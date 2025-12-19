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Lord Bendtner GFXGOAL
Traduit par

Des scandales sexuels aux caleçons interdits : la vie et le parcours de « Lord » Nicklas Bendtner

N. Bendtner
Arsenal
Premier League
Danemark
FEATURES

La vie de footballeur professionnel fait rêver la plupart des gens. On est grassement payé pour pratiquer le sport le plus populaire au monde. La célébrité et la notoriété font envie. Pourtant, même ce privilège ne suffit pas à combler entièrement ceux, parmi le petit pour cent qui atteint le sommet du football, qui y parviennent. Nicklas Bendtner en est la preuve vivante.

L’ancien international danois aurait pu être l’un des tout meilleurs attaquants d’Europe. Difficile pourtant de l’imaginer quand on sait comment sa vie s’est réellement déroulée. Si l’on rejouait cent fois la carrière de Bendtner, elle serait une réussite dans plus de la moitié des cas.

Son parcours est pourtant un cas rare : celui d’un joueur que d’étranges mésaventures en dehors du terrain ont définitivement et irréversiblement détourné de sa voie. Il a été l’un des tout premiers véritables mèmes du football sur Internet. Voici l’histoire de « Lord Bendtner ».

  • Barnsley v Birmingham CityGetty Images Sport

    Danses érotiques et prêts

    En grandissant à Copenhague, la capitale danoise, Bendtner s’est fait remarquer dans le football de jeunes. Mais les ennuis l’ont suivi dès cette période de sa carrière. « J’avais un tempérament un peu impulsif quand j’étais plus jeune », a-t-il reconnu plus tard.

    L’attaquant a signé à Arsenal en 2005. Considéré comme l’une des futures stars du club, il est arrivé peu avant Emmanuel Adebayor et après Robin van Persie. Entre-temps, il avait eu une altercation avec Thierry Henry à l’entraînement.

    « Il vient me voir, me crie au visage et me dit toutes sortes de choses », a écrit Bendtner dans son livre à propos de cette confrontation. « Avec le recul, je vois que j’avais dépassé les bornes. Je n’avais pas le même état d’esprit à l’époque. Nous avons eu ce petit différend au cours duquel il m’a remis à ma place. »

    Bendtner a été prêté à Birmingham City, alors en Championship, en 2006. Il a convaincu à St Andrew’s tandis que l’équipe de Steve Bruce obtenait sa remontée en Premier League, mais c’est aussi à ce moment-là que sa vie en dehors du terrain a commencé à attirer toute l’attention. Pendant la saison 2006-2007, des articles ont affirmé que Bendtner passait la majeure partie de son temps libre dans des clubs de danse érotique.

    « Ce n’était pas simplement des sorties dans des clubs de danse érotique cinq fois par semaine. Ce n’est pas comme si j’étais accro à ces clubs, que les choses soient claires ! Je sortais, tout simplement », a rectifié publiquement le Danois en 2020. « J’étais blessé. J’avais un immense respect pour Steve. Je ne peux pas mentir aux gens que je respecte vraiment. Je dois être totalement honnête. Il m’a convoqué, furieux. Il était vraiment contrarié. Quand il m’a expliqué : ‹ Tu es sorti quatre fois cette semaine ›, j’ai répondu : ‹ Je suis vraiment désolé, Steve, c’était cinq fois. › Il ne savait pas vraiment comment réagir. Il était tellement en colère, mais il ne pouvait pas s’empêcher de rire sous cape. »

    Comme pour prolonger ce feuilleton, Bendtner a fini par abandonner ces sorties nocturnes et s’est engagé dans une relation. Avec la fille de Bruce, Amy. Les deux se sont séparés en 2008, probablement au soulagement de Steve.

  • Arsenal's Togo Striker Emmanuel AdebayorAFP

    Il se bat contre ses propres coéquipiers

    Malgré ces écarts, Arsène Wenger avait décelé suffisamment de potentiel chez Bendtner pour l’intégrer à l’équipe première d’Arsenal lors de la saison 2007-2008, durant laquelle le club a lutté pour le titre en Premier League. Le joueur avait également obtenu un nouveau contrat de cinq ans.

    Dans l’ensemble, Bendtner a réalisé une saison plutôt satisfaisante. Ses neuf buts en 40 matches, toutes compétitions confondues, n’ont été dépassés que par les totaux d’Adebayor, de Cesc Fabregas et d’Eduardo da Silva. Il est aussi devenu un héros aux yeux des supporters d’Arsenal en marquant sur son premier ballon après son entrée en jeu, offrant une victoire 2-1 à domicile contre le rival Tottenham pendant la période de Noël. Mais même en pleine ascension, Bendtner n’a pas pu s’empêcher de se mettre lui-même des bâtons dans les roues.

