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Erling Haaland réalise un investissement surprise dans un tournoi de CHESS
Un format révolutionnaire pour les échecs mondiaux
Ce circuit vise à révolutionner ce sport en organisant quatre grands tournois annuels dans des villes phares à travers le monde. Cette compétition d'élite couronnera un champion du monde incontesté sur la base des performances réalisées dans trois disciplines distinctes : les échecs classiques, les échecs rapides et les échecs blitz.
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Haaland explique le lien avec le football
La star de Manchester City estime que les compétences nécessaires pour réussir sur un terrain de football sont étonnamment similaires à celles requises pour maîtriser une partie d’échecs. Dans une interview accordée au site web de la FIDE, Haaland a exprimé son admiration pour ce sport et a expliqué en quoi celui-ci contribuait à aiguiser son esprit lors des matchs décisifs.
« Les échecs sont un jeu incroyable. Ils ressemblent beaucoup au football car ils aiguisent l’esprit. Il faut réfléchir rapidement, se fier à son instinct et anticiper plusieurs coups à l’avance. La stratégie et la planification sont essentielles », a expliqué Haaland. « Je m’engage auprès de Norway Chess car je pense que le nouveau Total Chess World Championship Tour peut faire des échecs un sport encore plus populaire auprès des spectateurs du monde entier. »
De gros gains et une expansion mondiale
Pour Haaland, il ne s'agit pas seulement d'un projet passionné ; le soutien financier et la structure du circuit laissent penser qu'il s'agit d'une avancée majeure pour ce sport intellectuel. La FIDE a qualifié ce nouveau circuit de « l'une des évolutions les plus significatives des échecs modernes », et un tournoi pilote devrait avoir lieu dès cet automne.
Les enjeux sont également importants pour les participants. Chaque saison du Total Chess World Championship Tour offrira une cagnotte minimale de 2,7 millions de dollars (2 millions de livres sterling). En associant son nom et son capital à ce projet, Haaland espère apporter aux échecs le même niveau d’enthousiasme et d’intérêt commercial qu’il suscite chaque week-end à l’Etihad Stadium.
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Sur les traces des Norvégiens
L'intérêt de Haaland pour ce jeu n'est sans doute pas une surprise, compte tenu de l'énorme popularité des échecs dans son pays natal. La Norvège est déjà une puissance mondiale dans ce sport grâce au grand maître Magnus Carlsen, qui domine le classement mondial et remporte de nombreux titres dans différentes disciplines depuis plus d'une décennie.
Cette initiative stratégique de Haaland intervient alors qu'il cherche à surmonter sa déception européenne, après l'élimination de Manchester City de la Ligue des champions face au Real Madrid en huitièmes de finale. Alors que la « machine à marquer » norvégienne se tourne vers l'échiquier, il reste concentré sur le terrain en vue d'un affrontement décisif contre Arsenal ce dimanche en finale de la Carabao Cup, où il espère remporter son premier trophée national de la saison.
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