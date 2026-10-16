Des larmes aux nouvelles ambitions de montée : l’Union Brescia retente sa chance

Un nouveau projet et l’objectif affiché de décrocher la montée en Serie B dans les plus brefs délais. La déception de la défaite en finale des play-offs, le 7 juin face à l’Ascoli, est désormais derrière eux. L’Union Brescia, club fondé à l’été 2025 pour maintenir le football professionnel dans la ville lombarde après la faillite du club dirigé par Massimo Cellino, veut retenter sa chance sans attendre. Un nouveau départ placé sous le signe de la continuité : Eugenio Corini est en effet resté sur le banc après avoir succédé en décembre à Aimo Diana, limogé depuis et arrivé à Pérouse ces derniers jours.



