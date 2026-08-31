Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
إنزاجي - بنزيما - الهلالkooora
GOAL

Traduit par

Des milliards et un mercato financier propre : le choc Benzema et l'attaque en or compromettent Al-Hilal !

FEATURES
Al Hilal
C. Summerville
G. Martinelli
O. Watkins
K. Benzema
S. Inzaghi
Saudi Pro League
Arabie saoudite
Pays-Bas
Brésil
Angleterre
France
Italie

Le Zamalek fait sensation sur le marché des transferts

Al-Hilal n'entre pas sur le marché des transferts, il semble plutôt le rouvrir sans cesse dès que tout le monde pense que le rideau est tombé. De grands noms arrivent, d'autres s'en vont, des contrats sont conclus pour des montants colossaux, puis viennent les résiliations et les prêts pour ramener le tableau à son point de départ, dans l'une des reconstructions d'effectif les plus controversées du football saoudien ces derniers temps.

Et depuis janvier dernier, les mouvements du « Zaïm » sont devenus un sujet de débat permanent entre les supporters et les médias, non seulement en raison de la valeur des transactions, mais aussi à cause de la vitesse à laquelle le visage de l'équipe se transforme. 

À lire aussi : Vidéo : Walid Al-Farraj lâche la bombe, voici la raison pour laquelle Benzema a décidé de prendre sa retraite !

Al-Hilal a recruté des stars, puis s'est séparé de certaines d'entre elles, avant de recruter à nouveau de nouveaux noms à des postes quasiment identiques, comme si le club ne se laissait pas une longue période pour tester un projet avant de passer à un autre.

Le plus frappant est que les voix réclamant l'application des règles du fair-play financier à Al-Hilal se sont élevées à mesure que le volume des dépenses augmentait, d'autant plus que le club dispose d'un pouvoir d'achat qui lui offre un luxe dont ne bénéficient pas dans la même mesure bon nombre de ses concurrents.

 Mais au-delà de la controverse réglementaire, la question sportive reste plus embarrassante : si tout cet argent est dépensé, pourquoi ne s'est-il pas encore transformé en une domination totale sur le championnat et sur l'Asie ?

  • Depuis janvier, Al-Hilal ne connaît aucun répit

    La liste à elle seule révèle l'ampleur du mouvement qu'a connu Al-Hilal. Depuis janvier jusqu'à cet instant, le club a enchaîné une série de recrutements comprenant Karim Benzema, Rayan Al-Dossari, Pablo Marí, Mourad Housawi, Sultan Mendash, Karim Benzema, Simon Bouabré et Mohamed Kader Meïté.

    À cela s'ajoutent Abdullah Al-Anazi, Sabri Dahal, Nawaf Al-Habashi, Mohamed Al-Sarnoukh et Mohamed Mehzeri dès le mercato en cours, avant que les regards ne se tournent vers les grands noms. Est ainsi apparu le Néerlandais Crysencio Summerville, suivi de l'Anglais Ollie Watkins, puis du Brésilien Gabriel Martinelli, transformant la façade offensive d'Al-Hilal en un chantier ouvert qui ne s'arrête pas.

    Et c'est précisément là que réside le paradoxe : le club ne souffrait pas d'une pénurie offensive pour se lancer dans toutes ces dépenses, il disposait au contraire déjà d'un ensemble de noms capables de faire la différence. 

    Malgré cela, la direction a choisi d'en ajouter davantage, comme si l'objectif n'était plus seulement de renforcer l'attaque, mais de bâtir une ligne offensive capable de rivaliser avec n'importe quelle équipe du monde en matière de noms.

    Mais le football n'offre pas les titres à celui qui possède les noms les plus brillants. La profusion de stars marque parfois le début d'un nouveau problème, car chaque joueur a besoin de son rôle, chaque star a besoin de minutes, et le système a besoin de temps pour se comprendre lui-même.

    Billets des matchs de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet maintenant !

    • Publicité
  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Benzema : un transfert majeur et une fin plus rapide que prévu

    Au milieu de toutes ces dépenses, le dossier Karim Benzema est devenu le plus polémique. Un attaquant de la trempe d'un Ballon d'Or, recruté par Al-Hilal, avant que les nouvelles de son départ ne fassent surface très peu de temps après, et que des sommes colossales liées au règlement financier, estimé à environ 25 millions d'euros, ne circulent.

    C'est là que le tableau se complique davantage ; non pas seulement parce que Benzema n'a pas réussi, mais parce que le transfert lui-même n'a pas duré longtemps avant que le club ne commence à chercher une solution de remplacement.

