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Depuis l’Angleterre, une version surprise émerge sur les raisons de l’échec du transfert d’Estupinan de l’AC Milan à Aston Villa

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Les coulisses révélées par The Athletic sur l’intérêt d’Aston Villa pour le latéral de l’AC Milan Pervis Estupiñán, finalement tombé à l’eau à la surprise générale

Unai Emery et Pervis Estupinan ont travaillé ensemble à Villarreal et y ont noué une relation de grande estime et de confiance mutuelle. Un lien suffisamment solide pour convaincre le technicien espagnol de désigner le nom de l’international équatorien comme remplaçant idéal de Lucas Digne qui venait tout juste de s’engager avec le PSG. Après de longues négociations, qui ont duré environ un mois, Aston Villa s’est retiré des discussions avant de se tourner vers Matteo Ruggeri de l’Atletico Madrid.

  • La reconstruction anglaise

    le commentaire et les coulisses de The Athletic sur l'intérêt d'Aston Villa pour Pervis Estupinan : « Aston Villa a passé plus d'un mois à poursuivre Pervis Estupiñán de Milan. Emery avait déjà travaillé avec l'arrière gauche à l'époque de Villarreal et le joueur était représenté par Mendes, donc le transfert avait du sens. Toutefois, les négociations de Villa ont pris du retard car les conditions continuaient de changer. À court de patience, le club s'est jeté sur Ruggeri de l'Atlético. Il a été révélé qu'après avoir trouvé un accord de principe pour Ruggeri, l'idée de revenir à la charge pour recruter Estupiñán a brièvement refait surface. »

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