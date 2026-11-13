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Forza Black Friday 15% dealsForza
Renuka Odedra
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Faites une belle affaire avec le Black Friday anticipé : 15 % de réduction sur les équipements FORZA dignes de la Premier League

SHOPPING

Envie d’améliorer votre première touche de balle ? 🎯 Profitez de 15 % de réduction supplémentaire sur les équipements FORZA.

Le Black Friday ne sert pas seulement à changer de téléviseur : c’est aussi le moment idéal pour améliorer votre jeu. Que vous entraîniez une équipe de football amateur et prépariez vos séances d’hiver, que vous jouiez régulièrement dans un championnat amateur du dimanche ou que vous cherchiez le cadeau de Noël parfait pour un enfant passionné de football, FORZA a ce qu’il vous faut.

Des clubs de Premier League font confiance à FORZA, dont le matériel et les tenues d’entraînement haut de gamme sont désormais plus accessibles que jamais. Sa vente de préparation au Black Friday a officiellement commencé et se poursuit tout au long du mois de novembre, avec 15 % de réduction supplémentaires sur tous les articles déjà remisés du site.

Nous avons sélectionné les meilleures offres de cette première vague pour vous aider à vous entraîner comme un professionnel sans vous ruiner. Vous pouvez parcourir toute la gamme, mais voici les bonnes affaires à ne pas manquer.

  • 6 x 4 forza goalForza

    But de football FORZA 6 x 4

    • Prix de vente conseillé : 69,99 £
    • Prix de préparation au Black Friday : 33,99 £

    Tout grand footballeur fait ses débuts dans le jardin, et ce but de 1,83 m sur 1,22 m est idéal pour commencer. Conçu pour durer et jouer toute l’année, il possède un cadre en PVC rigide très résistant aux intempéries et un filet de 2 mm traité contre les UV.

    Pas besoin de passer des heures à bricoler avec des outils la veille de Noël : ce but se monte très facilement, même seul, et les attaches pour le filet ainsi que les piquets de fixation sont fournis. Il est assez léger pour être déplacé sur la pelouse, mais assez solide pour résister aux frappes en pleine lucarne.

  • FORZA RapidFire Wave Rebound Board Forza

    Panneau de rebond FORZA RapidFire Wave

    • Prix de vente conseillé : 89,99 £
    • Prix de l’échauffement du Black Friday : 50,99 £ (Dimensions standard : 100 cm × 27 cm)

    Pour améliorer votre première touche de balle et la précision de vos passes, un mur de rebond est indispensable. Le RapidFire Wave Rebound Board est un concentré de technologie d’entraînement : sa conception réversible innovante 4-en-1 permet aux joueurs de multiplier les exercices de passes, de reprises de volée et de tirs.

    Doté d’une surface solide à maillage géométrique, ce dispositif autoportant renvoie le ballon de manière aussi imprévisible qu’en match. Il est indispensable pour s’entraîner seul lorsqu’aucun partenaire n’est disponible. (Remarque : le sable et les éclairages ne sont pas inclus.)

  • FORZA ProFlex POD Football GoalForza

    But de football FORZA ProFlex POD

    • Prix de vente conseillé : 79,99 £
    • Prix de préparation au Black Friday : 50,99 £ (Dimensions : 4 x 2,5)

    Pour les entraîneurs, les clubs et les joueurs qui organisent des exercices à rythme soutenu ou des matches à effectif réduit, le ProFlex POD change la donne. Ces buts cibles pliables haut de gamme ne demandent pratiquement aucun montage : ils se déploient instantanément et se rangent complètement à plat dans un sac de transport, facile à glisser dans le coffre d’une voiture.

    Leur installation ultrarapide ne se fait pas au détriment de la solidité. Dotés de tiges robustes en fibre de verre et d’un cadre renforcé, ils restent bien en place sur le terrain grâce à une base lestée et antidérapante munie de pieds en caoutchouc. (Sac de transport, piquets de fixation et sacs de lestage inclus ; sable non fourni.)

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  • FORZA Club Shin Pads With Ankle ProtectorsForza

    Protège-tibias FORZA Club avec protège-chevilles

    • Prix de vente conseillé : 11,99 £
    • Prix de l’échauffement du Black Friday : 6,99 £

    Protection et style se conjuguent pour les jeunes joueurs des clubs locaux et les footballeurs amateurs. À moins de 6 £, ces protège-tibias sont une véritable affaire. Ils offrent une protection essentielle du bas des jambes lors des entraînements avec beaucoup de contacts et des matches du week-end sur des terrains boueux. Ils sont dotés d’une protection de cheville intégrée et d’une sangle élastique qui passe sous le pied pour rester bien en place.

    Ils ne sont pas seulement agréables à porter : ils ont aussi fière allure, avec une coque élégante à effet carbone dont la finition mêle mat et brillant. Disponibles en noir intégral ou en blanc intégral, du XXS au M/L.

  • FORZA Icon Footballs [FIFA Quality]Forza

    Ballons de football FORZA Icon [FIFA Quality]

    • Prix de vente conseillé : 29,99 £
    • Prix d’échauffement du Black Friday : 21,24 £

    Vous pouvez posséder tout l’équipement du monde, mais cela ne sert à rien sans un ballon de qualité à vos pieds. Le ballon FORZA Icon haut de gamme est certifié FIFA Quality et constitue le premier choix des ligues internationales du monde entier.

    Conçu pour offrir des performances de haut niveau sur différentes surfaces, il garantit des performances inégalées, une trajectoire régulière et un toucher de balle fidèle, que vous jouiez sur gazon, sur AstroTurf ou sur un terrain en salle. Disponible en tailles 3, 4 et 5, il est idéal pour passer à un ballon de match de qualité supérieure, quel que soit l’âge des joueurs.