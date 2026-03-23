En Italie, Gattuso a assisté à 380 matchs en direct depuis septembre

Lors de la conférence de presse organisée le premier jour du rassemblement de l'équipe nationale à Coverciano, en vue du match contre l'Irlande du Nord, première étape des barrages de qualification pour la Coupe du monde (en cas de victoire, l'Italie disputerait le match décisif contre la Bosnie ou le Pays de Galles), le sélectionneur des Azzurri, Rino Gattuso, a également évoqué le travail d'observation et d'évaluation des joueurs qu'il a mené ces derniers mois.





Gattuso, s'appuyant sur les chiffres fournis par le service de presse de la FIGC, a dressé la liste des matchs qu'il a visionnés en direct depuis le mois d'août jusqu'au 22 mars inclus, soit un total de 380 matchs visionnés.



