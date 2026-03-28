Fiorentina : Gudmundsson risque-t-il d'être transféré ? La position du club violet concernant l'Islandais

Mais dans le même temps, personne au Viola Park n’a l’intention de le laisser seul. La saison n’est pas encore terminée, le maintien reste à décrocher et l’objectif de la Ligue Europa Conférence est toujours d’actualité. Pour y parvenir, il faudra que l’Islandais donne le meilleur de lui-même. C’est pourquoi Vanoli ne semble pas disposé à le reléguer sur le banc pour cette fin de saison.

Au-delà du terrain, l’aspect mental pèse également. À Florence, Gudmundsson est désormais bien connu : pour quelqu’un habitué à toujours débuter les matchs, le banc ne serait sans doute pas le bon coup de pouce pour réagir dans cette fin de saison. Raffaele Palladino avait déjà essayé cela l’année dernière, sans grands résultats.

Gudmundsson doit être soutenu, valorisé et replacé au centre du projet lorsque cela s’avère nécessaire. Et c’est ce que Paratici et Vanoli ont l’intention de faire jusqu’en juin. Ensuite, on verra.