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Viery Grêmio 2026Reprodução/Instagram
Gianluca Minchiotti

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Fiorentina : déclaration officielle de Viery : « J'ai étudié Sergio Ramos, j'apprécie Maldini et Van Dijk »

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La Fiorentina officialise l’arrivée de sa nouvelle recrue : les premières déclarations du défenseur brésilien

Selon le site officiel de la « Viola », la Fiorentina a finalisé le transfert du défenseur Viery en provenance du Grêmio. Voici les premières déclarations du joueur, qui arrive en Toscane pour 15 millions d'euros.


Tu es la première recrue de la saison, que ressens-tu en enfilant ce maillot ?

« C’est un grand honneur d’être la première recrue de la saison. J’ai beaucoup travaillé à Porto Alegre et donné le maximum pour le Grêmio. Aujourd’hui, je vis un moment spécial et je suis fier d’endosser le maillot de la Fiorentina. »


Est-ce la première fois que tu quittes ton pays ? Qu’est-ce qui te manquera le plus du Brésil et de ton passage au Grêmio ?

« En réalité, j’ai commencé à jouer loin de chez moi très tôt. À 10 ans, j’ai déménagé tout seul dans le sud du Brésil. Mais c’est la première fois que je viens en Europe. Ce qui me manquera le plus ? Sans aucun doute mes amis et la cuisine brésilienne. »



  • Pour aider tes nouveaux supporters à mieux comprendre quel genre de défenseur tu es, y a-t-il un joueur en particulier dans lequel tu te reconnais et qui t’inspire ?

    « Plusieurs modèles me viennent à l’esprit. J’ai étudié la manière dont Sergio Ramos se positionne sur le terrain, j’ai analysé les vidéos de Maldini, et aujourd’hui j’apprécie le style de jeu de Virgil van Dijk. J’observe aussi d’autres joueurs afin de m’inspirer de leurs qualités pour perfectionner mon propre jeu. »


    Quelles sont, selon toi, les principales qualités que tu peux apporter à la Fiorentina cette saison ?

    « Je suis un défenseur avec une excellente condition physique ; je m’appuie beaucoup sur ma force et j’aime participer à la construction du jeu. »


    Pour conclure, quelques mots sur la Coupe du monde. As-tu pu voir le match entre le Brésil et le Japon ? Jusqu’où penses-tu que ton équipe nationale puisse aller ?

    « Je pense que le Brésil a les moyens d’atteindre la finale. Je n’ai pas pu voir le match car j’étais dans l’avion pour venir ici ; mais (dit-il avec un sourire et une certaine fierté, ndlr) nous irons en finale. »


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