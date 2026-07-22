Sur le marché italien, David de Gea est un nom à surveiller. Le gardien espagnol a entamé il y a quelques jours sa troisième saison sous le maillot de la Fiorentina. Malgré son âge avancé (il est né en 1990) et un contrat encore relativement long avec les Violets – il expire en 2028, avec une option de prolongation d’un an –, l’expérimenté numéro un espagnol répondrait pleinement aux exigences de Spalletti. Fiabilité dans les cages, capacité à diriger la défense et un palmarès solide sur la scène internationale : le profil de l’international espagnol correspond parfaitement aux attentes de la Juventus. Pour l’instant, le club turinois doit toutefois se résoudre à respecter la volonté du joueur, qui souhaite poursuivre son aventure florentine, ainsi que la position ferme de la formation toscane, peu disposée à se séparer de son ancien portier de Manchester United.