Declan Rice se dit « honoré » de jouer aux côtés d'Harry Kane et dévoile l'influence du capitaine de l'équipe d'Angleterre au sein du groupe pour la Coupe du monde

Rice a souligné la chance que représente pour la génération actuelle de joueurs de partager le vestiaire d’un buteur aussi légendaire. Il a déclaré : « Pour moi, c’est le genre de joueur dont on parlera à ses enfants, plus tard, en racontant qu’on a eu la chance de jouer aux côtés d’Harry Kane. À mes yeux, cela dit tout de son niveau. C’est un véritable modèle.

« Je suis très chanceux : non seulement il est notre capitaine, mais il donne aussi l’exemple chaque jour à l’entraînement en se donnant à fond. Son talent ne m’étonne pas, compte tenu du nombre de buts qu’il inscrit à l’entraînement, de ce qu’il a accompli au Bayern Munich et de ses performances sous le maillot de l’Angleterre. C’est un honneur de jouer à ses côtés. J’ai beaucoup de chance de pouvoir jouer aux côtés d’un attaquant comme lui. »