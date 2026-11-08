L’équipe d’Alessandro Del Piero et celle de Ronaldinho se sont affrontées lors du « Zurich All-Star Game ». Malheureusement, le match de l’ancien numéro 10 de la Juventus n’a duré que quelques minutes en raison d’une blessure au fléchisseur droit, provoquée par une tentative de talonnade pour Marchisio.
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Del Piero, une talonnade pour Marchisio et une blessure : à Turin en béquilles
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Del Piero a néanmoins quitté le terrain avec le sourire aux lèvres, puis est rentré à Turin avec des béquilles.
À Zurich, au stade du Letzigrund, une sélection brésilienne réunie autour de Ronaldinho affronte une équipe italienne emmenée par Alessandro Del Piero. Le temps fort du match entre anciennes gloires survient à la 78e minute, lorsque Ronaldinho transforme un penalty et porte le score à 4-3.
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