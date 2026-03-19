Fiorentina, Ferrari : « Nous avons fait des progrès, mais on peut facilement retomber. Barone est toujours avec nous »

« C'est une compétition dans laquelle nous essayons d'aller le plus loin possible. Elle nous offre l'occasion de nous libérer un peu des soucis liés au championnat, qui sont nombreux cette saison. C'est une excellente opportunité que nous voulons saisir du mieux possible. Chaque équipe entre sur le terrain pour donner le meilleur d'elle-même, et ce soir ne fera pas exception. Nous savons à quel point il est difficile de se qualifier en Europe, donc rien n'est acquis d'avance. »