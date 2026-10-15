La Juventus est allée s'imposer dans les derniers instants sur la pelouse du Celta Vigo, sur le score de 2-1, lors de la deuxième journée de la Ligue Europa.

Le Celta Vigo avait ouvert le score grâce à Hugo Álvarez à la 18e minute, mais la Juve a répondu par des buts de Nick Woltemade et Randal Kolo Muani, aux 59e et 90e+2 minutes.

La Juventus porte ainsi son total à 6 points, tandis que le Celta Vigo reste bloqué à zéro point.

Le site "Football Italia" est revenu sur les temps forts de la rencontre : le club espagnol a réussi à ouvrir le score au terme d'une action collective bien construite, Swedberg servant Hugo Álvarez, qui a logé le ballon au fond des filets à bout portant sur le second poteau.

Teun Koopmeiners a placé une tête directement dans les bras du gardien du Celta Vigo, avant que le joueur néerlandais ne manque de contrôler un centre remis par Pierre Kalulu depuis une dizaine de yards.

Koopmeiners a également contré involontairement une frappe de Kerim Alajbegović, avant que Nick Woltemade n'envoie le ballon au-dessus de la transversale, après l'avoir laissé rebondir dans la surface de réparation.

Dès l'entame de la seconde période, les défenseurs du Celta Vigo ont repoussé une tentative de Woltemade au premier poteau, puis Radu s'est illustré en détournant une frappe de Francisco Conceição au-dessus de la barre.

La Juventus est parvenue à égaliser après un centre de Koopmeiners venu du côté gauche, mal négocié par Marcos Alonso : le ballon a heurté sa poitrine avant de retomber devant Nick Woltemade, se transformant en passe idéale pour l'attaquant allemand, qui a expédié le ballon directement dans les filets depuis 12 yards.

La Juventus a renversé la rencontre dans le temps additionnel, après un centre parfaitement dosé d'Andrea Cambiaso depuis le côté gauche : Randal Kolo Muani s'est glissé entre les défenseurs et s'est élevé pour placer une tête au second poteau, inscrivant le but de la victoire de très près.