En présence de son ami Ronaldo… Un commentateur brésilien se remémore l'humiliation de Messi !

Le gardien brésilien Pinto, qui évolue au sein du club saoudien Al-Nassr, s'est exprimé lors d'une interview sur la chaîne brésilienne « X Sports » pour aborder divers sujets, lorsqu'il a été pris au dépourvu par une question du présentateur concernant sa capacité à comprendre les chants insultants ou les injures des supporters.

Bento a déclaré : « Je ne comprends rien à l'arabe, donc même si on m'insulte, je ne comprendrai pas. Je ne connais que quelques mots simples. »

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Le présentateur brésilien lui a répondu : « Je me souviens que lorsque l'Arabie saoudite a battu l'Argentine, l'un des chants les plus marquants était « Messi, on t'a cassé l'œil », destiné à insulter la légende argentine.

En revanche, Pinto a souri comme s’il connaissait ce chant, mais il n’a en aucun cas commenté les propos du commentateur brésilien.

Bento joue à Al-Nassr aux côtés du Portugais Cristiano Ronaldo, l'éternel rival de Messi, depuis le début de la saison 2024-2025.