Selon le site officiel de la « Viola », la Fiorentina a finalisé le transfert du défenseur Viery en provenance du Grêmio. Voici les premières déclarations du joueur, qui arrive en Toscane pour 15 millions d'euros.





Tu es la première recrue de la saison, que ressens-tu en enfilant ce maillot ?

« C’est un grand honneur d’être la première recrue de la saison. J’ai beaucoup travaillé à Porto Alegre et donné le maximum pour le Grêmio. Aujourd’hui, je vis un moment spécial et je suis fier d’endosser le maillot de la Fiorentina. »





Est-ce la première fois que tu quittes ton pays ? Qu’est-ce qui te manquera le plus du Brésil et de ton passage au Grêmio ?

« En réalité, j’ai commencé à jouer loin de chez moi très tôt. À 10 ans, j’ai déménagé tout seul dans le sud du Brésil. Mais c’est la première fois que je viens en Europe. Ce qui me manquera le plus ? Sans aucun doute mes amis et la cuisine brésilienne. »







