À la huitième minute de jeu, Wesley Said a ouvert le score pour le club qatari, après une frappe rasante et puissante du pied gauche à l'intérieur de la surface de réparation.

À la 48e minute de jeu, Riyad Mahrez a été à l'origine du deuxième but d'Al-Shamal, après avoir délivré un centre au ras du sol que son compatriote Baghdad Bounedjah a dévié dans les filets du gardien Mohammed Al-Owais.

Et cela ne s'est pas arrêté là, puisque la star algérienne a adressé un centre sur coup franc, qui a trouvé la tête du milieu de terrain tunisien Mohamed Ali Ben Romdhane, lequel l'a dévié dans les filets d'Al-Hilal à la 54e minute.

Ce but était le cinquième à venir se loger dans les filets d'Al-Owais, lors de la troisième rencontre qu'il dispute avec Al-Hilal depuis le début de la saison en cours.

Le gardien saoudien n'a conservé sa cage inviolée qu'à une seule reprise, lors de la victoire face à Al-Raed sur le score de deux buts à zéro, au tour des 32es de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, en août dernier.

Par la suite, Al-Owais a été titulaire lors du match contre Neom, dans le cadre de la sixième journée du championnat saoudien Roshn, encaissant deux buts qui ont coûté au « Leader » sa première défaite de la saison en cours.