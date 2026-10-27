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Ballon d'OrGetty Images
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Erreurs et vote pour un joueur perdant : le représentant de l'Italie dévoile ses choix pour le Ballon d'Or

FEATURES
H. Kane
Kylian Mbappé
Angleterre
France

Kondo justifie ses sélections

Paolo Condo, le journaliste italien et représentant de son pays dans le vote du Ballon d'Or, a révélé ses choix lors de l'édition sacrant Harry Kane, lundi soir, devançant Kylian Mbappé et Lamine Yamal.

Dans un article publié par le quotidien italien « Corriere della Sera », ce mardi, Condo a expliqué les raisons qui l'ont poussé à placer Mbappé en tête de ses choix, estimant qu'un joueur aussi exceptionnel que lui ne devrait pas terminer sa carrière sans remporter le Ballon d'Or. Il a également dévoilé le reste de ses choix pour les trois premières places, ainsi que ses sélections pour le meilleur gardien, la meilleure équipe et le meilleur entraîneur.

Mais la justification du journaliste italien contient une erreur notable : il a affirmé que Mbappé avait surpassé Kane dans les deux compétitions où ils se sont affrontés, alors que les résultats indiquent le contraire. En effet, le Bayern Munich a éliminé le Real Madrid de la Ligue des champions, et l'Angleterre a battu la France lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026.

  • En l'absence d'un favori incontesté, j'ai fait mes choix en pensant au-delà d'une seule saison. Kane est un attaquant formidable, mais dans les compétitions où il a rivalisé avec Mbappé, l'avantage est toujours revenu à la star française.

    Harry Kane a gagné, alors célébrons Harry Kane, car c'est un attaquant formidable à tous points de vue, et dans l'édition la plus énigmatique du Ballon d'Or qui soit, il a probablement aussi bénéficié de l'effet « récompense de carrière » lié à ses 33 ans.

    D'une certaine manière, j'ai moi aussi fait la même chose en tant que membre du jury italien du prix.

    En effet, en l'absence d'un favori incontesté, j'ai fait mes choix en regardant au-delà d'une seule saison, et lorsque j'ai placé Kylian Mbappé en tête de ma liste, j'espérais éviter qu'un joueur exceptionnel comme lui prenne sa retraite sans avoir remporté le Ballon d'Or.

    Mbappé a 27 ans et évolue au Real Madrid, de sorte que ses chances semblent, en théorie, subsister au moins jusqu'en 2032. Mais il y a un autre élément : on a le sentiment que Lamine Yamal, âgé de 19 ans, va bientôt se mettre à rafler le Ballon d'Or de façon répétée, et son rival pour ces récompenses sera peut-être un autre joueur français, le formidable Michael Olise, âgé de 24 ans.

  • Gêné par l'idée que le meilleur joueur de l'époque actuelle puisse ne jamais remporter, ne serait-ce qu'une seule fois, la plus prestigieuse distinction individuelle, j'ai décidé de donner la priorité au premier critère exigé par le jury, à savoir la performance individuelle. J'ai donc récompensé la saison réalisée par Mbappé malgré l'absence de titre collectif, lui qui a été sacré meilleur buteur de trois compétitions : la Liga avec 25 buts, la Ligue des champions avec 15 buts et la Coupe du monde avec 10 buts.

    Kane a lui aussi inscrit davantage de buts, mais dans les deux compétitions où ils se sont affrontés, le Français a pris le dessus.

  • Le formulaire du magazine « France Football » demande de voter pour dix joueurs, j'ajoute donc que mon podium s'est complété avec le choix de Rodri à la deuxième place, le joueur pivot de l'équipe d'Espagne sacrée championne du monde, bien que les blessures l'aient gêné lors de sa saison à Manchester City, puis Khvicha Kvaratskhelia à la troisième place, après avoir été le meilleur de tous en Ligue des champions, mais il a malheureusement été absent de la Coupe du monde.

    Les joueurs qui ne disposent pas d'une sélection nationale à la hauteur de leurs capacités ne peuvent remporter le Ballon d'Or que lors des années impaires.

    En résumé, le reste de mes choix s'est présenté comme suit : j'ai choisi l'Espagnol Unai Simón comme meilleur gardien de but, et le Paris Saint-Germain comme meilleure équipe, tandis que j'ai attribué le prix du meilleur entraîneur à Mikel Arteta, car le titre de champion de Premier League anglaise remporté par Arsenal, 22 ans après l'ère d'Arsène Wenger, a représenté un merveilleux retour à la maison.



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