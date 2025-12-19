En grandissant à Copenhague, la capitale danoise, Bendtner s’est fait remarquer dans le football de jeunes. Mais les ennuis l’ont suivi dès cette période de sa carrière. « J’avais un tempérament un peu impulsif quand j’étais plus jeune », a-t-il reconnu plus tard.

L’attaquant a signé à Arsenal en 2005. Considéré comme l’une des futures stars du club, il est arrivé peu avant Emmanuel Adebayor et après Robin van Persie. Entre-temps, il avait eu une altercation avec Thierry Henry à l’entraînement.

« Il vient me voir, me crie au visage et me dit toutes sortes de choses », a écrit Bendtner dans son livre à propos de cette confrontation. « Avec le recul, je vois que j’avais dépassé les bornes. Je n’avais pas le même état d’esprit à l’époque. Nous avons eu ce petit différend au cours duquel il m’a remis à ma place. »

Bendtner a été prêté à Birmingham City, alors en Championship, en 2006. Il a convaincu à St Andrew’s tandis que l’équipe de Steve Bruce obtenait sa remontée en Premier League, mais c’est aussi à ce moment-là que sa vie en dehors du terrain a commencé à attirer toute l’attention. Pendant la saison 2006-2007, des articles ont affirmé que Bendtner passait la majeure partie de son temps libre dans des clubs de danse érotique.

« Ce n’était pas simplement des sorties dans des clubs de danse érotique cinq fois par semaine. Ce n’est pas comme si j’étais accro à ces clubs, que les choses soient claires ! Je sortais, tout simplement », a rectifié publiquement le Danois en 2020. « J’étais blessé. J’avais un immense respect pour Steve. Je ne peux pas mentir aux gens que je respecte vraiment. Je dois être totalement honnête. Il m’a convoqué, furieux. Il était vraiment contrarié. Quand il m’a expliqué : ‹ Tu es sorti quatre fois cette semaine ›, j’ai répondu : ‹ Je suis vraiment désolé, Steve, c’était cinq fois. › Il ne savait pas vraiment comment réagir. Il était tellement en colère, mais il ne pouvait pas s’empêcher de rire sous cape. »

Comme pour prolonger ce feuilleton, Bendtner a fini par abandonner ces sorties nocturnes et s’est engagé dans une relation. Avec la fille de Bruce, Amy. Les deux se sont séparés en 2008, probablement au soulagement de Steve.