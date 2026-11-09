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Al-Ittihad v Al-Ahli Saudi: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Entre Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli et Al-Ittihad : qui a le calendrier le plus difficile ?

FEATURES
Al Ahli
Al Ittihad
Al Nasr FC
Al Hilal
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Rivalités explosives

Les quatre grands clubs d'Arabie saoudite abordent une phase particulièrement sensible de la saison 2026-2027, marquée par l'enchevêtrement des matchs de la Roshn Saudi League et de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, et par la succession de confrontations directes susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la course aux titres et aux premières places.

Avec l'annonce des nouvelles dates des matchs reportés et la désignation des affiches des huitièmes de finale de la Coupe du Roi, des interrogations émergent quant au club qui affronte l'épreuve la plus difficile entre Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli et Al-Ittihad, d'autant plus que la nature des adversaires, le calendrier des matchs, ainsi que les contraintes liées aux déplacements et à la charge physique diffèrent.

Au regard du calendrier annoncé, Al-Ahli semble avoir la mission la plus complexe, suivi d'Al-Nassr, tandis qu'Al-Hilal bénéficie d'une plus grande souplesse relative, et qu'Al-Ittihad doit faire face à une série d'épreuves importantes exigeant le maintien de la stabilité technique et physique.

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  • Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Ahly : un marathon d'affrontements majeurs et de déplacements

    Al-Ahli semble le plus exposé à la pression des matchs lors de la prochaine période, en raison de la succession rapprochée d'affiches relevées et de l'enchevêtrement de ses échéances nationales. Le club entame en effet sa série de tests par un duel face à Al-Nassr le 20 novembre, dans le Clásico reporté de la neuvième journée, avant d'enchaîner les journées de championnat suivantes.

    La difficulté de la tâche s'accroît avec le derby de Djeddah face à Al-Ittihad le 11 décembre, puis un déplacement sur la pelouse d'Al-Ula le 12 janvier en huitièmes de finale de la Coupe du Roi, un match à élimination directe qui ne laisse aucune place à l'erreur, avant de se heurter à Al-Hilal le 22 janvier lors d'un autre choc de haut calibre.

    La difficulté du calendrier d'Al-Ahli ne se limite pas aux noms des adversaires, elle s'étend à la diversité des échéances et à l'enchevêtrement des matchs de championnat et de coupe, sans oublier les déplacements à l'extérieur, ce qui place la profondeur de l'effectif et la capacité du staff technique à faire tourner les joueurs devant un véritable test.

  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Nassr : des confrontations directes et un test pour la profondeur de l'effectif

    Al-Nassr fait partie des équipes qui attendent les tests les plus difficiles, à commencer par le Clasico face à Al-Ahli le 20 novembre, puis la confrontation contre Al-Shabab le 12 décembre, avant d'entrer dans une phase plus délicate avec le derby de Riyad face à Al-Hilal le 1er janvier 2027 au stade Al-Awwal Park.

    En Coupe du Roi, Al-Nassr affronte le club d'Al-Khaleej le 12 janvier sur son terrain, un avantage relatif sur le plan logistique, qui n'enlève toutefois rien à l'importance du match au vu du système à élimination directe et de la volonté de l'équipe de continuer à se disputer le titre.

    La difficulté du calendrier d'Al-Nassr réside dans la succession de confrontations à caractère compétitif, en particulier face à Al-Ahli et Al-Hilal, ce qui fait du maintien de la condition physique des éléments de base et de la prévention des blessures deux facteurs importants durant cette phase.

  • Al-Ittihad : le derby de Djeddah et un match reporté en décembre

    Al-Ittihad doit lui aussi composer avec un calendrier qui ne manque pas de complications, puisqu'il reçoit Al-Ahli le 11 décembre dans le derby de Djeddah, avant de disputer la rencontre reportée face à Al-Shabab le 21 décembre, soit deux tests importants sur une période relativement courte.

    En Coupe du Roi, Al-Ittihad se déplacera à Haïl pour affronter Al-Jubail le 11 janvier en huitièmes de finale, un match qui exige de prendre au sérieux un adversaire en quête d'un exploit face à l'un des clubs les plus en vue de la compétition.

    Et même si le calendrier d'Al-Ittihad comporte un nombre moins élevé de chocs directs au sommet par rapport à Al-Ahli et Al-Nassr, le derby de Djeddah et la rencontre reportée face à Al-Shabab, auxquels s'ajoute le déplacement en Coupe, imposent à l'équipe d'aborder cette étape avec prudence.

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  • Al Hilal v Shabab Al Ahli Dubai - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Al-Hilal : un avantage relatif dans le tirage des confrontations

    De l'autre côté, le calendrier d'Al-Hilal paraît plus équilibré en matière de répartition des grands rendez-vous, puisqu'il affronte Al-Riyad le 21 décembre lors du match reporté de la neuvième journée, une rencontre qui se dispute dans la capitale et ne nécessite pas un long déplacement.

    Al-Hilal disputera le derby de Riyad face à Al-Nassr le 1er janvier sur la pelouse d'Al-Awwal Park, avant d'accueillir Al-Hazm le 11 janvier en huitièmes de finale de la Coupe du Roi au Kingdom Arena, puis d'affronter Al-Ahli le 22 janvier dans un clasico très attendu.

    La tenue du match de Coupe sur son terrain, ainsi que la présence d'intervalles entre les affiches au sommet, offrent à Al-Hilal une certaine souplesse dans sa préparation, même s'il est tenu de maintenir sa forme à travers une série de matchs importants.

    Au final, Al-Ahli semble devoir composer avec le calendrier le plus compliqué en raison de l'enchevêtrement des grands rendez-vous, des échéances de la Coupe et des déplacements, tandis que le calendrier d'Al-Nassr n'est pas moins difficile à cause du clasico face à Al-Ahli et du derby face à Al-Hilal, alors qu'Al-Ittihad affronte des tests importants durant les mois de décembre et janvier, et qu'Al-Hilal dispose d'un avantage relatif dans la répartition de ses matchs.

    Mais le dénouement ne dépendra pas du seul calendrier, mais aussi de la capacité de chaque équipe à gérer les charges, faire tourner son effectif et composer avec la pression de la compétition.