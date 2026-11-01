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Exclusif pour Kooora : Soufiane Rahimi, un casse-tête pour Walid Regragui

S. Rahimi
Al Ittihad vs Al-Ain
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Maroc
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Le Marocain Sofiane Rahimi, star d'Al Aïn aux Émirats arabes unis, est devenu un véritable casse-tête pour Mohamed Ouahbi, sélectionneur du Maroc, à l'approche des deux rencontres face au Niger, dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Rahimi a été victime d'une blessure musculaire au niveau des ischio-jambiers de la cuisse droite lors du match de son équipe face à Shabab Al-Ahli en Coupe du Président des Émirats, et il a été contraint de quitter la pelouse en larmes à la 27e minute.

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    Une crise majeure guette le Maroc

    Selon ce qu'a révélé une source proche du club d'Al Aïn à "Kooora", la blessure de Rahimi à l'ischio-jambier n'est pas anodine, et il pourrait manquer le rassemblement du Maroc au mois de novembre en cours, par crainte d'une aggravation de la blessure.

    À lire également : Surprise retentissante : Al Hilal va-t-il rafler João Félix ?

    La source a confirmé que Rahimi a été écarté du match contre Al Ittihad saoudien, prévu demain lundi lors de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie Élite, étant donné que le joueur suit un programme de soins intensif.

    Elle a précisé que le retour du joueur dépend de sa réaction au traitement, expliquant que le club ne prendra aucun risque avec lui, d'autant plus que l'équipe s'apprête à relever des défis difficiles dans toutes les compétitions.

  • Mohamed Wahbi dans l'embarras

    Mohamed Wahbi, le sélectionneur du Maroc, sera le plus affecté par ces nouvelles, d'autant plus qu'Ismaël Saibari, la star du Bayern Munich, s'est également blessé lors de la confrontation face au Borussia Dortmund disputée hier, samedi, dans le cadre des rencontres de la huitième journée du championnat d'Allemagne.

    Si l'absence de Soufiane Rahimi du rassemblement du Maroc venait à se confirmer en plus de celle de Saibari, Mohamed Wahbi se retrouverait dans une grande impasse, mais il se dirigera très probablement vers la convocation de Youssef En-Nesyri, l'attaquant d'Al-Ittihad, pour les remplacer, selon ce qu'a indiqué une source au sein du staff technique du Maroc un peu plus tôt.

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