Heures de tension, en Hongrie, dans le camp de base de la sélection irlandaise après que plusieurs joueurs ont exprimé leur volonté de ne pas jouer demain le match de Ligue des nations contre Israël sur le terrain neutre de Debrecen.





Comme le rapporte l’ANSA, après de longues discussions, la fédération irlandaise de football a procédé à un sondage auprès des joueurs et la majorité s’est dite favorable à la tenue du match de demain ainsi que de celui prévu dans une semaine et qui se jouera également sur terrain neutre, en Serbie.





La décision a été prise non sans difficultés, après des conférences de presse reportées puis de fait annulées, avec le gardien remplaçant de la sélection au trèfle, Gavin Bazunu qui a informé l’équipe de son refus de jouer.



