Les deux clubs, qui entretiennent d’excellentes relations, en ont déjà parlé, en marge du dossier Michele Di Gregorio. Après l’arrivée de Guglielmo Vicario en provenance de Tottenham, l’ancien gardien de Pordenone va partir. Il ne veut pas rester pour être la doublure, et l’idée de jouer à l’étranger, au Vélodrome, le tente. Pour cette raison, il a dit non à la proposition de retour à Monza, le club qui l’a lancé en Serie A. Di Gregorio, sous contrat jusqu’en 2029, gagne 2 millions d’euros à la Juventus, et l’échange de prêts avec Emerson Palmieri ne peut aboutir que si l’Italo-Brésilien renouvelle son contrat avec l’OM. À ce jour, c’est une idée, mais pas la seule. La Juventus étudie d’autres profils comme Raum de Leipzig et Carrera du Real Madrid, devenu un deuxième choix avec l’arrivée de Cuccurella.