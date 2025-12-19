En septembre 2009, Bendtner estimait devoir sa survie à une puissance supérieure après un accident survenu alors qu’il se rendait à l’entraînement et qui avait laissé sa voiture irréparable. Il n’a été absent que deux semaines environ, en raison de blessures légères.
« Je crois que quelqu’un a veillé sur moi, déclarait Bendtner à l’époque. Je ne sais pas quoi ni qui, mais, avec le recul, j’ai simplement eu le sentiment que quelqu’un m’aidait. Je suis convaincu que mon heure n’était pas venue. Ce n’était pas le moment pour ma vie de s’achever. Si ma voiture avait été plus petite et moins sûre, l’accident aurait pu être mortel. Ils [la police] ont parlé d’un miracle, parce que cela ne s’est pas terminé en tragédie, ni même par des blessures graves pour moi.
« Je me souviens de chaque fraction de seconde. Je ne me suis pas évanoui et je n’ai pas perdu connaissance. Quelqu’un a prétendu que je roulais à 160 km/h. Je ne sais pas d’où sort une telle absurdité. C’est complètement faux. Je ne roulais pas aussi vite. Pas du tout. J’ai parlé à la police et il n’y aura pas de poursuites, car la vitesse n’était pas en cause. L’accident s’est produit parce qu’une voiture s’est rabattue juste devant moi, sur la voie de gauche. J’ai compris que j’allais percuter cette voiture une seconde plus tard si je ne réagissais pas. Je me souviens avoir pensé : ‹ Ça va très, très mal finir. Je pourrais mourir maintenant. ›
« J’ai donc donné un violent coup de volant vers la droite pour essayer d’éviter l’autre voiture. Et j’y suis parvenu... Mais j’ai heurté la bande d’arrêt d’urgence au milieu de la route. Ma voiture a traversé la route en tournoyant, percuté plusieurs arbres qui, heureusement, n’étaient pas très grands, puis a terminé sa course dans un champ. Elle s’y est immobilisée, complètement détruite. Je sais que cela aurait pu être bien pire. »
Bien que Bendtner ait semblé s’être complètement rétabli à l’époque, il a révélé en 2020 qu’il avait commencé à accumuler plusieurs blessures moins graves à la suite de l’accident.
« Cet accident de voiture a été un énorme coup d’arrêt pour moi, a-t-il affirmé. C’était très grave. Il m’a causé beaucoup de douleurs, et c’est encore le cas aujourd’hui. Il m’a changé. J’ai adopté une autre façon d’aborder les choses. Je me sentais plutôt chanceux d’être encore en vie, car l’accident avait été assez grave. Mais il m’a aussi causé beaucoup de petites blessures et de problèmes au cours des années suivantes. Cela a été assez difficile à gérer, en tant que joueur comme en tant que personne, parce que je ne pouvais pas toujours aller là où je voulais : une blessure ou la douleur m’arrêtaient à chaque fois. »