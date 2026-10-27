Paolo Condo, le journaliste italien et représentant de son pays dans le vote du Ballon d'Or, a révélé ses choix lors de l'édition sacrant Harry Kane, lundi soir, devançant Kylian Mbappé et Lamine Yamal.

Dans un article publié par le quotidien italien « Corriere della Sera », ce mardi, Condo a expliqué les raisons qui l'ont poussé à placer Mbappé en tête de ses choix, estimant qu'un joueur aussi exceptionnel que lui ne devrait pas terminer sa carrière sans remporter le Ballon d'Or. Il a également dévoilé le reste de ses choix pour les trois premières places, ainsi que ses sélections pour le meilleur gardien, la meilleure équipe et le meilleur entraîneur.

Mais la justification du journaliste italien contient une erreur notable : il a affirmé que Mbappé avait surpassé Kane dans les deux compétitions où ils se sont affrontés, alors que les résultats indiquent le contraire. En effet, le Bayern Munich a éliminé le Real Madrid de la Ligue des champions, et l'Angleterre a battu la France lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026.