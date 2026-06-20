Jeremy Doku s’est retrouvé au cœur d’un vif débat en Belgique après avoir déclaré qu’il quitterait temporairement le stage de préparation de l’équipe nationale pour assister à la naissance de son premier enfant. L’ailier belge, qui participe à la Coupe du monde, a expliqué qu’il souhaitait être aux côtés de sa compagne si l’accouchement coïncidait avec la période de la compétition.





Cette position claire a immédiatement divisé l’opinion entre, d’une part, ceux qui estiment que la famille doit primer et, d’autre part, ceux qui estiment qu’une Coupe du monde représente une chance unique dans la carrière d’un footballeur. « Aucun père ne devrait manquer un tel événement », a-t-il déclaré, comme le rapporte Il Corriere dello Sport, justifiant ainsi un choix salué par de nombreux supporters et acteurs du milieu.



