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Entre Al-Dawsari et Al-Hamdan : sauvez la sélection saoudienne des supporters d'Al-Hilal et Al-Nassr !

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Opinion
A. Al-Hamdan
Salem Mohammed Al-Dossari
Al Hilal
Al Nasr FC
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« l'Arabie saoudite » appelle à l'aide

La trêve internationale n'est plus un moyen de rassembler les supporters rivaux des différents clubs qu'ils encouragent autour d'une seule sélection à laquelle ils appartiennent tous. Elle est devenue au contraire une étape où le conflit se déplace de la supériorité des équipes vers celle des joueurs.

Dans notre monde arabe, cela est devenu monnaie courante, en particulier au sein de la sélection saoudienne, où les supporters des différents clubs, notamment Al-Hilal et Al-Nassr, rivalisent pour prouver la supériorité de leurs joueurs sur ceux de leurs concurrents.

Mais l'affaire ne s'arrête pas à prouver la supériorité des joueurs de son équipe au sein de la sélection. Elle va jusqu'à tenter d'anéantir les joueurs de l'équipe rivale et à leur faire porter la responsabilité de tous les problèmes dont souffre la sélection.

  • Le cas d'Abdullah Al-Hamdan

    La dernière victime de ce conflit amer a été Abdullah Al-Hamdan, l'actuel attaquant d'Al-Nassr, qui avait auparavant évolué plusieurs années durant chez le rival traditionnel Al-Hilal, avant de rejoindre l'autre bord de la capitale en février dernier.

    Al-Hamdan a livré l'un de ses pires matchs, avant-hier mercredi, lors de la victoire face au Koweït sur le score d'un but à zéro, à l'occasion de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe arabe « Gulf 27 ».

    Al-Hamdan n'a pas su prendre les bonnes décisions devant le but, passant au lieu de tirer et tirant au lieu de passer, jusqu'à ce que l'entraîneur grec Georgios Donis décide de le remplacer, l'attaquant essuyant alors les sifflets du public à sa sortie.

    Tout cela est normal et fait partie du football, mais ce qui ne l'était pas, c'est la violente attaque dont a été la cible l'attaquant saoudien après le match, aussi bien de la part des supporters que de certains médias proches du club d'Al-Hilal.

    La critique est une chose normale, en particulier après une prestation aussi médiocre, mais ce qui ne l'était pas, c'est la tentative d'anéantir moralement le joueur et de transformer son mauvais niveau lors d'un seul match en un niveau général valable pour l'ensemble de son parcours avec la sélection saoudienne.

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  • Salem Al-Dawsari, la plus grande victime

    Ce qui arrive à Al-Hamdan en ce moment de la part des supporters d'Al-Hilal est arrivé exactement de la même manière, et peut-être même davantage, à Salem Al-Dawsari, le capitaine du « Zaïm » et de la sélection saoudienne, notamment au cours des derniers mois.

    Salem Al-Dawsari a été le meilleur joueur des rangs de l'Arabie saoudite lors de la Coupe des nations arabes 2025 au Qatar, où il a inscrit un but et délivré 6 passes décisives, étant ainsi le meilleur passeur de ce tournoi.

    Pourtant, les critiques, qui sont allées jusqu'à l'attaque et la moquerie, ont visé la « Tornade », tantôt sous prétexte de son départ du rassemblement de la sélection lors de la trêve du mois de mars dernier, tantôt sous prétexte d'une baisse de niveau lors de la Coupe du monde 2026.

    Et bien que la sélection ait souffert offensivement de manière générale tout au long du Mondial, c'est Salem Al-Dawsari qui a porté la plus grande part des critiques, tantôt parce qu'il est le capitaine, tantôt parce qu'il est la première star, mais la réalité n'était pas ainsi.

  • La sélection saoudienne : entre Al-Hilal et Al-Nassr

    La vérité, c'est que la sélection saoudienne est devenue, ces derniers temps, un terrain fertile pour l'affrontement entre les supporters d'Al-Hilal et d'Al-Nassr, chacun cherchant à prouver que ce sont les éléments du club rival qui constituent la cause première et ultime de la rechute de l'Arabie saoudite.

    Le supporter d'Al-Hilal dira qu'Abdullah Al-Hamdan est la raison de la crise offensive dont souffre la sélection saoudienne, oubliant qu'il réclamait sa titularisation lorsqu'il était cantonné sur le banc des remplaçants de son club il y a plusieurs mois.

    En face, vous trouverez le supporter d'Al-Nassr critiquer Salem Al-Dawsari, le qualifiant de fini et de poids mort pour l'équipe, avant de réclamer lui-même le soutien à Nawaf Al-Aqidi et Abdullah Al-Hamdan, sous prétexte qu'ils sont des joueurs de la sélection saoudienne.

    La réalité est celle qu'exprimait Al-Abbas ibn al-Ahnaf il y a plus de 12 siècles : « Tous prétendent à l'amour de Leïla, mais Leïla ne le leur reconnaît point. » Tout le monde prétend aimer la sélection saoudienne, et si l'Arabie saoudite pouvait parler, elle dirait : « Sauvez-moi des supporters d'Al-Hilal et d'Al-Nassr. »

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