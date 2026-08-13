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Explication : pourquoi Fulham a déclaré forfait lors de la séance de tirs au but du Trophée Costa del Sol contre Malaga
Fulham renonce à la séance de tirs au but de pré-saison
Fulham a refusé à la surprise générale de participer à la séance de tirs au but décisive contre Malaga lors du Trophée Costa del Sol après que son match amical de pré-saison s’est terminé sur un score de 2-2 au stade de La Rosaleda mercredi soir. La décision soudaine de Fulham a été motivée par l’absence d’une clause prévoyant une séance de tirs au but dans le contrat du match et par un calendrier de vol retour vers l’Angleterre exceptionnellement serré. Ce refus a contraint les organisateurs à attribuer directement aux hôtes la 36e édition du trophée sans qu’aucun tir au but ne soit tiré.
- ZUMA Press Wire
Les projets de voyage sèment la confusion
La confusion a commencé lorsque l’égalisation tardive de Malaga est venue sur penalty dans les derniers instants de la seconde période, Eneko Jauregi transformant après une main. Selon la confirmation de dirigeants de Malaga, le club anglais a insisté sur le fait qu’une séance de tirs au but ne faisait pas partie de l’accord initial pour ce match amical. En outre, prolonger la rencontre menaçait de perturber le calendrier de voyage serré des visiteurs, qui devaient se rendre directement à l’aéroport pour prendre leur vol de retour vers Londres.
Arbeloa limogé en plein chaos
La tension est montée sur le bord du terrain lorsque le nouvel entraîneur de Fulham Alvaro Arbeloa a reçu un carton rouge de l’arbitre pour avoir vivement protesté contre une décision arbitrale. Après le coup de sifflet final, les joueurs de Fulham ont passé plusieurs minutes à discuter avec les arbitres avant de finalement regagner le vestiaire sous les huées des 17 179 spectateurs locaux. Cette décision a offert la rare image de Malaga soulevant le trophée sans avoir à départager la rencontre aux tirs au but.
- ZUMA Press Wire
L’entrée en lice de Chelsea teste son état de préparation
Cette sortie de pré-saison en Espagne constitue un élément d’évaluation crucial pour Arbeloa afin d’affiner la structure tactique de son équipe avant le début de la campagne compétitive. Fulham doit disputer son dernier match amical de pré-saison contre l’équipe allemande de Stuttgart avant de reporter toute son attention sur les compétitions nationales. Le véritable test de la préparation tactique et mentale de Fulham arrivera lorsque le club lancera sa campagne de Premier League face à son rival de l’ouest londonien, Chelsea, fin août.
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