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Demba Ba affirme que Ralf Rangnick et Hoffenheim ont été les véritables architectes du célèbre style de gegenpressing de Jurgen Klopp
Les origines du football heavy metal
Klopp est largement célébré pour avoir popularisé le gegenpressing à haute intensité au Borussia Dortmund et à Liverpool, mais ce modèle tactique pourrait avoir vu le jour ailleurs.
S’exprimant auprès de FourFourTwo, Ba a expliqué comment Hoffenheim, entraîné par Ralf Rangnick, avait surpris Dortmund au début de la saison 2008/09 de Bundesliga. Hoffenheim a choqué l’establishment allemand avec une approche offensive inlassable qui a submergé ses adversaires.
Hoffenheim a pris une avance de 2-0 dans les 30 premières minutes, en déployant un pressing agressif qui a complètement démantelé le dispositif de Klopp. Cette rencontre effrénée s’est révélée être un tournant pour Klopp, qui a immédiatement reconnu le potentiel dévastateur d’un système tactique aussi éprouvant et porté vers l’avant.
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Ba se remémore une performance à couper le souffle
Ba se souvient du tribut physique que ce match en particulier a fait payer aux joueurs alors qu’ils mettaient en œuvre ce plan de jeu exigeant. « C’était la cinquième journée de championnat. Hoffenheim venait d’être promu en Bundesliga, a raconté Ba à FourFourTwo. Notre style de jeu était une bouffée d’air frais en Allemagne. L’équipe pratiquait un football offensif, donnant tout dès le début, quel que soit l’adversaire. Notre manque d’expérience dans l’élite se voyait à peine, car nous le compens ions par notre travail et notre audace. Ce jour-là, en l’espace d’une demi-heure seulement, nous menions déjà 2-0 contre le Borussia Dortmund. Je me souviens que nous avons joué avec une grande intensité. J’étais complètement épuisé après, parce que j’avais absolument tout donné sur le terrain. C’était incroyable. »
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Le paysage des entraîneurs est en train de changer
L'impact profond de cette prestation sur Klopp n'est devenu clair pour Ba que bien plus tard, lors d'une conversation avec Rangnick. « Des années plus tard, en parlant avec Ralf Rangnick, il m'a raconté une anecdote intéressante », a ajouté Ba. « Après cette lourde défaite, Klopp lui a avoué qu'à partir de ce moment-là, il voulait que toutes ses équipes jouent de cette manière. Il l'a mise en place à Dortmund puis plus tard à Liverpool. D'une certaine manière, nous avons été les pionniers du gegenpressing de Jürgen. »
Cette révélation tactique a aidé Klopp à décrocher deux titres de champion consécutifs avec Dortmund, avant qu'il ne transforme Liverpool en champion d'Angleterre et d'Europe en s'appuyant sur le même modèle implacable.
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