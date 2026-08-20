Un latéral pour la Juventus. Ce n’est pas une priorité, mais l’idée de Massara et Carnevali est d’augmenter les options à gauche, où peuvent jouer Cambiaso et, si besoin, Celik, défenseur polyvalent arrivé après son expérience à la Roma. Pour le moment, il n’y a ni nom fort ni négociation brûlante, ce sont les jours des contacts, des prises de renseignements, des idées, pour comprendre quelles pistes sont praticables. Difficile d’imaginer un investissement important pour ce poste, après une campagne de recrutement de plus de 100 millions d’euros qui a amené à Turin Kolo Muani, Alajbegovic et Ekhator, plus facile d’arriver à un joueur fiable à bas coût, de préférence polyvalent.
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Emerson Palmieri pour la Juventus : contact avec l’OM. Di Gregorio pourrait finir en France
Emerson Palmieri fait son apparition
Dans cette optique, attention à Emerson Palmieri, champion d’Europe avec l’Italie de Mancini en 2021, actuellement sous les couleurs de Marseille. Un joueur expérimenté, de 32 ans, avec du vécu et une expérience internationale, qui peut, en cas de besoin, évoluer comme troisième défenseur central gauche. Avec l’OM, il est sous contrat jusqu’en 2027, avec la possibilité pour le club français de prolonger l’accord jusqu’en 2028, mais en cas de bonne offre, il sera autorisé à partir. Marseille a besoin de renflouer ses caisses et économiserait volontiers sur son salaire, actuellement d’environ 3 millions d’euros bruts par an.
Di Gregorio à Marseille ?
Les deux clubs, qui entretiennent d’excellentes relations, en ont déjà parlé, en marge du dossier Michele Di Gregorio. Après l’arrivée de Guglielmo Vicario en provenance de Tottenham, l’ancien gardien de Pordenone va partir. Il ne veut pas rester pour être la doublure, et l’idée de jouer à l’étranger, au Vélodrome, le tente. Pour cette raison, il a dit non à la proposition de retour à Monza, le club qui l’a lancé en Serie A. Di Gregorio, sous contrat jusqu’en 2029, gagne 2 millions d’euros à la Juventus, et l’échange de prêts avec Emerson Palmieri ne peut aboutir que si l’Italo-Brésilien renouvelle son contrat avec l’OM. À ce jour, c’est une idée, mais pas la seule. La Juventus étudie d’autres profils comme Raum de Leipzig et Carrera du Real Madrid, devenu un deuxième choix avec l’arrivée de Cuccurella.
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