    Lors de la défaite 5-1 d’Arsenal face à Tottenham au match retour de la demi-finale de la Coupe de la Ligue, Bendtner a marqué de la tête contre son camp et s’est accroché sur le terrain avec Adebayor. Il en est ressorti le nez en sang. Cet épisode n’a pas complètement effacé le travail accompli pendant la saison, mais il a assurément jeté une ombre sur celle-ci.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un « miracle » après un accident de voiture

    En septembre 2009, Bendtner estimait devoir sa survie à une puissance supérieure après un accident survenu alors qu’il se rendait à l’entraînement et qui avait laissé sa voiture irréparable. Il n’a été absent que deux semaines environ, en raison de blessures légères.

    « Je crois que quelqu’un a veillé sur moi, déclarait Bendtner à l’époque. Je ne sais pas quoi ni qui, mais, avec le recul, j’ai simplement eu le sentiment que quelqu’un m’aidait. Je suis convaincu que mon heure n’était pas venue. Ce n’était pas le moment pour ma vie de s’achever. Si ma voiture avait été plus petite et moins sûre, l’accident aurait pu être mortel. Ils [la police] ont parlé d’un miracle, parce que cela ne s’est pas terminé en tragédie, ni même par des blessures graves pour moi.

    « Je me souviens de chaque fraction de seconde. Je ne me suis pas évanoui et je n’ai pas perdu connaissance. Quelqu’un a prétendu que je roulais à 160 km/h. Je ne sais pas d’où sort une telle absurdité. C’est complètement faux. Je ne roulais pas aussi vite. Pas du tout. J’ai parlé à la police et il n’y aura pas de poursuites, car la vitesse n’était pas en cause. L’accident s’est produit parce qu’une voiture s’est rabattue juste devant moi, sur la voie de gauche. J’ai compris que j’allais percuter cette voiture une seconde plus tard si je ne réagissais pas. Je me souviens avoir pensé : ‹ Ça va très, très mal finir. Je pourrais mourir maintenant. ›

    « J’ai donc donné un violent coup de volant vers la droite pour essayer d’éviter l’autre voiture. Et j’y suis parvenu... Mais j’ai heurté la bande d’arrêt d’urgence au milieu de la route. Ma voiture a traversé la route en tournoyant, percuté plusieurs arbres qui, heureusement, n’étaient pas très grands, puis a terminé sa course dans un champ. Elle s’y est immobilisée, complètement détruite. Je sais que cela aurait pu être bien pire. »

    Bien que Bendtner ait semblé s’être complètement rétabli à l’époque, il a révélé en 2020 qu’il avait commencé à accumuler plusieurs blessures moins graves à la suite de l’accident.

    « Cet accident de voiture a été un énorme coup d’arrêt pour moi, a-t-il affirmé. C’était très grave. Il m’a causé beaucoup de douleurs, et c’est encore le cas aujourd’hui. Il m’a changé. J’ai adopté une autre façon d’aborder les choses. Je me sentais plutôt chanceux d’être encore en vie, car l’accident avait été assez grave. Mais il m’a aussi causé beaucoup de petites blessures et de problèmes au cours des années suivantes. Cela a été assez difficile à gérer, en tant que joueur comme en tant que personne, parce que je ne pouvais pas toujours aller là où je voulais : une blessure ou la douleur m’arrêtaient à chaque fois. »

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  • Manchester United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Victime d’un chantage pour une augmentation mammaire

    La vie amoureuse mouvementée de Bendtner ne semblait guère s’apaiser, de son côté. Fin 2009, il affirmait avoir subi un chantage pour payer une augmentation mammaire à une ancienne amante.

    « Une des filles avec qui j’ai été revient et prétend que je l’ai mise enceinte, a-t-il raconté. Elle dit qu’il y a un prix à payer si elle doit faire quelque chose à ce sujet. “Qu’est-ce que ça veut dire ?”, je lui demande.

    “Ça veut dire que tu dois me payer une nouvelle paire de seins. Je veux me faire refaire les n*****s”, me dit-elle. Je finis donc par payer sa visite chez le chirurgien esthétique. Un autre soir, une fille lance un pavé à travers la vitre arrière d’une de mes Porsche. Je suis dans l’appartement, je l’entends crier et hurler, mais je ne sors pas. Il n’y a rien à dire. Elle est en rogne parce que je ne veux plus continuer à la voir.

