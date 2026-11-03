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Pas de Fenerbahçe pour Sergio Conceicao. L’ancien entraîneur de l’AC Milan, sans club depuis son départ d’Al Ittihad, a refusé la proposition du club turc, qui cherche un nouvel entraîneur après la démission d’İsmail Kartal. Ce choix n’est pas motivé par des raisons financières, mais par la volonté du Portugais d’attendre une offre d’un club de l’un des cinq grands championnats. Conceicao a remercié le club, mais a préféré décliner.