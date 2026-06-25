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Donis répond aux critiques : « Je n'ai pas de baguette magique... » et le Cap-Vert, la surprise de la Coupe du monde

Cap-Vert vs Arabie saoudite
Cap-Vert
Arabie saoudite
Coupe du monde
G. Donis
Uruguay vs Espagne
Uruguay
Espagne
Cap-Vert
Arabie saoudite
É.-U.
Grèce
Uruguay
Espagne
Mexique

L’entraîneur grec aborde un défi de taille en vue de la Coupe du monde.

Le sélectionneur grec Georgios Donis, à la tête de l’équipe nationale saoudienne, a rétorqué aux critiques suite à la défaite contre l’Espagne en Coupe du monde, en prévenant que la rencontre à venir face au Cap-Vert s’annonçait également ardue.

Les Saoudiens défieront le Cap-Vert samedi à l’aube au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

  • La sélection cap-verdière crée la surprise

    En conférence de presse d’avant-match, rapportée par le journal saoudien Al-Sharq Al-Awsat, Donis a déclaré : « Après notre dernière rencontre face à l’Espagne, nous avons exploité les séances d’entraînement pour nous préparer au match de demain. »

    Il a ajouté : « Nous avons misé sur la confiance, la responsabilité et, surtout, la stabilité mentale. La plupart des préparatifs se sont bien déroulés, et nous avons une bonne équipe. »

    Il a poursuivi : « La sélection du Cap-Vert est l’une des surprises de la Coupe du monde ; c’est une équipe habile et en excellente condition physique. Ce qui m’a le plus surpris lors des matchs contre l’Espagne et l’Uruguay, c’est son bloc défensif et ses interventions. »

    « Elle s’est également montrée très dangereuse en contre-attaque. Nous allons affronter une équipe difficile, mais je crois en mon groupe et nous misons sur la confiance qu’il saura montrer. »

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  • Le courage de l'Espagne

    L'entraîneur grec est revenu sur les raisons de la défaite contre l'Espagne, affirmant avec réalisme : « En football, il faut voir les choses en face. Depuis un mois, nous travaillons pour peaufiner le collectif et laisser notre empreinte face au Cap-Vert. »

    Il a ajouté : « Nous l’avons dit très clairement aux joueurs. Lors du premier match, l’attitude était bonne, mais nous n’avons peut-être pas fait preuve de suffisamment de courage face à l’Espagne. L’équipe a toutefois montré une progression constante. »

    Il a ajouté : « Nous connaissons notre objectif et notre stratégie, et nous l’avons démontré lors des matchs de préparation, notamment face à l’Uruguay. C’est selon cette stratégie que nous allons agir demain. »

    Il a poursuivi : « En préparation et lors des deux premiers matchs de Coupe du monde, la pression était forte ; nous avions un plan que nous avons respecté dans les deux premiers tiers du terrain, et cela a fonctionné contre l’Uruguay. »

    Il a ajouté : « Les joueurs doivent s’adapter avec responsabilité et confiance. Nous assumons des risques quand l’adversaire nous presse, puis nous construisons notre attaque de manière structurée. La finition est l’un de nos objectifs, et nous y travaillerons demain. »

    « J’apprends à chaque rencontre. En repensant au match contre l’Espagne, je me souviens de plusieurs matches où nous avons évolué avec cinq défenseurs, et ce qui a manqué, c’est le courage », conclut-il.

  • Réalisme et cohérence tactique

    Interrogé sur l’ajustement de son plan de jeu contre l’Espagne, Donis a expliqué : « Je suis un entraîneur qui privilégie la stabilité et la constance. Sur nos cinq matchs, nous en avons disputé quatre avec le même schéma tactique, et c’est ma philosophie. »

    Il a toutefois ajouté : « Nous devons composer avec la fatigue ou les blessures, en plus d’analyser l’adversaire, et je ne peux pas en dire davantage. »

    Il a ajouté : « N’oublions pas ce qui s’est passé : nous avons disputé quatre autres matchs en dehors de celui contre l’Espagne, et demain, nous tenterons de dominer et de prendre les risques nécessaires avec toute la prudence requise, car nous connaissons bien l’équipe adverse. »

    Nous prendrons les dispositions nécessaires pour obtenir le résultat escompté ; je suis convaincu que nous ferons preuve de beaucoup de courage. Contre l’Espagne, notre performance a été différente de celle face à l’Uruguay.

