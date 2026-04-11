De retour d’entre les morts, Arsenal offre à City le titre de Premier League

En s’inclinant de manière inattendue à domicile 1-2 contre Bournemouth lors de la 32^e journée, Arsenal a relancé la course au titre de Premier League.

Les Gunners occupent toujours la première place du classement avec 70 points, mais ne disposent plus que de neuf unités d’avance sur leur plus proche poursuivant, Manchester City.

Les Citizens, qui doivent encore jouer Chelsea dimanche soir pour la 32e journée, puis rattraper leur match contre Crystal Palace, peuvent encore réduire l’écart.

En cas de succès contre Chelsea puis contre Crystal Palace, les Citizens revendraient à seulement trois longueurs des Gunners.

Lire aussi

Photo... Le but refusé provoque la consternation à Barcelone