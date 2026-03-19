Erling Haaland réalise un investissement surprise dans un tournoi de CHESS

La star de Manchester City estime que les compétences nécessaires pour réussir sur un terrain de football sont étonnamment similaires à celles requises pour maîtriser une partie d’échecs. Dans une interview accordée au site web de la FIDE, Haaland a exprimé son admiration pour ce sport et a expliqué en quoi celui-ci contribuait à aiguiser son esprit lors des matchs décisifs.

« Les échecs sont un jeu incroyable. Ils ressemblent beaucoup au football car ils aiguisent l’esprit. Il faut réfléchir rapidement, se fier à son instinct et anticiper plusieurs coups à l’avance. La stratégie et la planification sont essentielles », a expliqué Haaland. « Je m’engage auprès de Norway Chess car je pense que le nouveau Total Chess World Championship Tour peut faire des échecs un sport encore plus populaire auprès des spectateurs du monde entier. »