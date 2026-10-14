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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai
Traduit par

Équipe féminine d’Angleterre en 2026 : calendrier et résultats, programme des matches, chaînes TV, streaming en direct et comment les regarder

Angleterre
World Cup Qualification UEFA
Coupe du monde
Women's football

Guide complet de l’année de l’équipe féminine d’Angleterre, avec toutes les informations pour regarder ses matches en direct et plus encore

L’équipe nationale féminine d’Angleterre abordait 2025 avec un objectif majeur : défendre son titre européen. En battant l’Espagne aux tirs au but en finale du Championnat d’Europe, elle y est parvenue. Rien n’a été facile pour l’Angleterre en Suisse : elle a également dû passer par une séance de tirs au but pour battre la Suède en quarts de finale, puis par une prolongation pour s’imposer face à l’Italie en demi-finale. Au bout du compte, l’équipe de Sarina Wiegman a de nouveau triomphé, prenant sa revanche sur l’Espagne après sa défaite en finale de la Coupe du monde féminine 2023.

En 2026, l’Angleterre cherchait à prendre une nouvelle fois le dessus sur l’Espagne, cette fois dans son groupe de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027. Seule l’équipe terminant en tête du groupe se qualifierait directement pour le tournoi au Brésil, les autres devant passer par les barrages. Malheureusement pour l’Angleterre, l’Espagne a pris sa revanche cette fois-ci, envoyant l’équipe de Wiegman en barrages, prévus au second semestre 2026.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir sur le calendrier, les matches et les résultats de l’Angleterre, ainsi que sur les moyens de suivre l’équipe.

  • Quels résultats l’équipe d’Angleterre féminine a-t-elle obtenus en 2026 ?

    L’Angleterre a parfaitement entamé sa campagne de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027 en remportant ses quatre premiers matches, dont un face à l’Espagne à Wembley. À deux journées de la fin, elle occupait la tête du groupe. Les Anglaises étaient ainsi en position idéale pour décrocher l’unique billet de qualification directe : un point lors de leur déplacement en Espagne le 5 juin leur suffisait pour valider leur place pour le tournoi au Brésil.

    Mais rien ne s’est passé comme prévu à Majorque. Battue 4-0 par l’Espagne, l’Angleterre a subi sa plus lourde défaite depuis l’arrivée de Wiegman, et sa plus lourde depuis 17 ans. L’Espagne a pris sa place en tête du groupe de qualification. Les Anglaises avaient alors besoin d’un immense coup de pouce de l’Islande, qui n’est pas venu : battue 6-1 par l’Espagne, celle-ci a rendu sans effet la victoire de l’Angleterre face à l’Ukraine. Les Anglaises devront donc passer par les barrages.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Quel est le calendrier des matches de l’équipe féminine d’Angleterre en 2026 ?

    L’Angleterre devait donc franchir deux tours de barrages pour la Coupe du monde, chacun disputé en matches aller-retour. Lors de la trêve internationale d’octobre, elle a remporté sa première confrontation face à la Grèce, alors 59e au classement mondial, pour accéder au second tour.

    L’Angleterre affrontera désormais l’Ukraine, qu’elle a déjà battue deux fois en 2026, lors de la dernière trêve internationale de l’année. L’équipe victorieuse se qualifiera pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil.

    Si l’Angleterre franchit ce dernier obstacle et décroche sa place dans le tournoi, elle connaîtra ses adversaires en phase de groupes lors du tirage au sort du 11 décembre.

  • Comment regarder l’équipe féminine d’Angleterre en 2026

    Les droits de diffusion des matches de l’équipe nationale féminine d’Angleterre ne sont pas les mêmes que ceux de l’équipe masculine : ITV diffuse les rencontres de l’équipe féminine. Les matches sont retransmis en direct sur ses différentes chaînes, souvent sur ITV1 ou ITV4, ainsi que sur ITVX, son service de streaming.

    La situation peut toutefois changer lorsque l’Angleterre affronte l’Écosse, le pays de Galles ou l’Irlande du Nord. La BBC détient les droits de diffusion des matches des autres nations britanniques. Ainsi, le déplacement de l’Angleterre à Glasgow pour affronter l’Écosse fin 2023 a été diffusé sur BBC One plutôt que sur ITV.

    Pour les supporters de l’Angleterre aux États-Unis, fuboTVest la meilleure option pour regarder les matches de l’équipe féminine. De manière générale, FOX et FS1 ont diffusé les matches du Championnat d’Europe, tandis que certains matches sont également retransmis sur ESPN.

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  • Le calendrier des matches de l’équipe d’Angleterre féminine en 2026

    DateHeure (Royaume-Uni)MatchCompétitionStade
    3 mars17 hUkraine 1-6 AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027, phase de groupesMardan Stadium, Antalya
    7 mars12 h 30Angleterre 2-0 IslandeQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027, phase de groupesThe City Ground, Nottingham
    14 avril19 hAngleterre 1-0 EspagneQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027, phase de groupesWembley Stadium, Londres
    18 avril17 h 30Islande 0-1 AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027, phase de groupesLaugardalsvollur Stadium, Reykjavik
    5 juin20 hEspagne 4-0 AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027, phase de groupesEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 juin20 hAngleterre 3-0 UkraineQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027, phase de groupesHill Dickinson Stadium, Liverpool
    9 octobre17 h 30Grèce 1-3 AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027, premier tour des barragesPankritio Stadium, Héraklion
    13 octobre19 h 30Angleterre 5-0 GrèceQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027, premier tour des barragesKing Power Stadium, Leicester
    1er décembreÀ confirmerUkraine contre AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027, deuxième tour des barragesÀ confirmer
    5 décembre17 h 30Angleterre contre UkraineQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027, deuxième tour des barragesWembley Stadium, Londres

    D’autres rencontres et informations pour 2026 seront communiquées ultérieurement.