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Southampton v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Décision au vote : l’Irlande joue, le match contre Israël aura lieu demain

Israël vs Irlande
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Irlande
UEFA Nations League B

Tension dans le stage de l’équipe d’Irlande après que plusieurs joueurs ont exprimé leur volonté de ne pas jouer

Heures de tension, en Hongrie, dans le camp de base de la sélection irlandaise après que plusieurs joueurs ont exprimé leur volonté de ne pas jouer demain le match de Ligue des nations contre Israël sur le terrain neutre de Debrecen.


Comme le rapporte l’ANSA, après de longues discussions, la fédération irlandaise de football a procédé à un sondage auprès des joueurs et la majorité s’est dite favorable à la tenue du match de demain ainsi que de celui prévu dans une semaine et qui se jouera également sur terrain neutre, en Serbie.


La décision a été prise non sans difficultés, après des conférences de presse reportées puis de fait annulées, avec le gardien remplaçant de la sélection au trèfle, Gavin Bazunu qui a informé l’équipe de son refus de jouer.


  • Selon les médias irlandais, d’autres joueurs avaient eux aussi envisagé de suivre l’exemple du gardien et de ne pas entrer sur le terrain, ce qui a conduit la fédération à soumettre la question au vote.


    L’entraînement prévu ayant été annulé, l’équipe s’est longuement entretenue avec le sélectionneur, Heimir Hallgrimsson, qui ces derniers jours avait pris une position très claire contre les adversaires : « Nous ne jouons pas avec le génocide, nous jouons contre le génocide », des propos auxquels la fédération de football de Tel-Aviv avait répondu durement en accusant le technicien de « stupidité et d’ignorance ».

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