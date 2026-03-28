Face à l'abandon, nous sommes tous dans le même bateau : même l'esprit le plus lucide peut s'effondrer lorsqu'il se rend compte qu'il n'est pas aimé. Pourquoi, alors, Albert Gudmundsson ferait-il exception ? Pourtant, le retour de Manor Solomon a remis en question le rôle de l'Islandais au sein de l'équipe dirigée par Paolo Vanoli. Un choix compréhensible, compte tenu des récentes performances peu convaincantes du numéro 10 de la Fiorentina.
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Fiorentina : Gudmundsson risque-t-il d'être transféré ? La position du club violet concernant l'Islandais
GUDMUNDSSON FAIT L'OBJET DE DISCUSSIONS
Il faut toutefois reconnaître que, si l'on s'en tient aux chiffres (9 buts et 6 passes décisives au total), ces critiques semblent difficiles à justifier. Malgré cela, son attitude laisse transparaître une certaine morosité qui, au fil du temps, met à rude épreuve la patience des supporters.
Alors, sera-ce Solomon qui débutera le match ? Gudmundsson finira-t-il sur le banc ? Le point de départ est clair : Gudmundsson est considéré comme le joueur le plus talentueux de l'effectif de Vanoli. Une conviction qui n'a jamais vraiment été remise en cause, d'abord avec Pradè, puis avec Paratici.
LA POSITION DE LA FIORENTINA
Mais dans le même temps, personne au Viola Park n’a l’intention de le laisser seul. La saison n’est pas encore terminée, le maintien reste à décrocher et l’objectif de la Ligue Europa Conférence est toujours d’actualité. Pour y parvenir, il faudra que l’Islandais donne le meilleur de lui-même. C’est pourquoi Vanoli ne semble pas disposé à le reléguer sur le banc pour cette fin de saison.
Au-delà du terrain, l’aspect mental pèse également. À Florence, Gudmundsson est désormais bien connu : pour quelqu’un habitué à toujours débuter les matchs, le banc ne serait sans doute pas le bon coup de pouce pour réagir dans cette fin de saison. Raffaele Palladino avait déjà essayé cela l’année dernière, sans grands résultats.
Gudmundsson doit être soutenu, valorisé et replacé au centre du projet lorsque cela s’avère nécessaire. Et c’est ce que Paratici et Vanoli ont l’intention de faire jusqu’en juin. Ensuite, on verra.
UN TRANSFERT EN JUIN ?
À la fin de la saison, plusieurs scénarios pourraient se présenter. Le club a réalisé un investissement considérable et, par conséquent, il faudra une offre tout aussi importante pour convaincre le club de s'en séparer.
Pour l'instant, cependant, Albert Gudmundsson reste un élément clé de cette Fiorentina que Paolo Vanoli, grâce à son travail quotidien, a transformée en un groupe soudé. Et, comme dans toute famille, personne n'est laissé pour compte.