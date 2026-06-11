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« Elle revient à la maison ? » Michael Owen analyse les chances de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2026 et explique à quel point Thomas Tuchel s’est inspiré de Gareth Southgate
La « génération d’or » n’a pas réussi à concrétiser ses promesses.
L’ombre de Bobby Moore, Geoff Hurst et des légendaires champions de 1966 plane toujours sur une nation qui, depuis six décennies, frôle les sommets sans jamais pouvoir soulever un nouveau titre majeur.
Les Three Lions ont atteint les demi-finales de la Coupe du monde ainsi que celles de l’Euro, et ont disputé les phases finales des éditions 2021 et 2024 du Championnat d’Europe. À chaque fois, l’Italie puis l’Espagne ont brisé les espoirs nationaux.
Des figures emblématiques, de Kevin Keegan à Gary Lineker en passant par David Beckham et Wayne Rooney, n’ont pas réussi à faire rugir les Three Lions, et la fameuse « génération dorée » est passée sans rapporter de médaille à la hauteur de son surnom.
Transformer ce potentiel en un titre concret : tel est le défi repris par l’ancien mentor de Chelsea, du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich, Jürgen Klopp, qui conduira les Three Lions vers la prochaine Coupe du monde.
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Le football retrouvera-t-il un jour son berceau anglais ?
Malgré l’absence de titres, l’espoir demeure chez les supporters : le football retrouvera-t-il un jour le chemin de la gloire, malgré une concurrence féroce ? Interrogé sur le sujet, l’ancien attaquant des Three Lions – s’exprimant au nom des meilleurs casinos en ligne britanniques – a confié à GOAL : « Ça s’est déjà produit par le passé et cela se reproduira. Aucun doute là-dessus.
Personnellement, je ne pense pas que ce sera le cas cette fois-ci. Mais nous avons une chance. Beaucoup d’équipes ont une chance. Je pense qu’il y a de meilleures équipes que nous. Je pense qu’il y a des équipes qui sauront mieux gérer les conditions que nous. Nous ne sommes pas favoris, loin de là. Mais nous faisons partie d’une demi-douzaine, peut-être huit équipes capables de remporter le titre. Nous avons une chance, mais je serais surpris que nous l’emportions.
Je ne pense pas que nous en soyons là. Regardez l’équipe de France, par exemple : elle est meilleure que la nôtre, avec des joueurs plus forts individuellement. En revanche, quand je vois l’Espagne, je ne suis pas impressionné, mais la manière dont ils jouent ensemble est incroyable. Ils ont remporté le dernier tournoi en jouant au-dessus de leur valeur papier, s’il faut le dire. En tant que groupe, ils sont très cohérents. Nous devons donc compter sur une parfaite cohésion, car sur le plan individuel, plusieurs équipes nous sont supérieures. »
Tuchel est-il trop autoritaire ou possède-t-il justement le profil idéal ?
Pour atteindre les objectifs ultimes, les qualités sur le terrain doivent être complétées par un sens tactique hors du terrain. Il est également essentiel que l'ambiance soit bonne au sein du groupe, les compétences en gestion des hommes étant mises à l'épreuve par 26 personnalités qui doivent s'accorder pour que l'harmonie et le succès soient au rendez-vous.
Tuchel est réputé pour son autorité, contrairement à Southgate, plus affable, mais on estime que ce technicien de 52 ans présente en public une image qui ne reflète pas pleinement sa personnalité en coulisses.
Owen estime toutefois que Tuchel doit savoir doser détente et intensité : « Il est très exigeant sur ce point. Mais je pense qu’il met énormément l’accent sur l’esprit d’équipe. Gareth Southgate a apporté un changement radical par rapport à ce que nous avions connu auparavant, en termes de création de cette culture, de cette joie, de ce sentiment d’appartenance à l’équipe, de cette cohésion, quels que soient les mots que l’on utilise. Mais beaucoup de personnes bien informées m’ont dit que Tuchel souhaitait vivement instaurer une culture similaire, cette équipe, ce vestiaire où règne la bonne humeur.
Même si son tempérament peut sembler conflictuel sur le terrain, il semble déterminé à instaurer cette ambiance en dehors. Je ne m’inquiète donc pas outre mesure : nous irons à la Coupe du monde avec un entraîneur de haut niveau. Je ne crains pas qu’il nous coûte cher ; c’est un technicien de premier plan.
« C’est essentiel, surtout avec un groupe de joueurs issus de clubs différents ; c’est vital. On sous-estime souvent ce sentiment d’équipe, ce lien, cette structure, et jusqu’où ils peuvent vous mener.
« Beaucoup d’équipes moins bien classées l’ont démontré au fil des ans, mais on accorde souvent moins de crédit à ce facteur quand on dispose d’une équipe de stars. On se focalise sur sa capacité à marquer un coup franc somptueux ou à surgir pour inscrire un but incroyable, parce que ce sont de grands joueurs. Pourtant, même au milieu des grands joueurs, l’éthique d’équipe reste essentielle. »
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La génération 2026 de l'Angleterre pourra-t-elle imiter les héros de 1966 ?
L'Angleterre a suscité l'espoir lors de ses séances d'entraînement et de ses matchs amicaux en Floride, l'équipe de Tuchel s'étant adaptée aux conditions météorologiques difficiles et à l'état des terrains nord-américains.
L’attente touche à sa fin : les Three Lions affrontent la Croatie le 17 juin pour l’ouverture du groupe L, et un groupe de fidèles supporters se demande déjà si la génération 2026 saura imiter les exploits des légendes de 1966.