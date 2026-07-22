Les propos de Luciano Spalletti, tenus après le match nul concédé en match amical face au FC Bâle, ont dissipé toute ambiguïté sur leposte de gardien : « Nous voulons de la concurrence à tous les postes et nous en recherchons un nouveau ». Cette déclaration ne remet pas en cause la volonté de Michele Di Gregorio de se racheter — le gardien, courtisé par le Besiktas de Vincenzo Italiano, sort d’une saison compliquée — ni la fiabilité constante de Mattia Perin lorsqu’il a été appelé à intervenir.
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Emiliano Martínez dans l’impasse : Guglielmo Vicario, David de Gea et Noah Atubolu en backup. Le point sur le marché des gardiens de la Juventus
IMPASSE AUTOUR DU DIBU
La Juventus poursuit ses recherches pour offrir à l’entraîneur originaire de Certaldo un gardien de but offrant davantage de garanties que ceux qui composent actuellement l’effectif. Le fait que son premier choix se porte sur Emiliano Martínez, auteur d’une nouvelle Coupe du monde de premier plan avec l’Argentine, montre que l’entraîneur bianconero veut pouvoir compter sur un joueur au fort charisme.Les discussions avec Aston Villa, qui avait déjà failli perdre « Dibu » l’an dernier à la même époque, n’ont toutefois pas enregistré d’avancées significatives ces derniers jours. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le club anglais, le gardien est estimé à environ 12 millions d’euros, une somme que la Juve, en raison de son salaire brut de 9 millions d’euros par saison, refuse de dépasser, préférant rester à 6,5 millions, offre actuelle sur la table.
DOUBLE INCONNU
Une fois son engagement en Coupe du monde achevé, Dibu Martínez abordera, dans les prochaines semaines, la question de son avenir avec les dirigeants d’Aston Villa afin de déterminer s’il existe une marge de manœuvre pour négocier un départ et, surtout, si la Juventus peut bénéficier d’une réduction sur son prix de transfert. Convaincre Unai Emery, l’entraîneur des Villains, s’annonce toutefois difficile, car le technicien espagnol ne souhaite pas se passer d’un leader d’expérience dans son vestiaire. Autre zoned’ombre : la fracture d’un doigt, subie en fin de saison dernière et soignée sans opération pour préserver sa place au Mondial, pourrait encore gêner le gardien argentin.
Bilan sur Vicario
Pour ces raisons, la Juventus explore depuis plusieurs semaines d’autres pistes, financièrement plus abordables. Dans ce contexte, le club turinois suit de près Guglielmo Vicario, qui devrait quitter Tottenham et son entraîneur Roberto De Zerbi pour revenir en Italie, où il a brillé à Empoli. Le gardien, né en 1996, avait été pressenti à l’Inter avant que le club nerazzurro ne choisisse Josep Martinez, tandis que l’intérêt de Naples, plus récent, est conditionné au départ de Meret ou Milinkovic-Savic. Le club londonien réclame environ 20 millions d’euros pour libérer son gardien, ce qui maintient la Juventus en position d’attente.
IDÉE DE GEA
Sur le marché italien, David de Gea est un nom à surveiller. Le gardien espagnol a entamé il y a quelques jours sa troisième saison sous le maillot de la Fiorentina. Malgré son âge avancé (il est né en 1990) et un contrat encore relativement long avec les Violets – il expire en 2028, avec une option de prolongation d’un an –, l’expérimenté numéro un espagnol répondrait pleinement aux exigences de Spalletti. Fiabilité dans les cages, capacité à diriger la défense et un palmarès solide sur la scène internationale : le profil de l’international espagnol correspond parfaitement aux attentes de la Juventus. Pour l’instant, le club turinois doit toutefois se résoudre à respecter la volonté du joueur, qui souhaite poursuivre son aventure florentine, ainsi que la position ferme de la formation toscane, peu disposée à se séparer de son ancien portier de Manchester United.
Piace Atubolu est un défenseur central prometteur, connu pour sa solidité dans les duels et sa capacité à relancer proprement.
Dernier nom en date pour le poste de gardien à la Juventus : l’Allemand Noah Atubolu, né en 2002. Le portier, qui vient de disputer une saison très convaincante avec Fribourg, demi-finaliste de la dernière Ligue Europa, intéresse fortement les dirigeants turinois. Ce gardien au physique imposant, déjà surveillé par l’Inter et le Milan AC par le passé, figure dans les carnets de plusieurs directeurs sportifs, qui lui prédisent un bel avenir. La concurrence étrangère est donc vive, mais l’expiration imminente de son contrat, sans signe de renouvellement, rend l’opération particulièrement alléchante. La Juventus figure parmi les clubs qui espèrent l’attirer à un coût maîtrisé.
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