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FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP
Karim Malim

Traduit par

Des victoires écrasantes sans valeur… Une nouvelle règle qui va bouleverser la Coupe du monde 2026

FEATURES
Maroc vs Haïti
Nouvelle-Zélande vs Égypte
Espagne vs Arabie saoudite
Jordanie vs Algérie
Maroc
Haïti
Coupe du monde
Nouvelle-Zélande
Égypte
France vs Irak
France
Irak
Espagne
Arabie saoudite
Jordanie
Algérie
Argentine vs Autriche
Argentine
Autriche
Bosnie-Herzégovine vs Qatar
Bosnie-Herzégovine
Qatar
Tunisie vs Japon
Tunisie
Japon
Turquie vs États-Unis
Turquie
États-Unis
Tchéquie vs Mexico
Tchéquie
Mexico
Maroc
Haïti
É.-U.
Nouvelle-Zélande
Égypte
Canada
France
Irak
Espagne
Arabie saoudite
Jordanie
Algérie
Argentine
Autriche
Bosnie-Herzégovine
Qatar
Tunisie
Japon
Mexique
Turquie
Tchéquie

Une décision mineure… aux conséquences majeures pour l’avenir des sélections nationales !

Pour la Coupe du monde 2026, la FIFA a opéré un changement majeur dans le système de classement des équipes au sein des groupes. Dorénavant, en cas d’égalité de points, les résultats des confrontations directes prévalent sur la différence de buts, qui servait auparavant de critère principal depuis plusieurs décennies.

Si cette modification paraît mineure au premier abord, elle a déjà produit des effets tangibles sur la pelouse : elle a permis de décider de certaines qualifications dès les premiers matchs et a conduit à l’élimination de certaines sélections avant même la troisième journée, ajoutant ainsi une nouvelle donne aux calculs de qualification dans la plus grande compétition internationale de football.

Pendant plus d’un demi-siècle, la différence de buts constituait le premier critère en cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs équipes lors de la phase de groupes. Mais l’édition 2026 marque un tournant avec l’adoption des confrontations directes comme critère prioritaire pour départager les formations à égalité.

Cette évolution s’inscrit dans la lignée de la pratique déjà ancienne de l’Union européenne de football (UEFA), qui privilégie les résultats des confrontations directes plutôt que le bilan global des équipes au sein du groupe, comme le rappelle la BBC.

Ses partisans estiment plus équitable de juger deux équipes sur leur confrontation directe plutôt que de s’appuyer sur des résultats obtenus face à des adversaires de moindre niveau. Ses détracteurs, eux, défendent la différence de buts, un critère qu’ils jugent plus global car il reflète la performance sur l’ensemble des matchs et non sur une seule rencontre.

  • Mexico v France In 1966 FIFA World CupHulton Archive

    Comment le système de classement a-t-il évolué au fil de l'histoire ?

    La différence de buts n’a pas toujours été le critère de départage en Coupe du monde.

    Jusqu’en 1966, on utilisait le « ratio de buts », qui consistait à diviser le nombre de buts marqués par le nombre de buts encaissés.

    En 1970, la FIFA adopte la différence de buts, critère qui restera en vigueur pendant plusieurs décennies et s’imposera comme une référence pour les qualifications dans de nombreuses compétitions.

    Aujourd’hui, la Fédération internationale a franchi une nouvelle étape en donnant la priorité aux confrontations directes, un changement considéré comme l’une des modifications réglementaires les plus marquantes de l’histoire de la compétition moderne.

    • Publicité
  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH22-FLAMENGO-CHELSEAAFP

    Cette expérience réussie a ouvert la voie au changement.

    Ce système n’est pas une nouveauté de la Coupe du monde en cours : la FIFA l’avait déjà appliqué en Coupe du monde des clubs.

    Lors de la dernière édition, Flamengo a d’ailleurs terminé en tête de son groupe devant Chelsea grâce à ses performances dans les confrontations directes, illustrant clairement l’impact de ce critère.

    Fort de ce succès, l’instance mondiale a décidé d’appliquer le même principe à la Coupe du monde des nations pour la première fois dans l’histoire de la compétition.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une avance précoce qui n'aurait pas été possible auparavant

    L'une des principales conséquences du nouveau système est la possibilité de décrocher la première place du groupe avant la dernière journée.

    Auparavant, une formation devait compter quatre points d’avance après deux journées pour s’assurer officiellement la première place.

