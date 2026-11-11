Les supporters saoudiens s'interrogent sans cesse sur les raisons du recul de leur sélection ces dernières années, et sur son incapacité à décrocher le moindre titre, voire la moindre performance notable, lors de ses participations à la Coupe du monde. Une question qui trouve peut-être aujourd'hui sa réponse.
De Renard à Deniz : l'Arabie saoudite tue-t-elle ses rêves de la main de ses sélectionneurs ?
Denis : l'ère du retour des titres
23 ans sans le moindre titre, aucune victoire, aucun résultat probant en Coupe du monde, seulement des qualifications suivies d'éliminations précoces, et des finales qui se soldaient par la défaite en Asie comme au Golfe : voilà quelle était la situation de la sélection saoudienne avant l'arrivée du Grec Georgios Donis.
Donis a mis fin à cette ère noire de l'histoire du football saoudien et a mené l'Arabie saoudite au sacre à la Coupe du Golfe arabique, le « Gulf Cup 27 », lui offrant ainsi son premier titre depuis 23 années entières, lorsqu'elle avait remporté ce même trophée en 2003.
Aujourd'hui, Donis est sur un siège brûlant : son nom circule dans tous les médias, au milieu des interrogations sur une éventuelle démission de son poste de sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, un mois seulement après cet exploit.
Le remplaçant de Donis : un choix cornélien
Le problème ne réside pas seulement dans l'éviction de Dönis après qu'il eut démontré sa connaissance de la sélection saoudienne, mais aussi dans le choix de son remplaçant, les spéculations pointant vers l'Espagnol Roberto Martinez, ancien sélectionneur du Portugal.
Martinez a dirigé deux sélections de l'envergure de la Belgique et du Portugal, en présence de deux générations dorées, mais il n'a pas su tirer profit des noms prestigieux qui ont évolué sous ses ordres, et n'a remporté aucun titre avec elles.
D'où la question de savoir pourquoi avoir envisagé de limoger Dönis au départ, et selon quel processus un entraîneur comme Roberto Martinez a été choisi pour diriger la sélection saoudienne lors de la Coupe d'Asie des nations 2027.
Le limogeage de Donis : pire qu'une simple décision
La plus grande crise que pourrait affronter la sélection saoudienne n'est pas seulement le limogeage de Dónis, ni le changement permanent des écoles d'entraînement sur de courtes périodes, ni l'absence de stabilité et son impact sur les joueurs.
Mais la crise semble plus importante au regard du moment où cette décision pourrait être prise, puisque la Fédération saoudienne de football a démenti pour la deuxième fois l'éventualité du limogeage de l'entraîneur grec, et a assuré qu'il resterait à son poste au cours de la prochaine période.
Cependant, le journaliste saoudien Abdulrahman Al-Humaidi, présentateur de l'émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 », a affirmé que la décision serait prise après la fin de la trêve internationale du mois de mars prochain.
Si cette information s'avère exacte, le nouvel entraîneur ne disposera que de 3 trêves internationales avant le coup d'envoi de la Coupe d'Asie des nations 2027 en décembre prochain, dont une trêve relativement longue.
Ainsi, le nouvel entraîneur, quel que soit son nom, abordera la Coupe d'Asie sans être totalement prêt à diriger l'Arabie saoudite, et il ne connaîtra pas parfaitement tous les joueurs, qui ne le connaîtront pas non plus.
Le scénario Renard va-t-il se répéter ?
On se souvient ici de ce qui s'est passé il y a plus d'un an, et plus précisément en octobre de l'année dernière, lorsque l'entraîneur français Hervé Renard a mené l'équipe d'Arabie saoudite à la qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 2026.
À cette époque, certaines voix réclamaient le limogeage de l'entraîneur français et la nomination d'un nouveau sélectionneur pour diriger l'Arabie saoudite lors du Mondial, ce que la Fédération saoudienne a catégoriquement refusé.
Les demandes de limogeage se sont répétées à chaque match disputé par l'Arabie saoudite, et avec elles les communiqués de la Fédération saoudienne de football qui affirmaient que Renard serait le sélectionneur lors du Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Mais le plus grand choc est survenu lorsque la Fédération saoudienne a décidé de limoger l'entraîneur français et de nommer Donis à sa place en avril dernier, à peine deux mois avant le début de la Coupe du monde.
La conséquence logique fut que Donis, malgré ses efforts, n'a pas pu redresser la situation et a fait ses adieux à la Coupe du monde dès la phase de groupes, après avoir terminé dernier du groupe huit avec seulement deux points.
Ce que les supporters saoudiens redoutent le plus, c'est que ce scénario se reproduise avec Donis lui-même : la publication de communiqués de démenti, son maintien à son poste pendant plusieurs mois, puis son départ peu de temps avant le tournoi asiatique, faisant d'un sacre un rêve impossible à réaliser.
Gulf 27 : le problème vient du système
Une compétition à 48 équipes nationales, où se qualifient les deux premiers de chaque groupe, en plus des 8 meilleures troisièmes sur 12, dans laquelle un échec à se qualifier serait sans aucun doute un échec injustifiable.
On aurait pu dire cela avant la dernière édition de la Coupe du Golfe arabique, la « Gulf Cup 27 », où l'équipe d'Arabie saoudite s'est présentée sous un visage totalement différent de celui affiché lors du Mondial 2026.
L'Arabie saoudite a disputé 5 matches, les a tous remportés, inscrivant au passage 8 buts sans que ses filets ne tremblent, et a remporté les trophées du meilleur joueur, du meilleur gardien et du meilleur buteur.
Une domination totale qui a révélé un autre visage de l'équipe saoudienne, un visage que ses supporters ne lui connaissaient pas durant toutes les années passées, ce qui met en lumière le travail de Dônis et confirme qu'il avait besoin de davantage de temps pour mieux se montrer lors du Mondial.
Or, puisque cela s'est manifesté, il est étrange que la Fédération saoudienne répète la même erreur, même si ses responsables ont changé, tout en attendant un résultat différent. Le résultat confirmera que le problème ne résidait ni dans Dônis ni dans Renard, mais dans le système.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles