Les quatre grands clubs d'Arabie saoudite abordent une phase particulièrement sensible de la saison 2026-2027, marquée par l'enchevêtrement des matchs de la Roshn Saudi League et de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, et par la succession de confrontations directes susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la course aux titres et aux premières places.

Avec l'annonce des nouvelles dates des matchs reportés et la désignation des affiches des huitièmes de finale de la Coupe du Roi, des interrogations émergent quant au club qui affronte l'épreuve la plus difficile entre Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli et Al-Ittihad, d'autant plus que la nature des adversaires, le calendrier des matchs, ainsi que les contraintes liées aux déplacements et à la charge physique diffèrent.

Au regard du calendrier annoncé, Al-Ahli semble avoir la mission la plus complexe, suivi d'Al-Nassr, tandis qu'Al-Hilal bénéficie d'une plus grande souplesse relative, et qu'Al-Ittihad doit faire face à une série d'épreuves importantes exigeant le maintien de la stabilité technique et physique.