    Il conclut : « Les Cap-Verdiens sont très adroits en défense ; avec peu d’efforts, ils ont réussi à marquer deux buts. En Coupe du monde, le niveau est élevé et les adversaires sont forts. Nous ne ménagerons pas nos efforts, nous imposerons notre rythme et nous espérons que la chance sera de notre côté. »

  • La Coupe du monde fait escale en Asie

    Interrogé sur le rôle de la Coupe du monde comme simple étape de préparation en vue de la Coupe d’Asie et de la Coupe du Golfe, Donis a réaffirmé sa franchise.

    L’entraîneur grec a répondu : « Je m’efforce toujours de répondre avec franchise ; je ne veux pas déformer la vérité. »

    Il a précisé : « Si nous vous avions interrogés il y a deux mois sur vos attentes concernant notre participation à la Coupe du monde, vous auriez répondu que nous voulions nous qualifier et aller le plus loin possible, mais la réalité est qu’on ne peut pas appuyer sur un bouton et changer notre façon de jouer en l’espace de quelques semaines. »

    Il a ajouté : « Il faut l’état d’esprit et le temps nécessaires pour faire évoluer l’équipe. En match de préparation, nous jouons libérés car la pression est moindre, contrairement aux grandes rencontres qui exigent de l’expérience. »

    Il a poursuivi : « Contre l’Uruguay, nous ne voulions pas perdre et nous avons obtenu un point ; face à l’Espagne, nous avons voulu défendre mais nous n’y sommes pas parvenus. Les résultats comptent et c’est l’entraîneur qui en assume la responsabilité. »

    « Nous allons rester fidèles à notre philosophie de jeu, a-t-il ajouté. Il nous faut une grande force mentale et respecter le plan de jeu sur lequel nous avons travaillé. Nous nous concentrons pleinement sur le match de demain, car nous voulons offrir du plaisir à nos supporters. »

    « Depuis que j’ai pris mes fonctions un mois avant la Coupe du monde, j’ai travaillé dans l’urgence pour installer un plan de jeu avant le tournoi. Mais il y a aussi l’adversaire, bien sûr. »

    Il conclut : « En toute honnêteté, je sais qu’il ne sera pas facile de prendre des points face à l’Espagne. »

  • Le sentiment de découragement plane sur la mission cap-verdière

    Donis est également revenu sur la frustration des joueurs après la défaite contre l’Espagne, expliquant comment il les a préparés pour l’affrontement décisif face au Cap-Vert.

    À ce sujet, Donis a déclaré : « Parfois, il y a des matchs pour lesquels on n’a pas besoin de faire d’efforts de préparation mentale, car l’importance de ces rencontres est une évidence pour les joueurs. »

    Il a ajouté : « Notre groupe est solide, il regorge de talents, et chacun veut s’impliquer pour donner le meilleur de lui-même. Les joueurs ont besoin de se sentir en sécurité, et c’est le rôle de l’entraîneur, du plan de jeu et de la préparation de leur offrir cette assurance. »

    Il a ajouté : « L’importance de ce match ne doit pas se traduire par de la nervosité chez eux, mais plutôt par une préparation à toutes les situations qui pourraient se présenter lors de la rencontre. »

    Interrogé sur son propre état d’esprit, il a répondu : « Vous ne me voyez pas tous les jours à l’entraînement. Je suis exactement l’inverse de ce que vous dites : souvent enthousiaste et parfois inquiet, car je veux mettre en place la meilleure méthode de travail possible. »

    « On pourrait croire que l’entraîneur dispose d’une baguette magique, mais ce mois-ci, depuis que j’ai pris mes fonctions, est le plus difficile de ma carrière, car j’ai essayé de mettre en place de nombreuses stratégies. »

    Il conclut : « Nous avons multiplié les réunions et les séances d’entraînement, et chaque jour, je suis davantage satisfait. Demain, nous devrons livrer notre meilleur match grâce à notre état d’esprit, notre réflexion et notre personnalité. C’est la stabilité qui permet de remporter les matchs. »

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