     Environ six mois ont suffi pour qu'Al-Hilal se retrouve face à une nouvelle décision, puis Watkins est apparu comme un remplaçant potentiel, ouvrant un autre chapitre de l'histoire.

    Le problème ne réside pas dans l'échec d'un transfert, car cela arrive dans le football. Le véritable problème survient lorsque le même cycle se répète : un transfert colossal, puis un manque de conviction, puis une résiliation de contrat ou un prêt, puis un autre transfert colossal. À ce moment-là, la question n'est plus seulement d'ordre technique, mais se transforme en une interrogation sur le coût des erreurs et la rapidité de la prise de décisions.

    Sous cet angle, Benzema est devenu le symbole de toute une étape au sein d'Al-Hilal ; une étape où un grand nom mondial peut arriver aujourd'hui, puis se retrouver hors du projet demain s'il ne s'accorde pas rapidement avec la vision technique.

  • imago-sport-1080255964.jpgIcon Sportswire

    Des sommes colossales, des résultats encore à confirmer

    Al-Hilal n'a pas seulement dépensé pour Benzema : son effectif a connu une série de mouvements incluant le départ d'autres noms par le biais de résiliations à l'amiable, comme João Cancelo, Matteo Bat et Malcom de Oliveira, en plus du prêt de Darwin Núñez, qui n'a pas eu l'impact escompté lors de sa première expérience.

    Núñez, précisément, représente un grand paradoxe dans cette histoire : un joueur venu de Liverpool, un transfert porteur d'ambitions immenses, qui se retrouve ensuite hors des plans et part en prêt. Au même moment, Al-Hilal se met en quête d'un nouvel avant-centre, pour finalement recruter Watkins.

    Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

    Et lorsqu'on ajoute à cela les transferts de Summerville, Martinelli et Watkins, le tableau ressemble à un vaste mouvement financier continu au sein de l'équipe, en particulier dans le secteur offensif : de grands noms arrivent, de grands noms s'en vont, et la facture ne s'arrête pas.

    Mais il faut ici distinguer deux choses : une dépense importante ne signifie pas automatiquement l'existence d'une infraction financière, et évoquer le fair-play financier nécessite toujours des règlements et des données officielles pour que cela devienne une véritable accusation.

     Ce qui peut en revanche être débattu sur le plan sportif, c'est l'efficacité de la dépense et la capacité de l'équipe à transformer cet investissement en titres.

    Et Al-Hilal, précisément, ne peut pas se permettre le luxe de dire que la construction nécessite de longues années, car il joue chaque saison pour le championnat et la Ligue des champions d'Asie, et ses supporters ne regardent pas tant la liste des stars que ce qui finira dans les vitrines du club en matière de trophées.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • imago-sport-1081063979.jpgAbdullah Ahmed

    L'attaque en or : trésor ou facture sans fin ?

    Al-Hilal possède peut-être aujourd'hui l'une des lignes offensives les plus séduisantes du championnat, mais avoir l'attaque la plus forte sur le papier ne signifie pas nécessairement disposer de l'équipe la plus forte sur le terrain. 

    Watkins, Martinelli et Summerville sont des noms capables de faire la différence, mais leur véritable réussite n'apparaîtra que lorsque l'équipe cessera de modifier sa composition tous les quelques mois et laissera à son organisation le temps de grandir et de se stabiliser.

    Et c'est là que l'équation d'Al-Hilal apparaît comme une arme à double tranchant : la puissance financière permet au club de corriger ses erreurs rapidement, mais elle peut aussi le pousser à prendre des décisions hâtives dès qu'un joueur ou un projet trébuche, si bien que la roue du changement continue de tourner sans fin.

    Le plus frappant est que tous ces investissements offensifs ne se sont pas accompagnés jusqu'ici de la domination que le public attend d'un effectif d'une telle valeur, car le championnat exige de la continuité, l'Asie exige de la solidité, et les grands titres se décident parfois davantage sur un détail défensif que sur un nouveau nom offensif.

    C'est pourquoi la vraie question n'est plus : qui Al-Hilal va-t-il encore recruter ? Mais plutôt : Al-Hilal peut-il enfin cesser d'acheter des solutions et commencer à bâtir une organisation qui n'a pas besoin d'être sans cesse remaniée ?

    Car si « Al-Zaïm » parvient à transformer cette puissance d'achat en une équipe soudée, le nouveau trio offensif pourrait devenir une génération dorée s'imposant pendant des années.

     Mais si la politique des entrées, des sorties, des résiliations et des prêts se poursuit, les milliards qui font grand bruit sur le marché des transferts pourraient se transformer en une simple facture colossale pour un projet qui n'a pas encore trouvé sa stabilité.

Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL