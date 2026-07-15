Rayan Cherki n'est pas d'accord. Le milieu offensif de l'équipe de France a mal pris une question d'un journaliste au sujet de Digne, coupable d'avoir provoqué un penalty sur Yamal : « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'il pleurait dans les vestiaires et qu'on s'en est pris à lui ? Non. Ce sont des choses qui arrivent sur le terrain, ça fait partie du jeu. On est avec lui et on sera toujours avec lui. »



