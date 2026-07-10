Du « Clásico » à la Coupe du monde… Comment Yamal est-il devenu le cauchemar de Mbappé avant la demi-finale ?

Si la Coupe du monde marquera leur première opposition en phase finale, Mbappé et Yamal ne découvriront pas l’affrontement sur la scène internationale.

Les deux stars se sont déjà croisées à deux reprises avec les sélections espagnole et française, toujours en demi-finale, mais dans deux compétitions distinctes.

La première confrontation a eu lieu en demi-finale de l’Euro 2024 : l’Espagne s’est imposée 2-1, Yamal ayant marqué, tandis que Mbappé est resté muet.

La confrontation s’est répétée environ un an plus tard, cette fois en demi-finale de la Ligue des nations 2025, et l’Espagne l’a emporté 5-4 ; Yamal a inscrit un doublé tandis que Mbappé sauvait l’honneur des Bleus.

Lors de l’« Euro 2024 », Yamal a guidé la Roja vers un titre attendu depuis douze ans, couronné par une victoire en finale contre l’Angleterre, mais il n’a pas réussi à répéter cet exploit en Ligue des Nations 2025, éliminé par le Portugal.

Curieusement, cette confrontation se répète pour la troisième année consécutive en demi-finale, mais cette fois dans le cadre de la Coupe du monde 2026.