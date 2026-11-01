Exclusif pour Kooora : Soufiane Rahimi, un casse-tête pour Walid Regragui

Le Marocain Sofiane Rahimi, star d'Al Aïn aux Émirats arabes unis, est devenu un véritable casse-tête pour Mohamed Ouahbi, sélectionneur du Maroc, à l'approche des deux rencontres face au Niger, dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.
Rahimi a été victime d'une blessure musculaire au niveau des ischio-jambiers de la cuisse droite lors du match de son équipe face à Shabab Al-Ahli en Coupe du Président des Émirats, et il a été contraint de quitter la pelouse en larmes à la 27e minute.