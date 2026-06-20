Des victoires écrasantes sans valeur… Une nouvelle règle qui va bouleverser la Coupe du monde 2026

Pour la Coupe du monde 2026, la FIFA a opéré un changement majeur dans le système de classement des équipes au sein des groupes. Dorénavant, en cas d’égalité de points, les résultats des confrontations directes prévalent sur la différence de buts, qui servait auparavant de critère principal depuis plusieurs décennies.

Si cette modification paraît mineure au premier abord, elle a déjà produit des effets tangibles sur la pelouse : elle a permis de décider de certaines qualifications dès les premiers matchs et a conduit à l’élimination de certaines sélections avant même la troisième journée, ajoutant ainsi une nouvelle donne aux calculs de qualification dans la plus grande compétition internationale de football.

Pendant plus d’un demi-siècle, la différence de buts constituait le premier critère en cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs équipes lors de la phase de groupes. Mais l’édition 2026 marque un tournant avec l’adoption des confrontations directes comme critère prioritaire pour départager les formations à égalité.

Cette évolution s’inscrit dans la lignée de la pratique déjà ancienne de l’Union européenne de football (UEFA), qui privilégie les résultats des confrontations directes plutôt que le bilan global des équipes au sein du groupe, comme le rappelle la BBC.

Ses partisans estiment plus équitable de juger deux équipes sur leur confrontation directe plutôt que de s’appuyer sur des résultats obtenus face à des adversaires de moindre niveau. Ses détracteurs, eux, défendent la différence de buts, un critère qu’ils jugent plus global car il reflète la performance sur l’ensemble des matchs et non sur une seule rencontre.