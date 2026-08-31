Al-Hilal n'entre pas sur le marché des transferts, il semble plutôt le rouvrir sans cesse dès que tout le monde pense que le rideau est tombé. De grands noms arrivent, d'autres s'en vont, des contrats sont conclus pour des montants colossaux, puis viennent les résiliations et les prêts pour ramener le tableau à son point de départ, dans l'une des reconstructions d'effectif les plus controversées du football saoudien ces derniers temps.

Et depuis janvier dernier, les mouvements du « Zaïm » sont devenus un sujet de débat permanent entre les supporters et les médias, non seulement en raison de la valeur des transactions, mais aussi à cause de la vitesse à laquelle le visage de l'équipe se transforme.

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Al-Hilal a recruté des stars, puis s'est séparé de certaines d'entre elles, avant de recruter à nouveau de nouveaux noms à des postes quasiment identiques, comme si le club ne se laissait pas une longue période pour tester un projet avant de passer à un autre.

Le plus frappant est que les voix réclamant l'application des règles du fair-play financier à Al-Hilal se sont élevées à mesure que le volume des dépenses augmentait, d'autant plus que le club dispose d'un pouvoir d'achat qui lui offre un luxe dont ne bénéficient pas dans la même mesure bon nombre de ses concurrents.

Mais au-delà de la controverse réglementaire, la question sportive reste plus embarrassante : si tout cet argent est dépensé, pourquoi ne s'est-il pas encore transformé en une domination totale sur le championnat et sur l'Asie ?