Pour atteindre les objectifs ultimes, les qualités sur le terrain doivent être complétées par un sens tactique hors du terrain. Il est également essentiel que l'ambiance soit bonne au sein du groupe, les compétences en gestion des hommes étant mises à l'épreuve par 26 personnalités qui doivent s'accorder pour que l'harmonie et le succès soient au rendez-vous.

Tuchel est réputé pour son autorité, contrairement à Southgate, plus affable, mais on estime que ce technicien de 52 ans présente en public une image qui ne reflète pas pleinement sa personnalité en coulisses.

Owen estime toutefois que Tuchel doit savoir doser détente et intensité : « Il est très exigeant sur ce point. Mais je pense qu’il met énormément l’accent sur l’esprit d’équipe. Gareth Southgate a apporté un changement radical par rapport à ce que nous avions connu auparavant, en termes de création de cette culture, de cette joie, de ce sentiment d’appartenance à l’équipe, de cette cohésion, quels que soient les mots que l’on utilise. Mais beaucoup de personnes bien informées m’ont dit que Tuchel souhaitait vivement instaurer une culture similaire, cette équipe, ce vestiaire où règne la bonne humeur.

Même si son tempérament peut sembler conflictuel sur le terrain, il semble déterminé à instaurer cette ambiance en dehors. Je ne m’inquiète donc pas outre mesure : nous irons à la Coupe du monde avec un entraîneur de haut niveau. Je ne crains pas qu’il nous coûte cher ; c’est un technicien de premier plan.

« C’est essentiel, surtout avec un groupe de joueurs issus de clubs différents ; c’est vital. On sous-estime souvent ce sentiment d’équipe, ce lien, cette structure, et jusqu’où ils peuvent vous mener.

« Beaucoup d’équipes moins bien classées l’ont démontré au fil des ans, mais on accorde souvent moins de crédit à ce facteur quand on dispose d’une équipe de stars. On se focalise sur sa capacité à marquer un coup franc somptueux ou à surgir pour inscrire un but incroyable, parce que ce sont de grands joueurs. Pourtant, même au milieu des grands joueurs, l’éthique d’équipe reste essentielle. »