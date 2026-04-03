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Emmanuel Petit laisse entendre que le trio « fatigué » de Chelsea envisage des transferts cet été
Le projet de Stamford Bridge bat de l'aile
La saison de Chelsea a atteint son point le plus bas après une défaite écrasante (8-2 sur l'ensemble des deux matchs) face au Paris Saint-Germain, un résultat qui a mis en évidence l'écart abyssal entre les deux équipes. En plus d'avoir été éliminés des compétitions européennes, les Blues se retrouvent désormais à la sixième place de la Premier League, à six points des places qualificatives pour la Ligue des champions, alors que la saison touche rapidement à sa fin. Malgré des dépenses colossales de près de 2 milliards de livres sterling consacrées à l'acquisition de nouveaux talents au cours des cinq dernières années, l'absence d'une identité cohérente a entraîné des tensions croissantes au sein de l'équipe première.
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Petit slams club vision
Petit a laissé entendre que certaines figures influentes de l'effectif de Chelsea, notamment Enzo Fernandez, semblaient de plus en plus désabusées par la trajectoire actuelle du club sous la houlette de ses propriétaires américains. S'adressant à BetGoataprès la lourde défaite européenne des Blues, le Français a souligné un profond manque d'identité sportive qui a laissé les recrues les plus chères de l'équipe dans un état d'épuisement mental.
Il a déclaré : « Un énorme, un immense fossé… c’est la grande différence entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Nous avons vu une équipe de Ligue des champions sur le terrain lors des deux matchs. Les différences sont énormes entre les deux clubs. La vision sportive aussi, on voit la différence. Je pense que c’était une humiliation. Pour être honnête avec vous, depuis l’arrivée des propriétaires américains, très peu de choses ont fonctionné.
Même les joueurs se sentent perdus. Quand on regarde leurs visages, juste après le match, ceux qui constituent l’épine dorsale de l’équipe, Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Cole Palmer. Quand on regarde leurs visages, ils se sentent perdus, se demandant : « Ai-je raison de rester dans ce club ? Vais-je quitter le club à la fin de la saison ? J’en ai assez de ce qui se passe au club. »
Un noyau dur désabusé qui se tourne vers d'autres horizons
Le Français a notamment mis en avant le langage corporel des piliers du milieu de terrain de Chelsea – notamment Moises Caicedo et Cole Palmer –, laissant entendre que leur frustration manifeste traduisait une envie de se battre pour les plus grands honneurs ailleurs. Alors que Fernandez est pressenti pour rejoindre le Real Madrid, Palmer susciterait l’intérêt de Manchester United, les vedettes de l’équipe étant à la recherche d’un environnement plus stable pour remporter des trophées majeurs.
Petit a ajouté : « Ces gars-là veulent remporter un trophée. On l’a vu la saison dernière. Mais cette équipe devrait figurer parmi les meilleures de la Premier League, mais aussi en Europe. Avec l’argent qu’ils ont dépensé et les joueurs qu’ils ont, ils devraient se battre pour les plus grands titres. Après cinq ans passés à dépenser entre 1,5 et 2 milliards de livres sterling sur le marché des transferts, ils ont des joueurs de haut niveau, mais ils ne savent pas comment jouer. Ils n’ont aucune vision. »
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Test déterminant pour Rosenior
Liam Rosenior doit rapidement remobiliser son équipe démoralisée en vue du match de Coupe d'Angleterre contre Port Vale ce week-end, une rencontre qu'il faut absolument remporter avant le redoutable choc de Premier League contre Manchester City. Tout nouveau point perdu pourrait mettre mathématiquement fin à leurs espoirs de revenir dans la compétition d'élite européenne, ce qui obligerait la direction du club à mener une course contre la montre pour présenter un projet sportif convaincant, capable de persuader leurs superstars mécontentes de rester.