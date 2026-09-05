Demba Ba affirme que Ralf Rangnick et Hoffenheim ont été les véritables architectes du célèbre style de gegenpressing de Jurgen Klopp

Klopp est largement célébré pour avoir popularisé le gegenpressing à haute intensité au Borussia Dortmund et à Liverpool, mais ce modèle tactique pourrait avoir vu le jour ailleurs.

S’exprimant auprès de FourFourTwo, Ba a expliqué comment Hoffenheim, entraîné par Ralf Rangnick, avait surpris Dortmund au début de la saison 2008/09 de Bundesliga. Hoffenheim a choqué l’establishment allemand avec une approche offensive inlassable qui a submergé ses adversaires.

Hoffenheim a pris une avance de 2-0 dans les 30 premières minutes, en déployant un pressing agressif qui a complètement démantelé le dispositif de Klopp. Cette rencontre effrénée s’est révélée être un tournant pour Klopp, qui a immédiatement reconnu le potentiel dévastateur d’un système tactique aussi éprouvant et porté vers l’avant.