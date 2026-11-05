Entre l'or et le choc : Ronaldo et Messi, un début épique et une fin exceptionnelle !

Le parcours de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi avec les sélections du Portugal et de l'Argentine n'a pas été une simple carrière footballistique ordinaire, mais une histoire qui s'est étendue sur de longues années, porteuse de nombreuses joies, désillusions et moments historiques.

Mais le paradoxe est que les deux stars, qui se sont partagé le trône du football mondial pendant des années, ont choisi deux chemins totalement différents au moment venu de faire leurs adieux à la sélection nationale.

Le 5 novembre, Ronaldo a annoncé sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale à travers une vidéo publiée sur ses comptes officiels, une démarche qui a paru brutale pour les supporters du Portugal et les admirateurs de la star chevronnée, après avoir décidé de clore son aventure avec la sélection de son pays loin de l'ambiance des stades et des célébrations populaires.

De l'autre côté, les adieux de Messi sont intervenus le 6 octobre, au milieu de sa famille et des supporters de l'Argentine, devant des milliers de fans rassemblés pour le saluer, dans une scène émouvante empreinte de beaucoup de reconnaissance envers le joueur qui a ramené son pays au sommet du football mondial. Un peu moins d'un mois seulement sépare les deux dates, mais la différence dans la manière de faire ses adieux était immense.