Donis répond aux critiques : « Je n'ai pas de baguette magique... » et le Cap-Vert, la surprise de la Coupe du monde

Donis est également revenu sur la frustration des joueurs après la défaite contre l’Espagne, expliquant comment il les a préparés pour l’affrontement décisif face au Cap-Vert.
À ce sujet, Donis a déclaré : « Parfois, il y a des matchs pour lesquels on n’a pas besoin de faire d’efforts de préparation mentale, car l’importance de ces rencontres est une évidence pour les joueurs. »
Il a ajouté : « Notre groupe est solide, il regorge de talents, et chacun veut s’impliquer pour donner le meilleur de lui-même. Les joueurs ont besoin de se sentir en sécurité, et c’est le rôle de l’entraîneur, du plan de jeu et de la préparation de leur offrir cette assurance. »
Il a ajouté : « L’importance de ce match ne doit pas se traduire par de la nervosité chez eux, mais plutôt par une préparation à toutes les situations qui pourraient se présenter lors de la rencontre. »
Interrogé sur son propre état d’esprit, il a répondu : « Vous ne me voyez pas tous les jours à l’entraînement. Je suis exactement l’inverse de ce que vous dites : souvent enthousiaste et parfois inquiet, car je veux mettre en place la meilleure méthode de travail possible. »
« On pourrait croire que l’entraîneur dispose d’une baguette magique, mais ce mois-ci, depuis que j’ai pris mes fonctions, est le plus difficile de ma carrière, car j’ai essayé de mettre en place de nombreuses stratégies. »
Il conclut : « Nous avons multiplié les réunions et les séances d’entraînement, et chaque jour, je suis davantage satisfait. Demain, nous devrons livrer notre meilleur match grâce à notre état d’esprit, notre réflexion et notre personnalité. C’est la stabilité qui permet de remporter les matchs. »