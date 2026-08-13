Explication : pourquoi Fulham a déclaré forfait lors de la séance de tirs au but du Trophée Costa del Sol contre Malaga

Fulham a refusé à la surprise générale de participer à la séance de tirs au but décisive contre Malaga lors du Trophée Costa del Sol après que son match amical de pré-saison s’est terminé sur un score de 2-2 au stade de La Rosaleda mercredi soir. La décision soudaine de Fulham a été motivée par l’absence d’une clause prévoyant une séance de tirs au but dans le contrat du match et par un calendrier de vol retour vers l’Angleterre exceptionnellement serré. Ce refus a contraint les organisateurs à attribuer directement aux hôtes la 36e édition du trophée sans qu’aucun tir au but ne soit tiré.