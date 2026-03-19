À quelques minutes du coup d'envoi du match de Ligue Europa Conférence contre Rakow, comptant pour le match retour des huitièmes de finale de la compétition, le directeur général de la Fiorentina, Alessandro Ferrari, s'est exprimé sur Sky Sport. Voici ses déclarations :
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Fiorentina, Ferrari : « Nous avons fait des progrès, mais on peut facilement retomber. Barone est toujours avec nous »
LA COMPÉTITION
« C'est une compétition dans laquelle nous essayons d'aller le plus loin possible. Elle nous offre l'occasion de nous libérer un peu des soucis liés au championnat, qui sont nombreux cette saison. C'est une excellente opportunité que nous voulons saisir du mieux possible. Chaque équipe entre sur le terrain pour donner le meilleur d'elle-même, et ce soir ne fera pas exception. Nous savons à quel point il est difficile de se qualifier en Europe, donc rien n'est acquis d'avance. »
EN MÉMOIRE DE BARONE
« Joe Barone a profondément marqué chacun d'entre nous ; il a insufflé au Viola Park une ténacité et une force inoubliables. Il restera à jamais dans nos cœurs. »
CHAMPIONNAT ET COUPE
« Nous avons franchi deux étapes distinctes : l'une jusqu'en janvier, et l'autre avec la nouvelle année. Et nous avons fait des progrès, surtout en matière de gestion et de préparation des matchs. Mais nous avons vu à quel point il est facile de trébucher, et nous devons donc rester concentrés sur chaque match. »