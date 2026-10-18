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Watford v Sheffield United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Edoardo Bove : « Revenir en Italie ? Pourquoi pas à l’avenir. »

E. Bove
Fiorentina
Roma

L’ancien milieu de terrain de la Roma et de la Fiorentina s’exprime lors de la présentation du documentaire « In un battito ».

Edoardo Bove, milieu de terrain de Watford, passé par la Roma et la Fiorentina, s’exprime lors de la présentation du documentaire « In un battito », qui raconte son histoire, au Festival du cinéma de Rome. Interrogé sur un éventuel retour en Italie si les règles relatives à l’aptitude à la pratique sportive venaient à changer, il répond : « Revenir en Italie ? À l’avenir, pourquoi pas. Je suis heureux là où je suis aujourd’hui. Jouer à l’étranger était l’un de mes objectifs, mais je ne peux pas cacher que je suis le championnat italien. Je suis resté attaché à la Roma et à l’Italie. Pour l’instant, je suis heureux là où je suis, mais je ne veux fermer aucune porte. »

  • Le joueur né en 2002 ajoute, comme le rapporte l'ANSA : « Je rêvais de rejouer au football et j'y parviens en Angleterre. Mon cœur m'a joué un mauvais tour, mais revenir à l'Olimpico a été émouvant, tout comme recevoir une telle affection, que je ne pensais pas mériter au vu de ce que j'avais fait sur le terrain. Mais les supporters de la Roma sont aussi comme ça : ils vont au-delà des résultats. »


    Enfin, au sujet du projet de loi qui porte son nom : « En janvier, il devrait être inscrit à l'ordre du jour. Ce n'est pas une loi sur le sport, mais sur ce qui se passe en Italie, car beaucoup de personnes ne sont pas en mesure d'intervenir ou ont peur. C'est une loi transversale et j'ai confiance dans son adoption. »



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