En présence de son ami Ronaldo… Un commentateur brésilien se remémore l'humiliation de Messi !

Le chant emblématique lancé par les supporters de l'équipe nationale saoudienne à l'encontre de Lionel Messi lors du match contre l'Argentine à la Coupe du monde 2022 revient sur le devant de la scène, ravivant l'ambiance et rappelant l'un des moments les plus surprenants de l'histoire de la Coupe du monde.
La reprise de ce chant intervient alors que les supporters se remémorent cette victoire historique, au cours de laquelle les « Verts » ont réussi à battre le champion du monde, lors d’un match qui restera gravé dans la mémoire des amateurs de football, tant il a été riche en émotions et a suscité de nombreuses réactions à l’échelle mondiale.