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Saudi Arabia v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
Traduit par

Entre la sélection saoudienne et Al-Hilal : comment les rêves de Mohammed Al-Owais se sont-ils transformés en cauchemars ?

FEATURES
M. Al Owais
Arabie saoudite
Al-Shamal vs Al Hilal
Al-Shamal
Al Hilal
AFC Champions League Elite
Arabie saoudite
Qatar

Le gardien international souffre

Les titularisations se sont transformées en cauchemars qui hantent le gardien international Mohammed Al-Owais avec son équipe d'Al-Hilal, alors qu'elles ressemblent à de doux rêves heureux avec la sélection saoudienne.

Al-Hilal s'est rendu ce mardi chez Al-Shamal du Qatar, au stade Al-Bayt à Al-Khor, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie de l'élite.

  • Le cauchemar d'Al Hilal

    À la huitième minute de jeu, Wesley Said a ouvert le score pour le club qatari, après une frappe rasante et puissante du pied gauche à l'intérieur de la surface de réparation.

    À la 48e minute de jeu, Riyad Mahrez a été à l'origine du deuxième but d'Al-Shamal, après avoir délivré un centre au ras du sol que son compatriote Baghdad Bounedjah a dévié dans les filets du gardien Mohammed Al-Owais.

    Et cela ne s'est pas arrêté là, puisque la star algérienne a adressé un centre sur coup franc, qui a trouvé la tête du milieu de terrain tunisien Mohamed Ali Ben Romdhane, lequel l'a dévié dans les filets d'Al-Hilal à la 54e minute.

    Ce but était le cinquième à venir se loger dans les filets d'Al-Owais, lors de la troisième rencontre qu'il dispute avec Al-Hilal depuis le début de la saison en cours.

    Le gardien saoudien n'a conservé sa cage inviolée qu'à une seule reprise, lors de la victoire face à Al-Raed sur le score de deux buts à zéro, au tour des 32es de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, en août dernier.

    Par la suite, Al-Owais a été titulaire lors du match contre Neom, dans le cadre de la sixième journée du championnat saoudien Roshn, encaissant deux buts qui ont coûté au « Leader » sa première défaite de la saison en cours.

  • Le miracle saoudien

    Le plus étrange est que cela intervient au moment où Al-Owais brille sur la scène internationale avec la sélection saoudienne.

    Le gardien saoudien a gardé ses cages inviolées lors des 6 derniers matches qu'il a disputés avec l'Arabie saoudite, à commencer par la rencontre face au Cap-Vert, lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

    Les cages d'Al-Owais sont également restées inviolées durant les cinq matches qu'il a disputés avec la sélection saoudienne lors de la Coupe du Golfe arabique « Khaliji 27 », qui s'est conclue par le sacre de l'Arabie saoudite.

    Au vu de ces performances, Mohamed Al-Owais a reçu le prix du meilleur gardien de but du tournoi du Golfe.

  • Les rêves d'Al Ouais sont devenus un cauchemar

    Al-Owais est revenu à Al-Hilal lors du dernier mercato estival, après une seule saison loin du club, nourri de nombreux rêves à la suite de son brio lors du Mondial 2026.

    Le plus grand rêve d'Al-Owais était de poursuivre la belle forme qu'il avait entamée avec l'Arabie saoudite lors du Mondial, à son retour chez « le Leader », dans l'espoir de récupérer sa place dans le onze de départ, au détriment du Marocain Yassine Bounou.

    Mais Al-Owais s'est retrouvé remplaçant du gardien marocain depuis le début de la saison, et n'a disputé que 3 matchs, n'ayant gardé sa cage inviolée que lors d'un seul d'entre eux, ce qui rend ses rêves difficiles à atteindre.

    Et à présent, Al-Owais pourrait bien se retrouver remplaçant avec Al-Hilal pour le reste de la saison, ce qui rend le maintien de sa présence au sein de la sélection saoudienne et la conservation de sa place de titulaire encore plus difficiles.

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