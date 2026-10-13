Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai
Traduit par

Équipe féminine d’Angleterre en 2026 : calendrier et résultats, programme des matches, chaînes TV, streaming en direct et comment les suivre

Angleterre
World Cup Qualification UEFA
Coupe du monde
Women's football

Le guide complet de l’année de l’équipe féminine d’Angleterre : Comment regarder ses matchs en direct et bien plus encore

L’équipe nationale féminine d’Angleterre abordait 2025 avec un objectif majeur : défendre son titre européen. En battant l’Espagne aux tirs au but en finale du Championnat d’Europe, elle y est parvenue. Le parcours de l’Angleterre en Suisse n’a pourtant pas été de tout repos : il lui a aussi fallu une séance de tirs au but pour éliminer la Suède en quarts de finale, puis des prolongations pour venir à bout de l’Italie en demi-finale. Au bout du compte, l’équipe de Sarina Wiegman s’est de nouveau imposée, prenant sa revanche sur l’Espagne après sa défaite en finale de la Coupe du monde féminine 2023.

En 2026, l’Angleterre cherchait à battre de nouveau l’Espagne, cette fois dans son groupe de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027. Seule l’équipe terminant en tête du groupe se qualifierait directement pour le tournoi au Brésil, les autres devant passer par les barrages. Malheureusement pour l’Angleterre, l’Espagne a pris sa revanche et contraint l’équipe de Wiegman à disputer les barrages, prévus au second semestre 2026.

GOAL vous dit tout sur le calendrier et les résultats de l’Angleterre, ainsi que sur les moyens de suivre ses matches.

  • Quels résultats l’équipe féminine d’Angleterre a-t-elle obtenus en 2026 ?

    L’Angleterre a réalisé un départ remarquable dans les éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027, en remportant ses quatre premiers matches, dont un face à l’Espagne à Wembley. Elle occupait ainsi la tête du groupe à deux journées de la fin. Bien placée pour décrocher l’unique place directement qualificative, l’Angleterre n’avait besoin que d’un point lors de son déplacement en Espagne, le 5 juin, pour valider son billet pour le tournoi au Brésil.

    Mais rien ne s’est passé comme prévu à Majorque. Battue 4-0 par l’Espagne, qui lui a ravi la tête du groupe, l’Angleterre a subi sa plus lourde défaite depuis l’arrivée de Wiegman, et sa plus lourde depuis 17 ans. Elle devait alors compter sur un coup de pouce de l’Islande, mais celle-ci s’est inclinée 6-1 face à l’Espagne. La victoire de l’Angleterre contre l’Ukraine est ainsi devenue sans conséquence : elle devra passer par les barrages.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Quels matchs l’équipe féminine d’Angleterre a-t-elle au programme en 2026 ?

    L’Angleterre devait donc franchir deux tours de barrages pour la Coupe du monde, disputés chacun en matches aller-retour. Lors du premier tour, pendant la trêve internationale d’octobre, elle a battu la Grèce, alors 59e au classement mondial, pour accéder au second tour.

    Lors de la dernière trêve internationale de l’année, l’Angleterre affrontera l’Ukraine, qu’elle a déjà battue deux fois en 2026. La sélection victorieuse se qualifiera pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil.

    Si l’Angleterre franchit ce dernier obstacle et décroche sa place pour le tournoi, elle connaîtra ses adversaires en phase de groupes lors du tirage au sort, le 11 décembre.

  • Comment regarder l’équipe féminine d’Angleterre en 2026

    Les droits de diffusion des matches de l’équipe nationale féminine d’Angleterre ne sont pas les mêmes que ceux de l’équipe masculine : c’est ITV qui diffuse les rencontres de l’Angleterre. Les matches sont retransmis en direct sur ses différentes chaînes, souvent ITV1 ou ITV4, ainsi que sur ITVX, son service de streaming.

    La situation peut toutefois changer lorsque l’Angleterre affronte l’Écosse, le pays de Galles ou l’Irlande du Nord. La BBC détient les droits de diffusion des matches des autres nations du Royaume-Uni. Ainsi, le déplacement de l’Angleterre à Glasgow pour affronter l’Écosse fin 2023 a été diffusé sur BBC One plutôt que sur ITV.

    Pour les supporters de l’Angleterre aux États-Unis, fuboTVest la meilleure option pour regarder les matches de l’équipe féminine. De manière générale, FOX et FS1 ont diffusé les matches du Championnat d’Europe, tandis que certains matches sont également diffusés sur ESPN.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Le calendrier de l’équipe féminine d’Angleterre en 2026

    DateHeure (Royaume-Uni)MatchCompétitionStade
    3 mars17 hUkraine 1-6 AngleterreÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027, phase de groupesMardan Stadium, Antalya
    7 mars12 h 30Angleterre 2-0 IslandeÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027, phase de groupesThe City Ground, Nottingham
    14 avril19 hAngleterre 1-0 EspagneÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027, phase de groupesWembley Stadium, Londres
    18 avril17 h 30Islande 0-1 AngleterreÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027, phase de groupesLaugardalsvollur Stadium, Reykjavik
    5 juin20 hEspagne 4-0 AngleterreÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027, phase de groupesEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 juin20 hAngleterre 3-0 UkraineÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027, phase de groupesHill Dickinson Stadium, Liverpool
    9 octobre17 h 30Grèce 1-3 AngleterreÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027, premier tour des barragesPankritio Stadium, Héraklion
    13 octobre19 h 30Angleterre 5-0 GrèceÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027, premier tour des barragesKing Power Stadium, Leicester
    novembre 2026À confirmerUkraine contre AngleterreÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027, deuxième tour des barragesÀ confirmer
    décembre 2026À confirmerAngleterre contre UkraineÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027, deuxième tour des barragesÀ confirmer

    Le calendrier et les détails des autres rencontres de 2026 seront communiqués en temps voulu.