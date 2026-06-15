En attendant l'annonce officielle de l'AC Milan concernant les modalités précises du contrat valable jusqu'au 30 juin 2028 (avec une option de prolongation d'une saison), on apprend dans les colonnes de A Bola que l’accord est total et prévoit un salaire net de 3,5 millions d’euros par saison, ainsi que des primes liées à la fois à l’Europa League, que les Rossoneri disputeront l’an prochain, et à la qualification pour la Ligue des champions 2027/2028, objectif prioritaire de la direction du club.