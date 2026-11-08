Del Piero, une talonnade pour Marchisio et une blessure : à Turin en béquilles

Prochains matchs FIO Serie A 14:45 JUV Regarder

L’équipe d’Alessandro Del Piero et celle de Ronaldinho se sont affrontées lors du « Zurich All-Star Game ». Malheureusement, le match de l’ancien numéro 10 de la Juventus n’a duré que quelques minutes en raison d’une blessure au fléchisseur droit, provoquée par une tentative de talonnade pour Marchisio.