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Jeremy Doku Belgium 2026Getty
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Doku quitterait-il la Coupe du monde pour la naissance de son fils ? La polémique enfle

Belgique
J. Doku
Coupe du monde

« Aucun père ne devrait manquer un tel événement », déclare l’attaquant belge. Pourtant, tous ne partagent pas cet avis.

Jeremy Doku s’est retrouvé au cœur d’un vif débat en Belgique après avoir déclaré qu’il quitterait temporairement le stage de préparation de l’équipe nationale pour assister à la naissance de son premier enfant. L’ailier belge, qui participe à la Coupe du monde, a expliqué qu’il souhaitait être aux côtés de sa compagne si l’accouchement coïncidait avec la période de la compétition.


Cette position claire a immédiatement divisé l’opinion entre, d’une part, ceux qui estiment que la famille doit primer et, d’autre part, ceux qui estiment qu’une Coupe du monde représente une chance unique dans la carrière d’un footballeur. « Aucun père ne devrait manquer un tel événement », a-t-il déclaré, comme le rapporte Il Corriere dello Sport, justifiant ainsi un choix salué par de nombreux supporters et acteurs du milieu.


  • Le sujet a également été débattu dans les studios de L’Équipe. La journaliste France Pierron a défendu un autre point de vue, rappelant l’importance unique d’une Coupe du monde pour un footballeur professionnel. « Le père ne sert à rien au moment de la naissance, c’est un fait », a-t-elle affirmé, des propos qui ont naturellement attisé la polémique. L’ancien boxeur Brahim Asloum a aussitôt pris la défense du Belge, répliquant avec fermeté : « Un enfant, c’est toute ta vie ». Une intervention qui a récolté de nombreux soutiens, en particulier sur les réseaux sociaux où la majorité des internautes s’est rangée du côté du choix de Doku.


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