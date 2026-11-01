Le Marocain Sofiane Rahimi, star d'Al Aïn aux Émirats arabes unis, est devenu un casse-tête pour Mohamed Ouahbi, le sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, et ce avant les deux rencontres face au Niger, dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.
Rahimi avait souffert d'une blessure musculaire au niveau des ischio-jambiers de la cuisse droite lors du match de son équipe face à Shabab Al Ahli en Coupe du président des Émirats arabes unis, et il avait été contraint de quitter le terrain en larmes à la 27e minute.