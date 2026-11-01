Exclusif pour Kooora : Soufiane Rahimi, un casse-tête pour Walid Regragui

Selon ce qu'a révélé une source proche du club d'Al Aïn à " Kooora ", la blessure de Rahimi à l'ischio-jambier n'est pas anodine, et il pourrait manquer le rassemblement du Maroc au mois de novembre en cours, par crainte d'une aggravation de la blessure.

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La source a confirmé que Rahimi a été écarté du match contre Al Ittihad saoudien, prévu demain lundi lors de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie Élite, étant donné que le joueur suit un programme de soins intensif.

Elle a précisé que le retour du joueur dépend de sa réaction au traitement, expliquant que le club ne prendra aucun risque avec lui, d'autant plus que l'équipe s'apprête à relever des défis difficiles dans toutes les compétitions.