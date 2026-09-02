le commentaire et les coulisses de The Athletic sur l'intérêt d'Aston Villa pour Pervis Estupinan : « Aston Villa a passé plus d'un mois à poursuivre Pervis Estupiñán de Milan. Emery avait déjà travaillé avec l'arrière gauche à l'époque de Villarreal et le joueur était représenté par Mendes, donc le transfert avait du sens. Toutefois, les négociations de Villa ont pris du retard car les conditions continuaient de changer. À court de patience, le club s'est jeté sur Ruggeri de l'Atlético. Il a été révélé qu'après avoir trouvé un accord de principe pour Ruggeri, l'idée de revenir à la charge pour recruter Estupiñán a brièvement refait surface. »