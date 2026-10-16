L’Atlético de Madrid envisage déjà de verser à la Juventus les 25 millions d’euros prévus par l’option d’achat de Jonathan David, auteur d’un excellent début de saison sous le maillot des Colchoneros, avec 3 buts en 4 apparitions. C’est ce que rapporte, en Espagne, Relevo.





Le Canadien, né en 2000, est un profil de joueur dont Diego Simeone ne disposait pas et ses débuts convainquent de plus en plus le club : au-delà des chiffres, l’apport de l’ancien Lillois au jeu de l’Atlético et son intégration dans les schémas du Cholo se passent aussi à merveille.





« Il a quelque chose que nous n’avions pas, c’est un attaquant qui se déplace naturellement vers la droite et effectue un gros travail défensif pour l’équipe », a expliqué Simeone après la victoire contre Manchester United en Ligue des champions.