    Un troisième soir, une fille regarde mon téléphone pendant que je dors. J’imagine qu’elle découvre que je vois aussi quelques autres filles. Le lendemain matin, elle est partie. Mes vêtements aussi. Ils ont été jetés par la fenêtre et sont étalés sur le trottoir. »

  • Arsenal's Danish striker Nicklas BendtneAFP

    Perdre des milliers aux jeux d’argent

    Bendtner n’est pas parvenu à rester en forme lors des saisons 2009-2010 et 2010-2011 d’Arsenal. Il a alors cherché dans les jeux d’argent l’euphorie que lui procuraient le fait de jouer et de marquer.

    « Par moments, cela pouvait ressembler à une addiction », a déclaré Bendtner en revenant sur son comportement en 2011. « J’ai toujours eu l’impression de maîtriser la situation, mais cette nuit-là a été une sorte de tournant pour moi. J’ai compris que ce n’était pas le mode de vie que je voulais. Quand j’étais souvent blessé sur le terrain, je ne retrouvais pas l’excitation d’entrer en jeu devant 60 000 personnes. Rien n’était à la hauteur. Le casino était le seul endroit où je pouvais retrouver cette sensation de compétition.

    « Plus les mises étaient élevées, plus la montée d’adrénaline était forte. J’avais perdu 400 000 £, mais j’ai fini par en regagner une bonne partie et je n’ai finalement perdu que 20 000 £ cette nuit-là. C’était terrible, mais après avoir regagné cet argent, j’ai longuement réfléchi à l’hôtel, une fois rentré, et j’ai su que mes grandes soirées de jeu étaient terminées. Je ne voulais pas être simplement un footballeur de plus qui avait perdu tout son argent faute d’avoir réfléchi. Il était important pour moi de revenir à mes racines et de me ressaisir. Avec le recul, je suis heureux que cela se soit produit, car je n’aurais peut-être pas eu ce déclic autrement. »

    Vers qui Bendtner s’est-il donc tourné pour se défaire de cette mauvaise habitude ? Nul autre que Steve Bruce. « Steve et moi avions une relation vraiment franche, a-t-il poursuivi. Il m’a beaucoup aidé au fil des années et m’appelait aussi simplement pour savoir comment j’allais. Il me disait : “Écoute, ce n’est pas la voie que tu veux suivre [les jeux d’argent]. Gère ton argent intelligemment et fais preuve de bon sens dans ta vie.” Il a incontestablement joué un rôle important à mes débuts, mais aussi plus tard dans ma carrière. »

  • Denmark v Portugal - Group B: UEFA EURO 2012Getty Images Sport

    Pantalon controversé

    Bendtner faisait partie de la sélection du Danemark pour la Coupe du monde 2010 et l’Euro 2012. C’est lors de cette dernière compétition qu’il a fait les gros titres, une fois encore pour de mauvaises raisons.

    Bendtner a inscrit un doublé lors de la défaite 3-2 du Danemark face au Portugal en phase de groupes. Après son deuxième but, il a légèrement baissé son short pour dévoiler son sous-vêtement portant le nom de la société de paris Paddy Power. Considérant ce geste comme une opération de marketing d’embuscade, l’UEFA a lourdement sanctionné Bendtner : elle l’a suspendu pour un match de qualification à la Coupe du monde 2014 et lui a infligé une amende de 100 000 €, que Paddy Power a accepté de payer à sa place.

    « Nous sommes fiers d’être à l’écoute de nos clients et, hier, leur message était clair : Nicklas Bendtner ne devrait pas pâtir du deux poids, deux mesures de l’UEFA », indiquait un communiqué de Paddy Power. « Nous ne pensons pas que Nicklas devrait être sanctionné simplement pour avoir porté son sous-vêtement porte-bonheur, ce qui, après tout, n’était qu’une petite plaisanterie. »

  • FC Juventus v AC Chievo Verona - Serie AGetty Images Sport

    Bendtner a réussi à obtenir un prêt à la Juventus d’Antonio Conte pour la saison 2012-13, alors même que le préparateur physique du club l’avait immédiatement jugé « trop gros ». Mais sa saison a été écourtée par des blessures et une nouvelle infraction au volant. Alors âgé de 25 ans, Bendtner a été arrêté pour conduite en état d’ivresse après que sa voiture a été repérée circulant à contresens dans une rue de Copenhague.

