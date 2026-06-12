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Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
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Entre scandale et histoire… Comment l'équipe nationale saoudienne va-t-elle échapper au « piège » des débuts catastrophiques ?

FEATURES
Arabie Saoudite vs Uruguay
Arabie Saoudite
Uruguay
Coupe du monde
G. Donis
Argentine
Allemagne
Arabie saoudite
Uruguay
É.-U.
Grèce
Argentine
Allemagne

Les Faucons affrontent un défi de taille lors de la Coupe du monde aux États-Unis.

Les supporters saoudiens attendent avec impatience, mais aussi avec prudence, le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 face à l’Uruguay, mardi matin.

Cette fébrilité ne tient pas seulement à la force de l’adversaire ni à la difficulté du groupe H, qui comprend également l’Espagne et le Cap-Vert, mais aussi aux souvenirs contrastés laissés par les précédents matchs d’ouverture de la sélection saoudienne en Coupe du monde.

Entre des entames de tournoi désastreuses, encore vivaces dans les mémoires, et d’autres qui ont bâti la légende, les Verts abordent un nouveau test capable de dessiner les contours de leur parcours dès les premiers instants.

Nommé juste avant le coup d’envoi du tournoi, le sélectionneur grec Georgios Donis doit encore convaincre. L’équipe saoudienne parviendra-t-elle à éviter les écueils du passé et à capitaliser sur les signes encourageants aperçus lors de ses dernières sorties amicales ?

  • Saudi Arabia's goalie Mohammed Al Deayea watches tAFP

    Des souvenirs douloureux… Quand le début prometteur s’est transformé en cauchemar

    L’équipe d’Arabie saoudite a souvent connu des entrées en matière laborieuses en Coupe du monde, dont certaines restent gravées dans la mémoire des supporters.

    La cuisante défaite 0-8 concédée face à l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2002 demeure l’un des matchs les plus douloureux de l’histoire des Verts, tant en raison de l’ampleur du score que de son impact psychologique, d’autant qu’elle est intervenue dès l’entrée en lice et a pesé sur la suite de la compétition.

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    Le scénario s’est répété, sous une forme différente, lors de la Coupe du monde 2018, lorsque la sélection saoudienne a débuté sa campagne par une défaite 0-5 face à la Russie, qui jouait à domicile devant son public, lors d’un match qui a révélé une grande confusion et une incapacité à gérer la pression du coup d’envoi.

    Ces expériences rappellent qu’un match d’ouverture de Coupe du monde n’est pas seulement une question de points, mais aussi un enjeu psychologique majeur, d’où l’importance cruciale de la rencontre face à l’Uruguay pour la génération actuelle.

    • Publicité
  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    L'Argentine montre la voie... Pourquoi ce scénario ne se répète-t-il pas ?

    Si certaines premières sorties ont laissé des souvenirs douloureux, la dernière édition de la Coupe du monde a offert un tout autre aperçu du potentiel de l’équipe saoudienne lorsqu’elle aborde un match avec confiance et courage.

    Lors de la Coupe du monde 2022, les Verts ont créé l’une des plus grandes surprises de l’histoire en battant l’Argentine 2-1, pourtant future championne du monde.

    Les hommes d’Hervé Renard ne se sont pas contentés de défendre bas : ils ont imposé leur personnalité, exercé un pressing soutenu et respecté à la lettre le plan de jeu, tenant tête à l’une des meilleures nations du ballon rond.

    Cette rencontre prouve qu’à l’échelle d’un match d’ouverture, la frontière entre succès et échec ne dépend pas seulement des individualités, mais surtout de la concentration mentale, de l’engagement tactique et de la capacité à appliquer le plan de jeu pendant 90 minutes.

  • Donis se prépare à relever son plus grand défi

    Georgios Donis aborde la compétition dans des circonstances exceptionnelles, puisqu’il a pris les rênes de l’équipe peu avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, succédant au Français Hervé Renard.

    Malgré un temps de préparation très court, le technicien hellène a immédiatement imposé ses idées, dirigeant trois matchs amicaux qui ont montré un visage renouvelé de l’Équipe verte par rapport aux périodes précédentes.

    Les Saoudiens se sont inclinés 2-1 face à l’Équateur lors du premier test, mais ont livré une performance encourageante contre un adversaire de qualité, avant de dominer Porto Rico 3-0 et de partager les points avec le Sénégal (0-0) lors de la dernière répétition avant le Mondial.

    Ces rencontres ont révélé des signes encourageants, notamment dans l’organisation défensive et les transitions offensives rapides, mais le véritable enjeu restera la capacité des joueurs à appliquer ces principes sous la pression de la Coupe du monde.

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Comment les Verts vont-ils réussir à éviter un faux départ ?

    Pour éviter que l’histoire ne se répète, il convient d’aborder la rencontre face à l’Uruguay avec plus de lucidité que d’ardeur.

    L’équipe uruguayenne, forte de son expérience et de joueurs capables d’exploiter la moindre erreur, impose une discipline tactique irréprochable, surtout en début de rencontre lorsque la pression adverse est à son apogée.

    Les Verts doivent exploiter la vitesse de leur attaque sans précipiter la construction des actions, tout en maintenant l’équilibre entre tâches défensives et offensives.

    Le milieu de terrain, clé de voûte du dispositif, devra à la fois couper les approvisionnements vers les pivots uruguayens et lancer les transitions offensives capables d’offrir à la sélection saoudienne l’occasion de créer la surprise.

    Conscient que ce premier acte peut conditionner tout son parcours, le groupe saoudien dispose, entre les leçons tirées des campagnes allemande et russe et l’exploit face à l’Argentine, d’une nouvelle chance d’écrire une page inédite de son histoire mondiale, à condition de ne pas tomber dans le piège initial qui a, par le passé, brisé ses rêves.

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