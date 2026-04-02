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En présence de son ami Ronaldo… Un commentateur brésilien se remémore l'humiliation de Messi !

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É.-U.

Le chant emblématique fait son grand retour

Le chant emblématique lancé par les supporters de l'équipe nationale saoudienne à l'encontre de Lionel Messi lors du match contre l'Argentine à la Coupe du monde 2022 revient sur le devant de la scène, ravivant l'ambiance et rappelant l'un des moments les plus surprenants de l'histoire de la Coupe du monde.

La reprise de ce chant intervient alors que les supporters se remémorent cette victoire historique, au cours de laquelle les « Verts » ont réussi à battre le champion du monde, lors d’un match qui restera gravé dans la mémoire des amateurs de football, tant il a été riche en émotions et a suscité de nombreuses réactions à l’échelle mondiale.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Se moquer de Messi

    Le gardien brésilien Pinto, qui évolue au sein du club saoudien Al-Nassr, s'est exprimé lors d'une interview sur la chaîne brésilienne « X Sports » pour aborder divers sujets, lorsqu'il a été pris au dépourvu par une question du présentateur concernant sa capacité à comprendre les chants insultants ou les injures des supporters.

    Bento a déclaré : « Je ne comprends rien à l'arabe, donc même si on m'insulte, je ne comprendrai pas. Je ne connais que quelques mots simples. »

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    Le présentateur brésilien lui a répondu : « Je me souviens que lorsque l'Arabie saoudite a battu l'Argentine, l'un des chants les plus marquants était « Messi, on t'a cassé l'œil », destiné à insulter la légende argentine.

    En revanche, Pinto a souri comme s’il connaissait ce chant, mais il n’a en aucun cas commenté les propos du commentateur brésilien.

    Bento joue à Al-Nassr aux côtés du Portugais Cristiano Ronaldo, l'éternel rival de Messi, depuis le début de la saison 2024-2025.

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  • Un conflit éternel

    La rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est l'une des plus grandes et des plus longues de l'histoire du football. Les deux stars se sont partagé la domination de la scène internationale pendant de nombreuses années, battant des records, et se sont partagé les récompenses individuelles, dans un scénario rare qui a suscité un engouement et un suspense exceptionnels chez les fans du monde entier.

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    Au-delà de cette rivalité footballistique qui s'enflamme sur la pelouse, la compétition s'est davantage déplacée vers les tribunes et les réseaux sociaux, où les supporters de chaque joueur ont pris l'habitude de minimiser les exploits de l'autre, dans le but de prouver que leur star mérite le titre de « plus grand de l'histoire », ce qui a créé un climat permanent de controverse et de division parmi les amateurs du jeu.

    Et bien que les chiffres et les exploits placent les deux stars dans une position historique incontestable, le fanatisme des supporters reste très présent, transformant cette rivalité d’une simple confrontation sportive en un phénomène mondial de grande envergure, où la passion pour le football se mêle à l’appartenance et aux préférences personnelles.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Un match historique

    L'équipe nationale saoudienne a remporté l'une des plus grandes victoires de l'histoire du football en s'imposant 2-1 face à l'Argentine lors de leur rencontre dans le cadre de la Coupe du monde 2022, créant ainsi une énorme surprise qui a secoué le monde entier, d'autant plus que l'Argentine était l'un des grands favoris pour remporter le titre.

    Bien que les « Verts » aient été menés au score par un but précoce inscrit par Lionel Messi sur penalty, l’équipe saoudienne est revenue en force en deuxième mi-temps, réussissant à renverser la situation en quelques minutes grâce à des buts de Saleh Al-Shehri et Salem Al-Dossari, dans l’un des moments les plus palpitants de l’histoire de la Coupe du monde.

    La performance de l’équipe saoudienne lors de ce match s’est distinguée par un esprit combatif exceptionnel et une grande discipline tactique, lui permettant de conserver son avance jusqu’au coup de sifflet final et de remporter une victoire historique qui restera gravée dans la mémoire des supporters, considérée comme l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la Coupe du monde.