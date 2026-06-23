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Declan Rice se dit « honoré » de jouer aux côtés d'Harry Kane et dévoile l'influence du capitaine de l'équipe d'Angleterre au sein du groupe pour la Coupe du monde
Le capitaine se rapproche d’une étape historique
La sélection anglaise aborde un nouveau match crucial de la phase de groupes, après sa victoire spectaculaire 4-2 contre la Croatie lors de son entrée en lice. Lors de ce succès de la semaine dernière, le capitaine Harry Kane, 32 ans, a inscrit un doublé décisif qui lui a permis d’égaler Gary Lineker avec 10 buts en Coupe du monde. Lorsqu’il entrera sur la pelouse mardi face au Ghana, l’attaquant emblématique disputera son 116e match international senior, dépassant David Beckham pour prendre seul la 3e place du classement historique des sélections masculines de son pays.
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« Ce fut un honneur »
Rice a souligné la chance que représente pour la génération actuelle de joueurs de partager le vestiaire d’un buteur aussi légendaire. Il a déclaré : « Pour moi, c’est le genre de joueur dont on parlera à ses enfants, plus tard, en racontant qu’on a eu la chance de jouer aux côtés d’Harry Kane. À mes yeux, cela dit tout de son niveau. C’est un véritable modèle.
« Je suis très chanceux : non seulement il est notre capitaine, mais il donne aussi l’exemple chaque jour à l’entraînement en se donnant à fond. Son talent ne m’étonne pas, compte tenu du nombre de buts qu’il inscrit à l’entraînement, de ce qu’il a accompli au Bayern Munich et de ses performances sous le maillot de l’Angleterre. C’est un honneur de jouer à ses côtés. J’ai beaucoup de chance de pouvoir jouer aux côtés d’un attaquant comme lui. »
L'équipe vise une motivation maximale
L’attaquant du Bayern a utilisé son leadership pour maintenir la concentration du groupe et éviter tout relâchement après ce début prometteur. Rice a révélé que Kane avait rappelé à l’équipe une tendance récurrente : lors de l’Euro 2020, de la Coupe du monde 2022 et de l’Euro 2024, les victoires d’ouverture avaient été suivies de matchs nuls frustrants lors de la deuxième rencontre.
Il a ajouté : « Nous sommes tout aussi motivés, voire plus, pour remporter la victoire. Harry en a parlé tout à l’heure : lors des deux derniers tournois, nous avons fait match nul lors du deuxième match. Nous voulons aborder cette rencontre en sachant que nous sommes à plein régime, prêts à en découdre, car nous savons dans quelle situation cela nous place. »
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Une place en phase finale est encore à prendre
L'équipe de Thomas Tuchel affrontera une sélection ghanéenne tenace à Foxborough, dans le Massachusetts, sachant qu'une victoire lui garantirait officiellement sa place au tour suivant. Alors que la sélection africaine, dirigée par l'entraîneur expérimenté Carlos Queiroz, représente un défi physique particulier, l'Angleterre aborde ce match en pleine forme offensive. En remportant les trois points, et à condition que la Croatie obtienne un résultat favorable lors de son match contre le Panama, l'Angleterre s'assurerait mathématiquement la première place du groupe L avant la dernière journée.