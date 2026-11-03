Dugarry s’en prend à Fonseca, qui quitte Lyon pour le Sporting : « Je ne crois pas une seule seconde à ses larmes de crocodile, c’est un mercenaire »

« Pendant longtemps, nous avons dit que les joueurs étaient des mercenaires et ne pensaient qu’à l’argent. Maintenant, c’est aussi au tour des entraîneurs. L’équipe a été construite pour toi, il reste huit mois avant la fin et tu ne peux pas terminer la saison ? Je ne comprends pas le sens de tout cela. Un entraîneur, c’est quelqu’un qui guide un groupe vers la maturité, fait progresser les joueurs et est heureux de les voir chaque jour. Un entraîneur est un leader, un gourou, un prophète, quelqu’un qui laisse sa marque sur une carrière et dans un club. C’est différent d’un joueur. »

« Je suis choqué, mais il faudra aussi nous y habituer, même si c’est terrible pour le football et pour les supporters de Lyon. Mais je pense que ce qui se passe est terrible pour le football en général, ça me dégoûte vraiment. Ce n’est pas correct de la part de Paulo Fonseca et ça me dérange beaucoup. Je ne crois pas une seconde à ses larmes de crocodile, parce que quelqu’un qui se met autant en colère, lui, reste. Personne ne l’a chassé. »