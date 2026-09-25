La dernière victime de ce conflit amer a été Abdullah Al-Hamdan, l'actuel attaquant d'Al-Nassr, qui avait auparavant évolué plusieurs années durant chez le rival traditionnel Al-Hilal, avant de rejoindre l'autre bord de la capitale en février dernier.

Al-Hamdan a livré l'un de ses pires matchs, avant-hier mercredi, lors de la victoire face au Koweït sur le score d'un but à zéro, à l'occasion de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe arabe « Gulf 27 ».

Al-Hamdan n'a pas su prendre les bonnes décisions devant le but, passant au lieu de tirer et tirant au lieu de passer, jusqu'à ce que l'entraîneur grec Georgios Donis décide de le remplacer, l'attaquant essuyant alors les sifflets du public à sa sortie.

Tout cela est normal et fait partie du football, mais ce qui ne l'était pas, c'est la violente attaque dont a été la cible l'attaquant saoudien après le match, aussi bien de la part des supporters que de certains médias proches du club d'Al-Hilal.

La critique est une chose normale, en particulier après une prestation aussi médiocre, mais ce qui ne l'était pas, c'est la tentative d'anéantir moralement le joueur et de transformer son mauvais niveau lors d'un seul match en un niveau général valable pour l'ensemble de son parcours avec la sélection saoudienne.