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Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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En vidéo : la Juventus punit le Celta Vigo, le Celtic s'incline malgré l'empreinte de Haitham Hassan

Celta Vigo vs Juventus FC
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Salzburg vs Milan AC
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Milan écrase Salzbourg, Lyon frustre Crystal Palace

La Juventus est allée s'imposer dans les derniers instants sur la pelouse du Celta Vigo, sur le score de 2-1, lors de la deuxième journée de la Ligue Europa.

Le Celta Vigo avait ouvert le score grâce à Hugo Álvarez à la 18e minute, mais la Juve a répondu par des buts de Nick Woltemade et Randal Kolo Muani, aux 59e et 90e+2 minutes.

La Juventus porte ainsi son total à 6 points, tandis que le Celta Vigo reste bloqué à zéro point.

Le site "Football Italia" est revenu sur les temps forts de la rencontre : le club espagnol a réussi à ouvrir le score au terme d'une action collective bien construite, Swedberg servant Hugo Álvarez, qui a logé le ballon au fond des filets à bout portant sur le second poteau.

Teun Koopmeiners a placé une tête directement dans les bras du gardien du Celta Vigo, avant que le joueur néerlandais ne manque de contrôler un centre remis par Pierre Kalulu depuis une dizaine de yards.

Koopmeiners a également contré involontairement une frappe de Kerim Alajbegović, avant que Nick Woltemade n'envoie le ballon au-dessus de la transversale, après l'avoir laissé rebondir dans la surface de réparation.

Dès l'entame de la seconde période, les défenseurs du Celta Vigo ont repoussé une tentative de Woltemade au premier poteau, puis Radu s'est illustré en détournant une frappe de Francisco Conceição au-dessus de la barre.

La Juventus est parvenue à égaliser après un centre de Koopmeiners venu du côté gauche, mal négocié par Marcos Alonso : le ballon a heurté sa poitrine avant de retomber devant Nick Woltemade, se transformant en passe idéale pour l'attaquant allemand, qui a expédié le ballon directement dans les filets depuis 12 yards.

La Juventus a renversé la rencontre dans le temps additionnel, après un centre parfaitement dosé d'Andrea Cambiaso depuis le côté gauche : Randal Kolo Muani s'est glissé entre les défenseurs et s'est élevé pour placer une tête au second poteau, inscrivant le but de la victoire de très près.

  • FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Milan se réveille avec une large victoire face à Salzbourg

    Dans le cadre de cette même journée, Milan s'est imposé face au Red Bull Salzbourg sur le score de quatre buts à zéro.

    Les buts des Rossoneri ont été inscrits par Alfadio Cissé, auteur d'un triplé aux 15e, 33e et 49e minutes, puis par Gonçalo Ramos à la 72e minute.

    Milan a évolué à 10 depuis la 84e minute, après l'expulsion de Filippo Terracciano.

    Avec cette victoire, Milan décroche ses 3 premiers points, soit le même total que Salzbourg.


  • FBL-EUR-C3-BENFICA-CELTICAFP

    Le Celtic subit sa deuxième défaite en Europa League

    Le Celtic Glasgow s'est incliné sur la pelouse du Benfica Lisbonne sur le score de 4-1, malgré la contribution du joueur égyptien Haitham Hassan.

    Benfica a ouvert le score grâce à Jhon Durán, à la cinquième minute, sur penalty.

    Alexander Bah a creusé l'écart pour la formation portugaise à la 23e minute, avant que Jhon Durán n'inscrive son deuxième but personnel, et le troisième des locaux, à la 36e minute.

    Haitham Hassan a été le passeur décisif sur l'unique but du Celtic, à la 63e minute, signé Camilo Durán.

    Vangelis Pavlidis a parachevé le quadruplé de Benfica à la 89e minute.

    Benfica porte ainsi son total à 6 points, tandis que le Celtic reste à zéro point.

    Dans le cadre de cette même journée, Lyon s'est imposé face à Crystal Palace sur le score de 3-2, tandis que l'Olympiakos a battu Marseille sur le score d'un but à zéro.

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