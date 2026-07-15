Rayan Cherki n'est pas d'accord. Le milieu offensif de l'équipe de France a mal pris une question d'un journaliste au sujet de Digne, coupable d'avoir provoqué un penalty sur Yamal : « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'il pleurait dans les vestiaires et qu'on s'en est pris à lui ? Non. Ce sont des choses qui arrivent sur le terrain, ça fait partie du jeu. On est avec lui et on sera toujours avec lui. »
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Exaspéré par une question d'un journaliste au sujet de Digne, Cherki rétorque avec agacement : « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? »
« Battus par nous-mêmes »
Il poursuit : « Nous n'avons pas perdu à cause de l'arbitre, nous avons perdu contre nous-mêmes. L'Espagne est forte. Nous savions, vous saviez que c'était une équipe redoutable. Nous avons perdu tous les duels, je suis déçu. » Un journaliste lui demande alors : « Aurais-tu préféré entrer plus tôt ? » Cherki répond, piqué : « Et toi, qu'en penses-tu ? »
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