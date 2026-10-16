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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Depuis l’Espagne : Juventus, l’Atlético de Madrid a déjà tranché, 25 millions prêts pour Jonathan David

Juventus FC
J. David
Atlético Madrid

Simeone est de plus en plus convaincu de la valeur de l’attaquant canadien, prêté par la Juventus à l’Atlético avec option d’achat.

L’Atlético de Madrid envisage déjà de verser à la Juventus les 25 millions d’euros prévus par l’option d’achat de Jonathan David, auteur d’un excellent début de saison sous le maillot des Colchoneros, avec 3 buts en 4 apparitions. C’est ce que rapporte, en Espagne, Relevo.


Le Canadien, né en 2000, est un profil de joueur dont Diego Simeone ne disposait pas et ses débuts convainquent de plus en plus le club : au-delà des chiffres, l’apport de l’ancien Lillois au jeu de l’Atlético et son intégration dans les schémas du Cholo se passent aussi à merveille.


« Il a quelque chose que nous n’avions pas, c’est un attaquant qui se déplace naturellement vers la droite et effectue un gros travail défensif pour l’équipe », a expliqué Simeone après la victoire contre Manchester United en Ligue des champions.

  • L’ACCORD

    Le club de la capitale espagnole tentera de négocier avec la Juve, mais les fonds sont déjà inscrits au budget. Comme le prévoit l’accord de prêt conclu l’été dernier entre la Juventus et l’Atlético de Madrid, le club espagnol dispose d’une option d’achat moyennant le versement de 25 millions.


    Voici le communiqué officiel de l’été dernier : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir conclu un accord avec le Club Atlético de Madrid pour le prêt gratuit, jusqu’au 30 juin 2027, des droits aux prestations sportives du joueur Jonathan Christian David. L’accord prévoit également la possibilité pour l’Atlético de Madrid d’acquérir définitivement les droits aux prestations sportives du joueur. Le montant convenu pour un éventuel transfert définitif s’élève à 25 millions d’euros, payables sur quatre exercices ».

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