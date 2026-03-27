El Shaarawy ne prolonge pas avec la Roma : une idée folle de la part de Gênes, les négociations sont en cours

Les négociations ne seront pas faciles, car les 2,5 millions d'euros nets qu'il perçoit actuellement placent El Shaarawy bien au-dessus du plafond salarial du Genoa. L'idée, soutenue notamment par Daniele De Rossi qui serait ravi de retrouver son ancien coéquipier, puis joueur qu'il a entraîné, est de proposer un contrat de deux ans avec une option pour une saison supplémentaire, mais à un salaire réduit de moitié par rapport à celui qu'il perçoit aujourd'hui dans la capitale. C'est au joueur de décider si ce retour romantique en Ligurie sera plus important que son dernier contrat en date. Les négociations sont en cours et Gênes voit déjà les choses en grand.