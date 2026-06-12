Malgré l’élimination des « Verts » au terme de la phase de groupes, suite à deux défaites successives contre la Pologne et le Mexique, cette victoire historique demeure gravée dans les mémoires des supporters saoudiens, qui espèrent la revivre lors de la Coupe du monde 2026.

Logée dans le groupe H, l’équipe d’Arabie saoudite affrontera d’abord l’Uruguay mardi prochain à l’aube, puis l’Espagne et enfin le Cap-Vert.

Malgré la dangerosité de l’Uruguay, c’est face à l’Espagne, tenante du titre continental et grande favorite du tournoi selon les données d’Opta, que l’Arabie saoudite espère créer l’exploit.

Si l’Argentine de Messi, recordman des Ballons d’or, a brillé lors de la Coupe du monde 2022, l’Espagne aligne aujourd’hui Lamine Yamal, vice-champion de la dernière édition, ce qui rendrait un succès sur les Bleus tout aussi retentissant.