La trêve internationale n'est plus un moyen de rassembler les supporters rivaux des différents clubs qu'ils encouragent autour d'une seule sélection à laquelle ils appartiennent tous. Elle est devenue au contraire une étape où le conflit se déplace de la supériorité des équipes vers celle des joueurs.
Dans notre monde arabe, cela est devenu monnaie courante, en particulier au sein de la sélection saoudienne, où les supporters des différents clubs, notamment Al-Hilal et Al-Nassr, rivalisent pour prouver la supériorité de leurs joueurs sur ceux de leurs concurrents.
Mais l'affaire ne s'arrête pas à prouver la supériorité des joueurs de son équipe au sein de la sélection. Elle va jusqu'à tenter d'anéantir les joueurs de l'équipe rivale et à leur faire porter la responsabilité de tous les problèmes dont souffre la sélection.