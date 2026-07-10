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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Du « Clásico » à la Coupe du monde… Comment Yamal est-il devenu le cauchemar de Mbappé avant la demi-finale ?

FEATURES
Kylian Mbappé
L. Yamal
Real Madrid
FC Barcelone
Paris Saint-Germain
France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde
France
Espagne
É.-U.

Les stars du Real Madrid et du FC Barcelone se retrouvent à nouveau

Kylian Mbappé, la star de l’équipe de France, devra surmonter son cauchemar ou le voir se perpétuer lorsqu’il défiera son rival Lamine Yamal, prodige de la sélection espagnole, en Coupe du monde.

Les Espagnols ont validé leur billet pour le dernier carré de la Coupe du monde 2026 en dominant la Belgique 2-1 vendredi au SoFi Stadium de Los Angeles, en quarts de finale.

Les « Matadors » défieront donc les Bleus mardi prochain au stade de Dallas (Texas) en demi-finale, après que ces derniers ont éliminé le Maroc 2-0 en quarts.

  • Le stade des demi-finales

    Si la Coupe du monde marquera leur première opposition en phase finale, Mbappé et Yamal ne découvriront pas l’affrontement sur la scène internationale.

    Les deux stars se sont déjà croisées à deux reprises avec les sélections espagnole et française, toujours en demi-finale, mais dans deux compétitions distinctes.

    La première confrontation a eu lieu en demi-finale de l’Euro 2024 : l’Espagne s’est imposée 2-1, Yamal ayant marqué, tandis que Mbappé est resté muet.

    La confrontation s’est répétée environ un an plus tard, cette fois en demi-finale de la Ligue des nations 2025, et l’Espagne l’a emporté 5-4 ; Yamal a inscrit un doublé tandis que Mbappé sauvait l’honneur des Bleus.

    Lors de l’« Euro 2024 », Yamal a guidé la Roja vers un titre attendu depuis douze ans, couronné par une victoire en finale contre l’Angleterre, mais il n’a pas réussi à répéter cet exploit en Ligue des Nations 2025, éliminé par le Portugal.

    Curieusement, cette confrontation se répète pour la troisième année consécutive en demi-finale, mais cette fois dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

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  • Le « Clásico »

    La défaite de Mbappé face à Yamal ne s'est pas seulement produite sur la scène internationale, elle a aussi marqué les esprits au niveau national depuis le transfert de la star française au Real Madrid à l'été 2024.

    Depuis, les deux hommes se sont croisés à six reprises dans le Clásico : les coéquipiers de Yamal l’ont emporté à cinq reprises, contre une seule victoire pour le Real de Mbappé.

    Même ce succès, acquis 2-1 – avec un but de Mbappé – lors du dernier exercice de Liga, n’a pas suffi, Barcelone ayant finalement remporté le titre.

    Les cinq autres succès de Yamal ont permis au Barça de conquérir quatre trophées : deux Supercoupes d’Espagne, une Coupe du Roi et la Liga 2024-2025, les Blaugranas ayant gagné le Clásico à l’aller comme au retour.

  • Un succès collectif unique

    En réalité, Mbappé n’a jamais pris l’avantage sur Yamal. Ce dernier était alors un jeune espoir du FC Barcelone, tandis que l’attaquant français disputait sa dernière saison au Paris Saint-Germain, avant de s’engager avec le Real Madrid.

    Lors de la saison 2023-2024, le Paris Saint-Germain a croisé le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions ; Yamal y disputait sa première saison avec l’équipe première, sous les ordres de l’entraîneur espagnol Xavi Hernández.

    Lors de l’aller, remporté 3-2 par Barcelone, Yamal est resté sur le terrain 61 minutes ; au retour, il n’a joué que 34 minutes avant d’être remplacé pour compenser l’expulsion de Ronald Araújo. Kylian Mbappé a alors inscrit un doublé, offrant au club français une victoire 4-1.

    Cette double confrontation constitue à ce jour la seule fois où Mbappé a pris le dessus sur Yamal sur le plan collectif, le PSG poursuivant son parcours en C1 tandis que Barcelone était éliminé en quarts.

    Malgré cet exploit, Mbappé et ses coéquipiers n’ont pas atteint leur objectif : le club a été éliminé en demi-finale par le Borussia Dortmund, après deux défaites consécutives.

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  • L’excellence individuelle ne suffit pas

    Avant la demi-finale de la Coupe du monde 2026, les deux stars se sont affrontées à 10 reprises : 6 Clásicos, 2 oppositions entre le Paris Saint-Germain et Barcelone, et 2 confrontations entre l’Espagne et la France.

    Yamal a permis à ses équipes de battre Mbappé à huit reprises, contre seulement deux succès pour la star française, sans aucun match nul.

    Certes, Mbappé a pris l’avantage sur le plan individuel avec 9 buts marqués contre 6 pour Yamal, mais cette supériorité offensive n’a pas suffi pour garantir la victoire collective face à la pépite espagnole.

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