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« Des papillons dans le ventre ! » : Pio Esposito révèle l’émotion derrière sa prolongation de contrat à long terme avec l’Inter
Esposito prolonge sur le long terme
L’attaquant de l’Inter Milan Pio Esposito a signé une nouvelle prolongation de contrat de longue durée, le liant au club jusqu’en 2032. L’avant-centre de 21 ans a consolidé sa place en équipe première après une campagne de révélation exceptionnelle.
Esposito a rejoint le centre de formation de l’Inter en 2014, à l’âge de neuf ans, avant de faire ses débuts chez les seniors lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA en juin 2025.
Cette prolongation représente une grande marque de confiance de la part de l’Inter après le rôle clé joué par Esposito dans le doublé Serie A-Coupe d’Italie remporté sous les ordres de Cristian Chivu en 2026.
- Italy Photo Press
L’attaquant salue l’impact de Chivu
S’exprimant auprès des canaux officiels du club après avoir signé son contrat, Esposito a admis avoir ressenti beaucoup d’émotion en arrivant au siège. Il a attribué à l’entraîneur Chivu, qui l’avait déjà dirigé chez les moins de 14 ans et en Primavera, le mérite d’avoir guidé son développement.
Esposito a souligné que ce nouveau contrat constitue une motivation pour continuer à progresser plutôt qu’un aboutissement.
« C’est très émouvant, j’avais des papillons dans le ventre dans la voiture, a déclaré Esposito. Mister Chivu m’a donné une opportunité dont j’ai rêvé toute ma vie. Il a toujours eu une grande estime de moi et m’a toujours fait confiance, et j’espère continuer à lui rendre cette confiance. »
Une saison de révélation couronnée par un trophée
Après un prêt de deux ans à Spezia en Serie B, Esposito est revenu à l’Inter et a eu un impact immédiat dans toutes les compétitions. Il a inscrit 10 buts et délivré six passes décisives en 48 apparitions lors de sa première saison complète.
Sa campagne a notamment été marquée par des buts cruciaux en championnat contre la Juventus, l’Atalanta, la Fiorentina, ainsi qu’un but victorieux contre Lecce à San Siro.
Esposito a également connu sa première titularisation en Ligue des champions contre l’Ajax à la Johan Cruyff Arena, s’imposant comme une option fiable dans l’attaque de Chivu.
- AFP
Bon début de nouvelle campagne
Esposito a poursuivi sur sa lancée cette saison, ouvrant son compteur avec un spectaculaire but du talon contre Monza lors de la première journée.
L’attaquant a exprimé sa gratitude envers les supporters de l’Inter pour l’accueil chaleureux qu’ils lui ont réservé et a insisté sur le fait qu’il ne se fixerait aucune limite en matière de statistiques personnelles.
Après avoir assuré son avenir à Milan jusqu’en 2032, Esposito se concentre désormais sur le maintien de cette régularité alors que l’Inter défend ses titres nationaux.
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