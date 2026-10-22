Tielemans n’a jamais caché qu’il suivait United de près lorsqu’il a commencé à se passionner pour le football. Il n’allait pas laisser passer l’occasion de rejoindre le club lorsqu’il a été officiellement approché.

Le joueur de 29 ans a déjà connu le succès en Angleterre avec Leicester et Aston Villa, savourant des sacres en Coupe d’Angleterre et en Ligue Europa, mais il vise désormais d’autres titres majeurs à Manchester.

United cherche toujours à trouver de la régularité sur le plan collectif en 2026-2027. Tielemans n’a pas encore dominé les débats au milieu de terrain, et des questions continuent de se poser quant à savoir si Michael Carrick a bénéficié d’un soutien suffisant de la part de ses dirigeants lors du dernier mercato.

On s’est parfois demandé si Tielemans apportait vraiment un plus par rapport aux joueurs dont Manchester United disposait déjà, Mason Mount étant tout à fait capable de faire tourner le jeu, mais l’espoir est que les 35 millions de livres sterling (47 millions de dollars) dépensés se révéleront être un investissement judicieux.