    Désormais, trois points d’avance suffisent pour valider la première place, à condition d’avoir pris le meilleur sur ses rivaux directs. Les performances du Mexique et des États-Unis l’ont clairement illustré.

    Le Mexique, auteur de deux succès consécutifs, compte six points et devance la Corée du Sud de trois unités. Ayant gagné la confrontation directe, il est mathématiquement assuré de terminer en tête, même en cas d’égalité parfaite au terme du premier tour.

    Même scénario pour les États-Unis, qui ont dominé leurs rivaux directs et validé la première place avant la dernière journée.

  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    De nouvelles répercussions sur la concurrence

    Les conséquences de ce système ne se limitent pas à la désignation du leader, elles influent aussi sur la nature des derniers matchs de la phase de groupes.

    Lorsqu’une équipe assure dès les premiers matchs la tête du groupe, elle peut décider de reposer ses titulaires avant les phases à élimination directe, offrant ainsi à ses adversaires une opportunité accrue d’obtenir un résultat positif.

    Le Mexique en est un exemple flagrant : il aborde son dernier match sans réelle pression après s'être assuré la première place, ce qui pourrait permettre à son adversaire de tirer parti de la situation et d'améliorer ses chances de qualification ou de se battre pour l'une des places réservées aux meilleures équipes classées troisièmes.

  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un départ prématuré causé par la nouvelle règle

    En revanche, ce nouveau système a conduit à l’élimination de certaines équipes avant même la troisième journée.

    La sélection haïtienne a ainsi dit adieu à la compétition, distancée de trois points par l’Écosse après sa défaite dans l’affrontement direct, éliminant tout espoir de rattraper son adversaire, quel que soit le résultat de la dernière journée.

    Le même scénario a touché la Turquie, battue par ses rivaux directs et mathématiquement éliminée avant même de jouer son dernier match.

    Sous l’ancien système, ces sélections auraient conservé un mince espoir mathématique lié à leur différence de buts ; les nouvelles règles ont donc brisé leurs ambitions avant l’heure.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Qui prendra les commandes du classement à l’issue de la deuxième journée ?

    Plusieurs groupes peuvent encore décrocher la première place à l’aube de la troisième journée.

    Dans le groupe 5, l’Allemagne peut s’emparer de la première place en cas de victoire contre la Côte d’Ivoire, pourvu que l’Équateur ne batte pas Curaçao. La Côte d’Ivoire, elle, prendrait les commandes en gagnant et si Curaçao ne l’emporte pas sur l’Équateur.

    Dans le groupe 6, la Suède validera la première place en cas de victoire contre les Pays-Bas et de défaite du Japon face à la Tunisie.

    Dans le groupe 10, l’Argentine peut s’emparer de la première place en cas de victoire contre l’Autriche et de non-victoire de la Jordanie face à l’Algérie ; l’Autriche, elle, prendrait le trône en gagnant et en comptant sur un faux pas des Algériens.

    Dans le groupe 11, la Colombie peut prendre la tête en cas de victoire contre la République démocratique du Congo et de contre-performance du Portugal face à l’Ouzbékistan.

    Enfin, dans le groupe XII, Angleterre et Ghana peuvent encore prétendre à la première place, selon les autres résultats de la poule.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Comment départager les équipes en cas d’égalité ?

    La Fédération internationale de football a défini un classement précis pour départager les équipes à égalité de points.

    On se réfère d’abord au nombre de points obtenus lors des confrontations directes, puis à la différence de buts dans ces rencontres, et enfin au nombre de buts marqués durant ces affrontements.

    Si l’égalité subsiste, la différence de buts générale puis le nombre total de buts marqués entrent en jeu.

    Si l’égalité subsiste, le critère fair-play (cartons jaunes et rouges) est alors pris en compte, avant de recourir, en dernier ressort, au classement mondial de la FIFA.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nous entrons dans une nouvelle ère du calcul.

    La Coupe du monde 2026 marquera le début d’une nouvelle ère dans l’histoire de la compétition, où le résultat d’un seul match comptera davantage qu’une série de victoires éclatantes contre d’autres adversaires.

    Si certains y voient un système plus équitable, qui récompense les équipes capables de battre directement leurs concurrents, d’autres estiment qu’il minore la valeur d’une bonne dynamique collective au sein du groupe.

    Quoi qu’il en soit, cette nouvelle règle, dès les premières journées, a déjà rebattu les cartes de la compétition et redessiné la carte des qualifications et du classement, conférant ainsi à la phase de groupes une dimension tactique et mathématique inédite dans l’histoire de l’épreuve.