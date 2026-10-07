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« Difficile à encaisser ! » : le trio argentin ému se confie sur la vie sans Lionel Messi
Les jeunes stars luttent contre leurs émotions lors d’un adieu historique
La nouvelle génération de stars de l’Argentine a admis avoir ressenti une émotion bouleversante lors du match d’adieu de Lionel Messi au stade Monumental. Lisandro Martinez, Franco Mastantuono et Enzo Fernandez faisaient partie des membres de l’effectif revenus sur le départ du capitaine après la victoire 3-0 contre le Bénin.
Les plus jeunes membres du groupe ont souligné l’immense impact de Messi sur leurs carrières individuelles.
Enzo Fernandez a résumé le sentiment dans le vestiaire : « Nous allons beaucoup lui manquer. »
- Sebastian Frej
Mastantuono salue son idole de toujours et source d’inspiration
Le meneur de jeu adolescent Franco Mastantuono a révélé à quel point il avait été ému de se tenir sur le terrain aux côtés de son héros. « J’étais très excité, parce qu’il est mon idole depuis que je suis enfant. J’ai essayé de faire bonne figure, même si j’étais triste », a confié Mastantuono.
« Je lui dirais de continuer, au vu de ce qu’il est. C’est un grand joueur, un vrai capitaine. »
« Il a toujours été mon porte-drapeau, mon inspiration. »
Martinez admet le poids émotionnel qui pèse sur l’effectif
Le défenseur Lisandro Martinez a révélé que l’attente autour du dernier match de Messi à domicile avait créé une pression particulière au sein du groupe. « Nous avons joué avec une énorme anxiété. On avait l’impression que ce moment n’arriverait jamais, et aujourd’hui, c’est arrivé », a expliqué Martinez.
« C’est encore difficile à réaliser, de partir en sachant qu’il ne sera pas disponible lors de la prochaine date FIFA. »
« Nous essayons de faire en sorte qu’il profite pleinement de ces moments, parce qu’ils passent si vite. »
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Entrer dans l’avenir sans numéro 10
Alors que l’Argentine se prépare pour ses prochaines échéances internationales, le jeune noyau dur doit désormais appliquer les leçons apprises auprès de son capitaine légendaire. Des joueurs comme Martinez, Fernandez et Mastantuono porteront le flambeau pour la prochaine génération.
« Il est une personne très importante pour nous », a conclu Martinez.
L’Argentine retrouvera la compétition sans son leader emblématique lors de la prochaine trêve internationale.
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