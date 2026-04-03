Emmanuel Petit laisse entendre que le trio « fatigué » de Chelsea envisage des transferts cet été

Petit a laissé entendre que certaines figures influentes de l'effectif de Chelsea, notamment Enzo Fernandez, semblaient de plus en plus désabusées par la trajectoire actuelle du club sous la houlette de ses propriétaires américains. S'adressant à BetGoataprès la lourde défaite européenne des Blues, le Français a souligné un profond manque d'identité sportive qui a laissé les recrues les plus chères de l'équipe dans un état d'épuisement mental.

Il a déclaré : « Un énorme, un immense fossé… c’est la grande différence entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Nous avons vu une équipe de Ligue des champions sur le terrain lors des deux matchs. Les différences sont énormes entre les deux clubs. La vision sportive aussi, on voit la différence. Je pense que c’était une humiliation. Pour être honnête avec vous, depuis l’arrivée des propriétaires américains, très peu de choses ont fonctionné.

Même les joueurs se sentent perdus. Quand on regarde leurs visages, juste après le match, ceux qui constituent l’épine dorsale de l’équipe, Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Cole Palmer. Quand on regarde leurs visages, ils se sentent perdus, se demandant : « Ai-je raison de rester dans ce club ? Vais-je quitter le club à la fin de la saison ? J’en ai assez de ce qui se passe au club. »







