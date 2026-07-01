Après avoir encaissé avec regret la défaite face au Mexique, qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, le sélectionneur de l’Équateur, Sebastián Beccacece, a présenté sa démission, moins de deux ans après son arrivée à la tête de la Tri.
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Équateur : le sélectionneur Sebastian Beccacece quitte officiellement ses fonctions après l’élimination face au Mexique
L’annonce à la télévision
Après avoir réuni ses joueurs dans les vestiaires à l’issue de la rencontre, conclue sur le score de 0-2 dès la première demi-heure et marquée par l’expulsion de Hincapié dans le temps additionnel, l’entraîneur argentin a officialisé sa décision devant les médias : « Nous aurions évidemment voulu faire mieux. Dans le football, ce sont les résultats qui comptent, et aujourd’hui je dois dire au revoir à une grande famille, avec gratitude, sérénité et la certitude d’avoir tout donné. »
LES RÉSULTATS
Nommé sélectionneur de l’Équateur après avoir quitté son poste d’entraîneur à Elche en Liga, Sebastian Beccacece a rapidement imposé son autorité. Sous sa conduite, la Tri s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2026 en terminant à la deuxième place du groupe sud-américain, juste derrière l’Argentine, grâce à une victoire lors de l’ultime journée face aux champions du monde en titre et à un match nul 0-0 à domicile contre le Brésil.
UN PARCOURS REMARQUABLE
Fort de ses bons résultats lors des matchs amicaux préparatoires à la Coupe du monde, l'Équateur est resté invaincu pendant 19 matchs officiels, avant de s'incliner lors de son premier match de la Coupe du monde face à la Côte d'Ivoire. Grâce aux quatre points obtenus contre Curaçao et l'Allemagne, il s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour les seizièmes de finale, son deuxième meilleur résultat de tous les temps après les huitièmes de finale de 2006.