    « Je suis vraiment, vraiment désolé auprès de tous mes amis et de mes supporters. Boire et conduire, ce n’est pas acceptable. J’en assume l’entière responsabilité », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux, avant que les autorités danoises ne lui infligent une amende de 97 200 £ et une interdiction de conduire de trois ans.

    À la suite de cet épisode, Bendtner a été suspendu de la sélection danoise pendant six mois. « La DBU a demandé à Nicklas Bendtner de prendre six mois pour réfléchir à son avenir en sélection », a déclaré la fédération danoise de football. « La DBU respecte le droit de tous les joueurs à une vie privée, mais nous avons aussi certaines règles que les internationaux doivent respecter dans leur comportement public. »

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CARDIFFAFP

    Scandale sexuel dans un taxi

    Le soir où ses coéquipiers d’Arsenal étaient éliminés par le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions, en 2014, Bendtner, ivre, était de retour à Copenhague et était accusé de s’être frotté les parties génitales contre un taxi.

    « Il se tenait à l’arrière de la voiture et se frottait contre la vitre latérale après avoir déboutonné son pantalon, tout en frappant le taxi avec sa ceinture et en criant qu’il voulait “me b*iser” », a raconté le chauffeur de taxi aux médias danois. « J’ai eu des ivrognes et des alcooliques dans mon taxi à Copenhague au cours des 25 dernières années, mais je n’ai jamais vécu une chose pareille. »

    Bien que Bendtner ait, on ne sait comment, échappé à une arrestation et à des poursuites cette fois-là, il s’est de nouveau attiré les foudres des chauffeurs de taxi de Copenhague en 2018, lorsqu’il a fracturé la mâchoire de l’un d’eux après avoir refusé de payer une course équivalant à 5 £. Bendtner a été condamné à 50 jours de prison, mais a été autorisé à purger sa peine en résidence surveillée.

  • FC Internazionale Milano v VfL Wolfsburg - UEFA Europa League Round of 16Getty Images Sport

    Levez-vous, « Lord » Bendtner

    Au milieu des divers scandales qui ont marqué sa vie, Bendtner s’est brièvement rangé et a eu un enfant en 2010 avec l’ancienne baronne Caroline Iuel-Brockdorff, proche de la famille royale danoise. Le couple s’est toutefois séparé peu après la naissance de son fils.

    C’est de là que venait à l’origine le tristement célèbre surnom « Lord Bendtner » sur Internet. Il servait souvent à se moquer de ses qualités de footballeur déclinantes, mais l’attaquant haut en couleur le prenait avec humour. Vous vous souvenez de l’époque où chaque mème s’accompagnait d’un texte blanc, gros et en gras ? C’est à cette époque qu’appartient cette relique.

    Bendtner est toutefois réellement devenu lord. En 2015, le média danois Se og Hor a acheté en son nom une parcelle de 0,09 m² à Glencoe Wood, en Écosse. « Nous l’avons vue et Nicklas trouve que c’est une idée amusante », a déclaré Elisa Lykke, l’agente de Bendtner. « Nous avons demandé qu’on nous envoie un reçu et nous sommes heureux que cela soutienne une zone de conservation de la nature. »

  • Dernière danse

    À la fin du mercato estival 2019, Bendtner a décidé de revenir à Copenhague, son club de jeunesse. Après des fortunes diverses à Wolfsburg, Nottingham Forest et Rosenborg en fin de carrière, il semblait déterminé à terminer sur une bonne note. Les supporters se sont rués à la boutique du club pour porter le nom de leur héros, mais, aussi incroyable que cela puisse paraître, les maillots domicile floqués Bendtner ont été épuisés.

    « Notre nouveau maillot domicile, avec Bendtner et le numéro 32 dans le dos, suscite un énorme intérêt », a déclaré Martin Nohr, responsable de la boutique. « Tous les maillots pour adultes sont donc épuisés. Nous allons agir rapidement pour que toutes les tailles soient de nouveau disponibles d’ici 7 à 14 jours. »

    Le retour de Bendtner dans le club de la capitale a été de courte durée. Loin du niveau requis, il n’a inscrit qu’un but en neuf apparitions avant de quitter le club pour rejoindre Tarnby FF, une équipe des divisions inférieures danoises dont les joueurs évoluent à temps partiel. Il a finalement pris sa retraite en 2021.

    Cette retraite a définitivement mis fin à une carrière mouvementée et littéralement invraisemblable. Nous n’avons même pas pris la peine d’évoquer ici les histoires à son sujet qui n’avaient aucun fondement réel. Voilà les faits concernant un homme qui a véritablement vécu sur le fil.

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