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« Difficile de dire non à Manchester United » : le transfert de Youri Tielemans a surpris son compatriote belge Philippe Albert, mais l’attrait d’un « club mythique » se comprend
Manchester United a déboursé 35 millions de livres sterling pour Tielemans
Tielemans n’a jamais caché qu’il suivait United de près lorsqu’il a commencé à se passionner pour le football. Il n’allait pas laisser passer l’occasion de rejoindre le club lorsqu’il a été officiellement approché.
Le joueur de 29 ans a déjà connu le succès en Angleterre avec Leicester et Aston Villa, savourant des sacres en Coupe d’Angleterre et en Ligue Europa, mais il vise désormais d’autres titres majeurs à Manchester.
United cherche toujours à trouver de la régularité sur le plan collectif en 2026-2027. Tielemans n’a pas encore dominé les débats au milieu de terrain, et des questions continuent de se poser quant à savoir si Michael Carrick a bénéficié d’un soutien suffisant de la part de ses dirigeants lors du dernier mercato.
On s’est parfois demandé si Tielemans apportait vraiment un plus par rapport aux joueurs dont Manchester United disposait déjà, Mason Mount étant tout à fait capable de faire tourner le jeu, mais l’espoir est que les 35 millions de livres sterling (47 millions de dollars) dépensés se révéleront être un investissement judicieux.
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Tielemans serait-il un renfort pour le milieu de terrain à Old Trafford ?
Interrogé sur la surprise qu’avait pu susciter le transfert de Tielemans dans la famille Albert, l’ancien défenseur de Premier League, qui s’exprimait en partenariat avec BestCasino.co.uk, a confié à GOAL au sujet de son compatriote : « Il est difficile de dire non à un club comme Manchester United. Même si ce n’est plus le même club qu’à l’époque de Sir Alex [Ferguson].
« Sir Alex en a fait la meilleure équipe du monde à un moment donné. Mais quand on joue à Aston Villa, il s’en est très bien sorti. Il a aussi remporté la Coupe d’Europe. Il a gagné la Coupe d’Angleterre avec Leicester, et quand Manchester United se manifeste, il est difficile de dire non.
« Même s’il sait que c’est difficile parce que ce n’est plus le même club qu’avant, cela reste un immense club, un club mythique, un club légendaire. J’ai été surpris qu’il signe là-bas, mais comme je l’ai dit, quand Manchester United s’intéresse à vous, il est presque impossible de dire non.
« On dit non à Manchester United si Manchester City se manifeste, ou si le Real Madrid, le Barça ou peut-être le Bayern Munich se manifestent. Mais United reste un grand club et le restera toujours, parce que les grands clubs ne meurent jamais. »
Un international belge a réalisé son rêve d’enfant
Tielemans a expliqué sa décision de rejoindre Manchester United au moment de mettre fin à son passage de trois ans à Aston Villa : « J’avais parlé deux fois avec le club, mais cela n’avait rien donné.
« J’étais très serein. Pour être honnête, je n’attendais pas grand-chose de cet été. Je me concentrais simplement sur mon football, sur la Coupe du monde et sur l’idée de donner le meilleur de moi-même pour mon pays. Mais vous savez, il peut toujours se passer quelque chose chaque été et, bien sûr, j’étais au courant de la clause.
« Je suis très reconnaissant envers Aston Villa. Je lui dois énormément. C’est un grand club, nous avons accompli des choses formidables et il m’a permis de retrouver mon meilleur niveau. Mais il y a des clubs au-dessus de Villa, et Manchester United en fait partie.
« Pour n’importe quel footballeur, arriver ici est une grande réussite. Cela signifie que vous avez bien mené votre carrière. Mais cela ne s’arrête pas là. Je veux connaître le succès. »
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Carrick sous pression face à l’irrégularité de Manchester United
Tielemans a disputé 11 matches avec Manchester United jusqu’ici, entre la Premier League, la Carabao Cup et la Ligue des champions. Il n’a fait partie de l’équipe victorieuse qu’à deux reprises.
Cette situation a accentué la pression sur l’entraîneur Carrick, déjà sur la sellette, alors qu’un redressement est exigé au « Théâtre des rêves ». Manchester United, après une défaite 4-1 contre Como en Ligue des champions, retrouvera les compétitions nationales dimanche en recevant Bournemouth.
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