Ruben Amorim devrait devenir le prochain entraîneur du Milan AC. Si le conditionnel reste de mise, tout indique que le technicien portugais succédera bien à Massimiliano Allegri sur le banc rossonero. Pour l’ancien milieu du Sporting Lisbonne, ce poste représente l’aboutissement d’un rêve ancien, comme il l’expliquait en 2017 : «Enfant, j’aimais regarder le Benfica et le Milan. Je me souviens d’avoir visionné les cassettes du Milan avec Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic… Mes rêves d’enfant étaient de jouer au Benfica et au Milan. J’en ai réalisé un. Maintenant, je dois entraîner l’autre.»
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En 2017, Amorim déclarait : « J’aimerais entraîner le Milan. Je regardais les vidéos de Maldini, Gullit… »
L'accord est sur le point d'être conclu
En attendant l'annonce officielle de l'AC Milan concernant les modalités précises du contrat valable jusqu'au 30 juin 2028 (avec une option de prolongation d'une saison), on apprend dans les colonnes de A Bola que l’accord est total et prévoit un salaire net de 3,5 millions d’euros par saison, ainsi que des primes liées à la fois à l’Europa League, que les Rossoneri disputeront l’an prochain, et à la qualification pour la Ligue des champions 2027/2028, objectif prioritaire de la direction du club.