« Des papillons dans le ventre ! » : Pio Esposito révèle l’émotion derrière sa prolongation de contrat à long terme avec l’Inter

L’attaquant de l’Inter Milan Pio Esposito a signé une nouvelle prolongation de contrat de longue durée, le liant au club jusqu’en 2032. L’avant-centre de 21 ans a consolidé sa place en équipe première après une campagne de révélation exceptionnelle.

Esposito a rejoint le centre de formation de l’Inter en 2014, à l’âge de neuf ans, avant de faire ses débuts chez les seniors lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA en juin 2025.

Cette prolongation représente une grande marque de confiance de la part de l’Inter après le rôle clé joué par Esposito dans le doublé Serie A-Coupe d’Italie remporté sous les ordres de Cristian Chivu en 2026.



