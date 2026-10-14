L’équipe nationale féminine d’Angleterre abordait 2025 avec un objectif majeur : défendre son titre européen. En battant l’Espagne aux tirs au but en finale du Championnat d’Europe, elle y est parvenue. Rien n’a été facile pour l’Angleterre en Suisse : elle a également dû passer par une séance de tirs au but pour battre la Suède en quarts de finale, puis par une prolongation pour s’imposer face à l’Italie en demi-finale. Au bout du compte, l’équipe de Sarina Wiegman a de nouveau triomphé, prenant sa revanche sur l’Espagne après sa défaite en finale de la Coupe du monde féminine 2023.

En 2026, l’Angleterre cherchait à prendre une nouvelle fois le dessus sur l’Espagne, cette fois dans son groupe de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027. Seule l’équipe terminant en tête du groupe se qualifierait directement pour le tournoi au Brésil, les autres devant passer par les barrages. Malheureusement pour l’Angleterre, l’Espagne a pris sa revanche cette fois-ci, envoyant l’équipe de Wiegman en barrages, prévus au second semestre 2026.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir sur le calendrier, les matches et les résultats de l’Angleterre, ainsi que sur les moyens de suivre l’équipe.