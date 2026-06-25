Donis répond aux critiques : « Je n'ai pas de baguette magique... » et le Cap-Vert, la surprise de la Coupe du monde

Interrogé sur le rôle de la Coupe du monde comme simple étape de préparation en vue de la Coupe d’Asie et de la Coupe du Golfe, Donis a réaffirmé sa franchise.

L’entraîneur grec a répondu : « Je m’efforce toujours de répondre avec franchise ; je ne veux pas déformer la vérité. »

Il a précisé : « Si nous vous avions interrogés il y a deux mois sur vos attentes concernant notre participation à la Coupe du monde, vous auriez répondu que nous voulions nous qualifier et aller le plus loin possible, mais la réalité est qu’on ne peut pas appuyer sur un bouton et changer notre façon de jouer en l’espace de quelques semaines. »

Il a ajouté : « Il faut l’état d’esprit et le temps nécessaires pour faire évoluer l’équipe. En match de préparation, nous jouons libérés car la pression est moindre, contrairement aux grandes rencontres qui exigent de l’expérience. »

Il a poursuivi : « Contre l’Uruguay, nous ne voulions pas perdre et nous avons obtenu un point ; face à l’Espagne, nous avons voulu défendre mais nous n’y sommes pas parvenus. Les résultats comptent et c’est l’entraîneur qui en assume la responsabilité. »

« Nous allons rester fidèles à notre philosophie de jeu, a-t-il ajouté. Il nous faut une grande force mentale et respecter le plan de jeu sur lequel nous avons travaillé. Nous nous concentrons pleinement sur le match de demain, car nous voulons offrir du plaisir à nos supporters. »

« Depuis que j’ai pris mes fonctions un mois avant la Coupe du monde, j’ai travaillé dans l’urgence pour installer un plan de jeu avant le tournoi. Mais il y a aussi l’adversaire, bien sûr. »

Il conclut : « En toute honnêteté, je sais qu’il ne sera pas facile de prendre des points face à l’Espagne. »