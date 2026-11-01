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Exclusif pour Koooora : Soufiane Rahimi, un casse-tête pour le Maroc !

S. Rahimi
Al Ittihad vs Al-Ain
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Le Marocain Sofiane Rahimi, star d'Al Aïn aux Émirats arabes unis, est devenu un casse-tête pour Mohamed Ouahbi, le sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, et ce avant les deux rencontres face au Niger, dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Rahimi avait souffert d'une blessure musculaire au niveau des ischio-jambiers de la cuisse droite lors du match de son équipe face à Shabab Al Ahli en Coupe du président des Émirats arabes unis, et il avait été contraint de quitter le terrain en larmes à la 27e minute.

  • FBL-ASIAN-C1-AIN-NASSR-TRAININGAFP

    Une crise majeure guette le Maroc

    Selon ce qu'a révélé une source proche du club d'Al Aïn à « Kooora », la blessure de Rahimi à l'ischio-jambier n'est pas bénigne, et il pourrait manquer le rassemblement du Maroc en ce mois de novembre, par crainte d'une aggravation de la blessure.

    À lire aussi : Surprise retentissante, Al Hilal va-t-il rafler João Félix ?

    La source a confirmé que Rahimi a été écarté du match contre Al Ittihad saoudien, prévu demain lundi lors de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite, étant donné que le joueur suit un programme de soins intensif.

    Elle a indiqué que le retour du joueur dépend de sa réponse au traitement, précisant que le club ne prendra aucun risque avec lui, d'autant plus que l'équipe s'apprête à relever des défis difficiles dans toutes les compétitions.

  • Mohamed Wahbi dans l'embarras

    Mohamed Wahbi, le sélectionneur du Maroc, sera le plus touché par ces nouvelles, d'autant plus qu'Ismaël Saibari, la star du Bayern Munich, s'est lui aussi blessé lors de la confrontation face au Borussia Dortmund disputée hier samedi, dans le cadre de la huitième journée du championnat d'Allemagne.

    En cas de confirmation de l'absence de Soufiane Rahimi du rassemblement du Maroc, en plus de Saibari, Mohamed Wahbi se retrouvera dans un grand embarras. Il se tournera toutefois en grande partie vers la convocation de Youssef En-Nesyri, l'attaquant d'Al-Ittihad, pour les remplacer, selon ce qu'a indiqué précédemment une source au sein du staff technique du Maroc.

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