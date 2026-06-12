Entre scandale et histoire… Comment l'équipe nationale saoudienne va-t-elle échapper au « piège » des débuts catastrophiques ?

Les supporters saoudiens attendent avec impatience, mais aussi avec prudence, le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 face à l’Uruguay, mardi matin.

Cette fébrilité ne tient pas seulement à la force de l’adversaire ni à la difficulté du groupe H, qui comprend également l’Espagne et le Cap-Vert, mais aussi aux souvenirs contrastés laissés par les précédents matchs d’ouverture de la sélection saoudienne en Coupe du monde.

Entre des entames de tournoi désastreuses, encore vivaces dans les mémoires, et d’autres qui ont bâti la légende, les Verts abordent un nouveau test capable de dessiner les contours de leur parcours dès les premiers instants.

Nommé juste avant le coup d’envoi du tournoi, le sélectionneur grec Georgios Donis doit encore convaincre. L’équipe saoudienne parviendra-t-elle à éviter les écueils du passé et à capitaliser sur les signes encourageants aperçus lors de ses dernières sorties amicales ?