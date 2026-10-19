AFP
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« Dévasté » : Ian Wright lance un avertissement glaçant à Eberechi Eze, star d’Arsenal, après son remplacement sans ménagement par Mikel Arteta
Remplacé au City Ground
Eze a vécu un après-midi décevant après avoir été remplacé à la mi-temps lors de la victoire d’Arsenal sur le terrain de Forest. Le milieu de terrain connaissait sa première titularisation de la saison en Premier League au City Ground.
Mais l’entraîneur Arteta a choisi de faire sortir la recrue à 60 millions de livres sterling à la pause. Son remplaçant, Noni Madueke, a eu un impact immédiat en inscrivant à la 80e minute le but de la victoire, qui a permis à Arsenal d’empocher les trois points.
Wright, légende d’Arsenal, estime que cette sortie prématurée sera un coup dur pour l’ancien meneur de jeu de Crystal Palace. Il craint que l’international anglais ait désormais du mal à obtenir une place régulière dans le onze de départ d’Arteta pour le reste de la saison.
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Wright livre un verdict cinglant
S’exprimant sur Sky Sports, Wright a livré une analyse sans détour de la sortie prématurée d’Eze et de sa place actuelle dans l’effectif. L’ancien attaquant d’Arsenal a reconnu qu’il s’attendait à voir le milieu de terrain remplacé, mais pas dès la pause.
« C’est très difficile pour lui en ce moment, a déclaré Wright. En regardant la première mi-temps, on a commencé à se dire qu’il allait être remplacé. Je ne pensais toutefois pas que ce serait à la pause. Il doit être abattu. »
En difficulté dans un nouveau rôle
Eze a aidé Arsenal à remporter le titre de Premier League et à atteindre la finale de la Ligue des champions lors de sa première saison à l’Emirates Stadium. Malgré ces succès collectifs, ses performances individuelles ont déçu ces derniers mois.
Wright a expliqué que son positionnement tactique sur le terrain pourrait contribuer aux difficultés persistantes du meneur de jeu. L’ancien joueur de Palace s’épanouit dans l’axe, mais Arteta l’a principalement utilisé sur un côté.
« Eze est un joueur qui aime se déplacer. Il aime rentrer dans l’axe, mais il lui sera très difficile de se faire une place dans l’équipe à ces postes, a expliqué Wright. Il semble destiné à jouer à gauche, mais il a besoin de joueurs autour de lui. »
« Il veut jouer davantage dans l’axe et semble isolé à gauche. Ce n’est pas comme ça qu’on exploite ses principales qualités. Mais à sa place, je tenterais ma chance. Il semble qu’il ne fera pas partie des principaux titulaires, tout comme [Viktor] Gyokeres et [Noni] Madueke. Alors autant vraiment tenter le coup. »
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Des matchs importants en vue
Arsenal doit désormais se tourner vers l’Europe et préparer un rendez-vous majeur. Le club londonien reçoit le géant allemand, le Bayern Munich, mercredi soir pour un choc crucial en Ligue des champions.
De son côté, Forest tentera de rebondir après sa défaite à domicile. Forest retrouvera le championnat vendredi soir avec un déplacement sur le terrain d’Ipswich Town.
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