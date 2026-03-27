Il n'y a pas que les prolongations de contrat de Paulo Dybala et Lorenzo Pellegrini qui tiennent en haleine les supporters de la Roma. Il y a en effet un autre joueur, souvent sous-estimé mais toujours important ces dernières saisons, dont le contrat expire le 30 juin 2026 : Stephan El Shaarawy. Le Pharaon ne parvient pas à trouver un accord pour prolonger son contrat actuel et, depuis quelques heures, la possibilité d'un retour retentissant à Gênes, le club qui l'a révélé au grand public, se profile.
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El Shaarawy ne prolonge pas avec la Roma : une idée folle de la part de Gênes, les négociations sont en cours
AUCUNE NÉGOCIATION EN VUE D'UN RENOUVELLEMENT
Son histoire d'amour avec la Roma a commencé en 2016 et, mis à part son passage en Chine au Shanghai Shenhua entre 2019 et 2021, la saison actuelle portera à huit le nombre de saisons qu'El Shaarawy aura disputées sous le maillot giallorosso. Et pourtant, malgré ses 22 apparitions ponctuées d'un but et de trois passes décisives, Frederic Massara n'a jamais entamé de négociations pour renouveler son contrat, le laissant ainsi libre à la fin de l'année de signer avec qui il le souhaite sans indemnité de transfert.
REVIENT-IL À GÊNES ?
Et c'est dans ce vide que le Genoa, qui tient une place particulière dans le cœur du « Pharaon », tente de s'insérer, comme le rapporte Tuttosport. Tout jeune, il avait quitté la ville pour rejoindre Milan, grâce à un transfert spectaculaire orchestré par l'ancien directeur général Adriano Galliani. Aujourd'hui, un retour chez les « Rossoblu » est considéré comme une formidable opportunité, y compris par le joueur lui-même, qui s'est montré disposé à négocier avec le club génois.
LES NÉGOCIATIONS SE POURSUIVENT ET DE ROSSI MET LA PRESSION
Les négociations ne seront pas faciles, car les 2,5 millions d'euros nets qu'il perçoit actuellement placent El Shaarawy bien au-dessus du plafond salarial du Genoa. L'idée, soutenue notamment par Daniele De Rossi qui serait ravi de retrouver son ancien coéquipier, puis joueur qu'il a entraîné, est de proposer un contrat de deux ans avec une option pour une saison supplémentaire, mais à un salaire réduit de moitié par rapport à celui qu'il perçoit aujourd'hui dans la capitale. C'est au joueur de décider si ce retour romantique en Ligurie sera plus important que son dernier contrat en date. Les négociations sont en cours et Gênes voit déjà les choses en grand.