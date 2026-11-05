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cm grafica cristiano ronaldo messi 2026 16 9Getty Images
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Entre l'or et le choc : Ronaldo et Messi, un début épique et une fin exceptionnelle !

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Le duo en or quitte la scène internationale

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Le parcours de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi avec les sélections du Portugal et de l'Argentine n'a pas été une simple carrière footballistique ordinaire, mais une histoire qui s'est étendue sur de longues années, porteuse de nombreuses joies, désillusions et moments historiques.

Mais le paradoxe est que les deux stars, qui se sont partagé le trône du football mondial pendant des années, ont choisi deux chemins totalement différents au moment venu de faire leurs adieux à la sélection nationale.

Le 5 novembre, Ronaldo a annoncé sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale à travers une vidéo publiée sur ses comptes officiels, une démarche qui a paru brutale pour les supporters du Portugal et les admirateurs de la star chevronnée, après avoir décidé de clore son aventure avec la sélection de son pays loin de l'ambiance des stades et des célébrations populaires.

De l'autre côté, les adieux de Messi sont intervenus le 6 octobre, au milieu de sa famille et des supporters de l'Argentine, devant des milliers de fans rassemblés pour le saluer, dans une scène émouvante empreinte de beaucoup de reconnaissance envers le joueur qui a ramené son pays au sommet du football mondial. Un peu moins d'un mois seulement sépare les deux dates, mais la différence dans la manière de faire ses adieux était immense.

  • TOPSHOT-FBL-EUR2004-POR-NEDAFP

    Un début épique : Ronaldo place le Portugal sur la carte des grands

    Ronaldo a entamé son parcours international avec de grandes ambitions, mais il n'imaginait pas devenir l'une des plus grandes légendes du football portugais de l'histoire.

    Après des années de tentatives et d'échecs, il a mené son pays au sacre lors de l'Euro 2016, un exploit historique qui a offert au Portugal son premier grand titre, avant d'y ajouter la Ligue des Nations en 2019 et en 2025.

    L'influence de Ronaldo ne s'est pas limitée aux titres : il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection portugaise et des sélections nationales avec 146 buts internationaux, plaçant son nom en tête de la liste des buteurs internationaux de tous les temps et laissant un héritage difficile à reproduire.

    Malgré sa décision de mettre un terme à son aventure internationale, il lui reste un dernier défi personnel : il n'est plus qu'à 15 buts du seuil des 1000 buts dans sa carrière, un chiffre qu'il cherche à atteindre avant de prendre définitivement sa retraite.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Messi : des années de souffrance à la gloire mondiale

    Quant à Messi, il a vécu un parcours plus compliqué avec la sélection argentine, après avoir essuyé de vives critiques en raison de son incapacité à décrocher des titres, malgré sa présence dans de grandes finales et sa défaite en finale de la Coupe du monde 2014, ainsi que deux finales consécutives de la Copa America en 2015 et 2016.

    Mais la star argentine a refusé que ces déceptions marquent la fin de son histoire, conduisant plus tard son pays au sacre en Copa America à deux reprises, ainsi qu'à la Coupe du monde 2022, sans oublier le titre de la Finalissima, transformant les critiques en éloges et refermant l'un des récits les plus captivants de l'histoire du football, après avoir réalisé le rêve que le public argentin a attendu si longtemps.

    Tout au long de sa carrière internationale, Lionel Messi a inscrit des statistiques exceptionnelles sous le maillot de la sélection argentine, après avoir disputé 208 matchs, devenant ainsi le joueur le plus capé de l'histoire de l'Albiceleste. Il trône également en tête des buteurs historiques avec 126 buts, devançant de loin son plus proche poursuivant, Gabriel Batistuta, auteur de 54 buts.

    L'influence de Messi ne s'est pas arrêtée aux filets adverses, puisqu'il a délivré 66 passes décisives à ses coéquipiers, portant son total à 192 contributions offensives au cours de son parcours international, des chiffres qui reflètent l'ampleur de son empreinte exceptionnelle avec la sélection de son pays.

  • FBL-ESP-LIGA-FC BARCELONA-REAL MADRID-CLASICOAFP

    Une fin différente : la vidéo de Ronaldo et la célébration de Messi

    Malgré une grande ressemblance, la dernière scène entre les deux légendes a différé de manière frappante : Messi a vécu un adieu émouvant entouré de sa famille et des supporters de son pays, dans une atmosphère festive qui reflète l'ampleur de la gratitude pour tout ce qu'il a offert sous le maillot de l'Argentine, tandis que Ronaldo a choisi d'annoncer sa décision à travers une vidéo sur ses comptes officiels, dans une scène au caractère plus discret et plus surprenant.

    Mais la différence ne résidait pas seulement dans la manière de dire adieu, elle s'étendait aux circonstances qui ont entouré la fin du parcours : Ronaldo est parvenu à sa décision au milieu de désaccords et de tensions avec l'entraîneur Jorge Jesus, qui ont jeté une ombre sur sa relation avec la sélection, et sont devenus l'un des principaux facteurs ayant précédé l'annonce de la fin de son aventure internationale.

    Quant à Messi, son moment est survenu dans une atmosphère de reconnaissance et de célébration, après avoir réalisé la plupart de ses rêves sous le maillot de l'Argentine, et avoir trouvé les supporters de son pays célébrant ce qu'il a offert, au lieu que la fin de son parcours soit liée à une crise ou à un conflit.

    Et entre la fin de Ronaldo marquée par le choc et le désaccord, et l'adieu de Messi empreint de célébration et de gratitude, se dessine un dernier contraste dans deux carrières exceptionnelles : le début fut épique pour chacun d'eux, mais le chemin vers la fin ne fut pas le même, bien que le football leur ait offert une époque qui ne se reproduira pas facilement.

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