Équateur : le sélectionneur Sebastian Beccacece quitte officiellement ses fonctions après l’élimination face au Mexique

Après avoir réuni ses joueurs dans les vestiaires à l’issue de la rencontre, conclue sur le score de 0-2 dès la première demi-heure et marquée par l’expulsion de Hincapié dans le temps additionnel, l’entraîneur argentin a officialisé sa décision devant les médias : « Nous aurions évidemment voulu faire mieux. Dans le football, ce sont les résultats qui comptent, et aujourd’hui je dois dire au revoir à une grande famille, avec gratitude, sérénité et la certitude d’avoir tout donné. »