Pas de Fenerbahçe pour Sergio Conceicao. L’ancien entraîneur de l’AC Milan, sans club depuis son départ d’Al Ittihad, a refusé la proposition du club turc, qui cherche un nouvel entraîneur après la démission d’İsmail Kartal. Ce choix n’est pas motivé par des raisons financières, mais par la volonté du Portugais d’attendre une offre d’un club de l’un des cinq grands championnats. Conceicao a remercié le club, mais a préféré décliner.
Fenerbahçe : Sergio Conceicao a dit non, les raisons
KUYT ENTRAÎNEUR INTÉRIMAIRE
Dirk Kuyt occupe actuellement le banc du club d’Istanbul. L’ancien attaquant de Liverpool et du Fenerbahçe, où il a joué de 2012 à 2015, assure l’intérim jusqu’au choix d’un nouvel entraîneur. Le Néerlandais avait rejoint le club lors de la préparation d’avant-saison en tant qu’adjoint de Kartal. Il dirigera le Fenerbahçe demain face à Liverpool, à 18 h 45, en Ligue des champions.
EMRE, NOUVEL ENTRAÎNEUR
Selon la presse turque, le nouvel entraîneur du Fenerbahçe devrait être Emre Belözoğlu, ancien milieu de terrain, notamment de l’Inter et du Fenerbahçe. Il quittera son poste d’entraîneur de Kasimpasa et retrouvera le Şükrü Saracoğlu, où il a déjà assuré l’intérim en 2021. Sa signature est attendue entre aujourd’hui et demain.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles