23 ans sans le moindre titre, aucune victoire, aucun résultat probant en Coupe du monde, seulement des qualifications suivies d'éliminations précoces, et des finales qui se soldaient par la défaite en Asie comme au Golfe : voilà quelle était la situation de la sélection saoudienne avant l'arrivée du Grec Georgios Donis.

Donis a mis fin à cette ère noire de l'histoire du football saoudien et a mené l'Arabie saoudite au sacre à la Coupe du Golfe arabique, le « Gulf Cup 27 », lui offrant ainsi son premier titre depuis 23 années entières, lorsqu'elle avait remporté ce même trophée en 2003.

Aujourd'hui, Donis est sur un siège brûlant : son nom circule dans tous les médias, au milieu des interrogations sur une éventuelle démission de son poste de sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, un mois seulement après cet exploit.