L’équipe nationale féminine d’Angleterre abordait 2025 avec un objectif majeur : défendre son titre européen. En battant l’Espagne aux tirs au but en finale du Championnat d’Europe, elle y est parvenue. Le parcours de l’Angleterre en Suisse n’a pourtant pas été de tout repos : il lui a aussi fallu une séance de tirs au but pour éliminer la Suède en quarts de finale, puis des prolongations pour venir à bout de l’Italie en demi-finale. Au bout du compte, l’équipe de Sarina Wiegman s’est de nouveau imposée, prenant sa revanche sur l’Espagne après sa défaite en finale de la Coupe du monde féminine 2023.

En 2026, l’Angleterre cherchait à battre de nouveau l’Espagne, cette fois dans son groupe de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027. Seule l’équipe terminant en tête du groupe se qualifierait directement pour le tournoi au Brésil, les autres devant passer par les barrages. Malheureusement pour l’Angleterre, l’Espagne a pris sa revanche et contraint l’équipe de Wiegman à disputer les barrages, prévus au second semestre 2026.

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