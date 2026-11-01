Selon ce qu'a révélé une source proche du club d'Al Aïn à « Kooora », la blessure de Rahimi à l'ischio-jambier n'est pas bénigne, et il pourrait manquer le rassemblement du Maroc en ce mois de novembre, par crainte d'une aggravation de la blessure.

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La source a confirmé que Rahimi a été écarté du match contre Al Ittihad saoudien, prévu demain lundi lors de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite, étant donné que le joueur suit un programme de soins intensif.

Elle a indiqué que le retour du joueur dépend de sa réponse au traitement, précisant que le club ne prendra aucun risque avec lui, d'autant plus que l'équipe s'apprête à relever des défis difficiles dans toutes les compétitions.