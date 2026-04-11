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Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

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De retour d’entre les morts, Arsenal offre à City le titre de Premier League

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Chelsea vs Manchester City
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Manchester City
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En s’inclinant de manière inattendue à domicile 1-2 contre Bournemouth lors de la 32^e journée, Arsenal a relancé la course au titre de Premier League.

Les Gunners occupent toujours la première place du classement avec 70 points, mais ne disposent plus que de neuf unités d’avance sur leur plus proche poursuivant, Manchester City.

Les Citizens, qui doivent encore jouer Chelsea dimanche soir pour la 32e journée, puis rattraper leur match contre Crystal Palace, peuvent encore réduire l’écart.

En cas de succès contre Chelsea puis contre Crystal Palace, les Citizens revendraient à seulement trois longueurs des Gunners.

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  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Le face-à-face décidera du sort du titre

    Arsenal se rendra chez son rival Manchester City dimanche prochain, au stade de l'Etihad, pour le compte de la 33^e journée de Premier League.

    Cette affiche cruciale pourrait être décisive dans la course au titre entre les deux formations.

    Les Citizens aborderont cette affiche avec un moral au zénith, forts de leur victoire 2-0 sur les Gunners en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, en mars dernier.

    En cas de succès contre Chelsea, les Citizens totaliseraient 64 points et disposeraient encore d’un match en retard.

    En cas de succès face aux Gunners, les Citizens totaliseraient 67 points et reviendraient à hauteur d’Arsenal si ce dernier gagne son match en retard contre Crystal Palace.

    En cas de succès, les Gunners prendraient une option sérieuse sur le titre en repoussant leur rival direct.

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  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Des confrontations à haut risque pour Arsenal et Manchester City

    Après son affrontement avec Manchester City, Newcastle United se rendra sur la pelouse d’Arsenal pour un match qui s’annonce délicat pour les Gunners.

    Les Gunners recevront ensuite Fulham avant de se rendre sur la pelouse de West Ham pour un déplacement périlleux.

    Les Gunners accueilleront ensuite Burnley avant de conclure la saison par un déplacement à Crystal Palace.

    De son côté, Manchester City, après ses affrontements avec Chelsea et Arsenal, se rendra à Burnley puis à Everton.

    Les Citizens accueilleront ensuite Brentford avant de se rendre à Bournemouth.

    Les Citizens concluront la saison par la réception d’Aston Villa à l’Etihad Stadium.

    La date du match en retard entre Manchester City et Crystal Palace reste à déterminer. 

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Manchester City et sa remontée spectaculaire

    Manchester City a entamé sa saison en Premier League de façon surprenante, concédant des défaites lors des 2ᵉ et 3ᵉ journées contre Tottenham et Brighton, avant de se reprendre avec une victoire 3-0 lors du derby de Manchester.

    Les Citizens ont ensuite partagé les points avec Arsenal (1-1) lors de la 4ᵉ journée, avant de retrouver le chemin de la victoire contre Burnley, Brentford et Everton. Cependant, ils ont de nouveau trébuché en s’inclinant face à Aston Villa.

    Les Citizens alternent ensuite le bon et le moins bon : ils dominent Bournemouth et Liverpool, mais s’inclinent face à Newcastle.

    Manchester City a même connu un début d’année 2026 catastrophique, restant quatre matchs sans victoire en Premier League.

    Les Citizens ont ensuite partagé les points avec Sunderland, Chelsea et Brighton, avant de s’incliner face à United. Ils se sont ensuite repris en battant Wolverhampton 2-0 puis en arrachant un nul 2-2 contre Tottenham.

    Les Citizens ont également concédé quatre points en partageant les butins avec Nottingham Forest et West Ham.

    Malgré ces nombreux faux pas, l’équipe de Pep Guardiola a su se reprendre au moment crucial pour revenir dans la course au titre de Premier League.

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