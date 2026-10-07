La nouvelle génération de stars de l’Argentine a admis avoir ressenti une émotion bouleversante lors du match d’adieu de Lionel Messi au stade Monumental. Lisandro Martinez, Franco Mastantuono et Enzo Fernandez faisaient partie des membres de l’effectif revenus sur le départ du capitaine après la victoire 3-0 contre le Bénin.

Les plus jeunes membres du groupe ont souligné l’immense impact de Messi sur leurs carrières individuelles.

Enzo Fernandez a résumé le sentiment dans le vestiaire : « Nous allons beaucoup lui manquer. »