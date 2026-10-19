Eze a vécu un après-midi décevant après avoir été remplacé à la mi-temps lors de la victoire d’Arsenal sur le terrain de Forest. Le milieu de terrain connaissait sa première titularisation de la saison en Premier League au City Ground.

Mais l’entraîneur Arteta a choisi de faire sortir la recrue à 60 millions de livres sterling à la pause. Son remplaçant, Noni Madueke, a eu un impact immédiat en inscrivant à la 80e minute le but de la victoire, qui a permis à Arsenal d’empocher les trois points.

Wright, légende d’Arsenal, estime que cette sortie prématurée sera un coup dur pour l’ancien meneur de jeu de Crystal Palace. Il craint que l’international anglais ait désormais du mal à obtenir une place régulière dans le onze de départ d’Arteta pour le reste de la saison.