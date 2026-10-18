Le joueur né en 2002 ajoute, comme le rapporte l'ANSA : « Je rêvais de rejouer au football et j'y parviens en Angleterre. Mon cœur m'a joué un mauvais tour, mais revenir à l'Olimpico a été émouvant, tout comme recevoir une telle affection, que je ne pensais pas mériter au vu de ce que j'avais fait sur le terrain. Mais les supporters de la Roma sont aussi comme ça : ils vont au-delà des résultats. »





Enfin, au sujet du projet de loi qui porte son nom : « En janvier, il devrait être inscrit à l'ordre du jour. Ce n'est pas une loi sur le sport, mais sur ce qui se passe en Italie, car beaucoup de personnes ne sont pas en mesure d'intervenir ou ont peur. C'est une loi transversale et j'ai confiance dans son adoption. »







