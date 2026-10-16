Un nouveau projet et l’objectif affiché de décrocher la montée en Serie B dans les plus brefs délais. La déception de la défaite en finale des play-offs, le 7 juin face à l’Ascoli, est désormais derrière eux. L’Union Brescia, club fondé à l’été 2025 pour maintenir le football professionnel dans la ville lombarde après la faillite du club dirigé par Massimo Cellino, veut retenter sa chance sans attendre. Un nouveau départ placé sous le signe de la continuité : Eugenio Corini est en effet resté sur le banc après avoir succédé en décembre à Aimo Diana, limogé depuis et arrivé à Pérouse ces derniers jours.
Des larmes aux nouvelles ambitions de montée : l’Union Brescia retente sa chance
LE NOUVEAU DÉPART SOUS LE SIGNE DE CORINI
L’entraîneur de 56 ans avait terminé le dernier championnat à la deuxième place avec 69 points, soit 20 de moins que Vicenza, premier. Lors des phases éliminatoires qui ont suivi, il avait battu Casarano et la Salernitana avant de s’incliner face au Cesena. Un bilan néanmoins jugé positif par le directeur sportif Andrea Ferretti : d’où la volonté de poursuivre ensemble et de bâtir un effectif compétitif. « L’entraîneur a accompli un travail extraordinaire et nous voulons encore élever le niveau grâce à des recrues ciblées », avait déclaré le directeur sportif en juin.
UNE ÉQUIPE RECONSTRUITE
Cet été, la direction a donc investi concrètement sur le marché des transferts et, de fait, refondé l’équipe : Corini a reçu de nombreux renforts, dont le milieu offensif passé par Cosenza Andrea Rizzo Pinna (recruté pour 350 000 euros), l’attaquant Valerio Crespi (définitivement recruté auprès de l’Avellino pour 500 000 euros) et le milieu de terrain Alessandro Mallamo, recruté définitivement auprès du Sudtirol pour 120 000 euros. Tiago Casasola est également arrivé en ville, recruté gratuitement en provenance de Catania. La direction a par ailleurs conclu plus de 20 opérations dans le sens des départs, confirmant sa volonté de bouleverser l’effectif à la disposition de Corini.
LE DÉROULEMENT DU MATCH
Une refonte en profondeur qui, en ce début de saison, a d’emblée produit les résultats escomptés, puisque l’Union (invaincue jusqu’ici) occupe la deuxième place avec 19 points, à 5 points du leader Cittadella et avec 1 point d’avance sur Ospitaletto Franciacorta, troisième. « J’ai vu la rage de ceux qui veulent remporter le championnat », a déclaré l’entraîneur Corini après la victoire 2-0 contre Pro Vercelli. Il a désormais en ligne de mire le déplacement de lundi sur le terrain de Giana Erminio, avant-dernière avec 5 points et qui reste sur cinq matches nuls consécutifs.
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